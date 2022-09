Politikere er også vanlige folk

Disse tiltakene har jeg innført for å unngå at vi mister flinke folk.

Guri Melby er bekymret for norske topp-politikere. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Det er et demokratisk problem at flere politikere gir seg med hensyn til familien. Som toppledere må vi sørge for at politikken lar seg kombinere med både familie og et sosialt liv.

Under Arendalsuka overrasket Une Bastholm mange da hun annonserte at hun trakk seg som MDG-leder.

Etter flere år som folkevalgt, småbarnsmor og partileder følte hun seg strukket, og ville unngå at vervet skulle gå utover helse og familie.

Det er prisverdig at Une er så ærlig om hvordan livet som toppolitiker tar på. Ikke minst er valget hennes forståelig. Som partileder og småbarnsmor vet jeg godt hvor krevende det er å få hverdagen til å gå rundt.

Samtidig er det et tap for politikken at dyktige folk gir seg av hensyn til familien og egen helse.

Det gjelder ikke bare partiledere, men også lokalpolitikere, og rådgivere i politikken. Stadig flere velger å gi seg i politikken som følge av lange dager, mange reiser, og sene kveldsmøter.

Flinke folk

Da er det vårt ansvar som toppledere å sørge for at vi ikke mister flere flinke folk i demokratiets tjeneste.

Selv har jeg innført flere konkrete tiltak for stortingsgruppen vår, som blant annet normale arbeidstider, makslengde på gruppemøter, forbud mot store jobber med frist neste morgen og tilrettelegging for avspasering.

I etterkant av oppslaget i VG, har reaksjonene vært overveldende positive.

Jeg har fått tilbakemeldinger fra mange som sliter med å få hverdagen til å gå opp, enten det handler om å rekke barnehagen før et kveldsmøte, ekstra omsorgsbyrde som pårørende, eller har en fritidsinteresse eller andre frivillige verv som man ønsker å bruke tid på.

Se debatten mellom Melby og Senterpartiets Jenny Klinge her:

Pendlernes livssituasjon

Det tyder på at vi ikke har vært flinke nok til å tilpasse politikken til folk i ulike livssituasjoner - enten det gjelder på Stortinget, eller i kommunestyrer og fylkesting.

Likevel er ikke alle like positive til forslagene mine. Jenny Klinge, stortingsrepresentant for Senterpartiet, mener at slike ordninger er forbeholdt Oslo-eliten og fremhever at å være stortingspolitiker ikke er en åtte til fire-jobb.

Jeg er enig i at det er viktig å ivareta pendlernes livssituasjon. Samtidig kan vi ikke legge opp til møter som forhindrer andre å hente i barnehagen, rekke besøkstiden på helsehuset eller forplikte seg til en fritidsaktivitet hver torsdag.

Det er dessuten helt riktig at vervet som stortingspolitiker ikke er en alminnelig åtte til fire-jobb.

Som politiker må man være villig til å ofre mye, ha lengre arbeidsdager enn de fleste, og stadig være tilgjengelig for mediene.

Det betyr imidlertid ikke at man må gi opp familie og et sosialt liv for å nå opp i politikken.

Da risikerer vi å få en liten politikerelite som lever helt like liv, som fatter alle beslutninger. Det er ikke særlig demokratisk.

Koble av

Som tidligere Venstre-leder Lars Sponheim sa: «folk lever ulike liv – heldigvis». Det har en selvstendig verdi at politikken består av folk i forskjellige livssituasjoner.

Dersom småbarnsforeldre knapt er representert i politikken, mister vi en stor befolkningsgruppe og et viktig perspektiv.

Jeg tror heller ikke vi politikere blir bedre av å være på «24/7». Det hjelper ingen at man går rundt og har dårlig samvittighet over å ikke være tilstede på hjemmebane.

Tvert imot tror jeg vi har godt av å koble av, og at det i grunn gjør oss til bedre politikere å ha andre forpliktelser ved siden av en hektisk hverdag.

Vi må etterstrebe å gjøre politikken mer tilgjengelig slik at den tiltrekker seg folk i forskjellige livssituasjoner.

Demokratiet vårt har ikke råd til at den politiske eliten består av mennesker som hverken har tid til familie, hobbyer eller et sosialt liv. Da må det bli lettere å kombinere politisk engasjement med andre forpliktelser. Vi politikere er tross alt også vanlige folk.

