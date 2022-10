Politikken våkner til liv

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) gjorde en god jobb i å dempe forventningene til neste års statsbudsjett, som ble lagt frem torsdag. Kanskje en litt for god jobb.

Det går mot strammere tider. Vi står midt i en komplisert krise, men medisinen denne gangen er å bruke mindre oljepenger, ikke mer.

TV 2s kommentator, Aslak M. Eriksrud Foto: Tommy Storhaug / TV 2

Og Vedum leverte varene. En kan selvsagt diskutere om han leverte godt nok, om det ikke burde vært kuttet enda mer i oljepengebruken.

Men oljepengebruken er redusert med over 18 milliarder kroner i et år hvor statens utgifter har økt med 100 milliarder kroner.

Ja, inntektene har også økt, men ikke tilsvarende.

Funnet rom for satsinger

Til tross for det, har regjeringen funnet rom for nye satsninger, som lavere barnehagepris, økt satsing på psykisk helse blant unge, billigere fergepriser og mer penger til fastlegeordningen.

Årsaken til at regnestykket går opp, er en historisk skatteøkning på 46 milliarder kroner.

Hadde du sagt til Vedum og Støre i valgkampen at de ville øke skattene med over 50 milliarder kroner på sine to første år i regjering, ville de hoderystende ha avfeid deg som en vel fantasifull komiker.

Ikke en gang Bjørnar Moxnes og Rødt gikk til valg på så store skatteskjerpelser. Men så kom strømprissjokket, krigen i Ukraina, økte matvarepriser, energikrise, internasjonal uro, inflasjon og renteoppgang.

Krise på krise

Den ferske regjeringen har måttet håndtere krise på krise, og denne gangen kunne ikke svaret fra staten være mer oljepenger.

Slik både Erna Solberg (H) og Jens Stoltenberg (Ap) kunne, da de håndterte finanskrise, oljekrise og pandemi.

Det ville gjort vondt verre, bidratt til økte priser, lønninger og ikke minst økt rente. Slike advarsler fra tunge fagmiljøer, ikke minst fra rentesetterne i Norges Bank, kan ingen regjering overse.

Det er all grunn til å regne med at SV ikke vil dempe denne skatteskjerpelsen i de forestående forhandlingene.



Dermed vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet ha økt skattene mer på to år, enn det partiet Rødt i fjor foreslo for hele stortingsperioden. (Det nyanserer bildet noe, at store andeler av disse skatteskjerpelsene blir lagt på en kraftbransje som opplever svimlende inntekter fra skyhøye strømpriser.)

Tøffer tider

Kritikken har som ventet haglet fra alle kanter mot budsjettframlegget. Men jeg har ikke hørt et eneste parti kreve at det skal brukes mer oljepenger neste år.

Det går dermed mot tøffere tider, ikke bare for vanlige folk og bedrifter, men også for politikere. De tvinges nå til å prioritere hardere.

Vil du bruke milliardbeløp på nye sosiale reformer, eller på å redusere skatten for lønnstakere og bedrifter, sier du? Ja, da må du også finne inndekning for det andre steder i budsjettet.



Skal du unngå økning av skatter og avgifter, må du finne andre steder å kutte. Det er masse rom for det i et statsbudsjett på over 1700 milliarder kroner. Det kan kuttes i bistand, i kulturtiltak, i samferdselsprosjekter, i sykelønnsordningen eller andre trygdeytelser. For å nevne noe.

Ny politisk debatt

Felles for de fleste kutt er at de ikke kommer uten en kostnad for de som rammes. Og en, ikke rent liten, politisk kostnad for de partier som gjennomfører dem. Det er mye lettere å gjøre som regjeringer har gjort de siste tiårene, nemlig å bare pøse på med milliardene som renner inn fra Nordsjøen.

Men dette gir håp om en langt mer spennende og tydelig politisk debatt fremover. De ideologiske forskjellene mellom partiene vil komme tydeligere frem. Baksiden av medaljen blir vanskeligere å skjule.

Politikken kan faktisk få en renessanse.