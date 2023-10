Politiet var helt inne på soverommet mitt

BRUSSEL (TV 2): Abdessalem Lassoued (45) skulle aldri kjørt på den gaten ved Place Sainctelette i Brussel mandag kveld.

På en moped med et automatvåpen i den ene hånda.

Han skulle ikke lett etter svensker med landslagstrøyer.

Tunisieren skulle ikke ha vært i Belgia eller Europa i det hele tatt.

MED VÅPEN: Terroristen fotografert under angrepet. Med et automatvåpen i hånda. Foto: Privat

Tre ganger har jeg flyttet til Belgia. Som nordmann har jeg medlemskap i EØS. Med rett til å bo hvor jeg vil i EU.

Det er likevel ikke bare å slå seg ned. Jeg må gjennom både belgisk byråkrati og politi. Du kan lese mer om det litt lenger ned og hvorfor jeg skriver om det.

Mandag kveld ble fotballsupporteren Patrick Lundström og en vi ikke vet navnet på, drept midt i Brussel. Den tredje svensken i taxien ligger fortsatt på sykehus. Ett av de to ofrene ble skutt til døde gjennom et vindu i et kontorbygg, hvor han desperat hadde løpt inn for å unnslippe kulene.



TV-kanalen RTBF har laget en tidslinje over terroristens tid i Europa.

Abdessalem Lassoued kom fra Tunisia i 2011 og søkte asyl i Italia. Han søkte asyl i Norge også , men ble returnert til Italia. Han dro videre til Sverige året etter. Satt i fengsel i to år for kokainsalg og utvist for de neste ti årene.

Hvorfor ble han ikke returnert til Tunisia?

Han dro deretter tilbake til Italia. Allerede da hadde italiensk politi informasjon om at han ville delta i «jihad», hellig krig. Han reiste til Belgia og søkte asyl i 2019.

KORANBRENNING: Siden tidlig i vår hadde Abdessalem Lassoued vært aktiv på nett med hat-ytringer mot Sverige.

Fikk avslag året etter. Uten at han ble sendt ut av Belgia og Europa. Han fikk et brev i posten om at han måtte ut av landet. Som ble sendt i retur. Uåpnet.

Siden mars i år har han markert seg med hatefulle ytringer mot Sverige på nett. Om koran-brenning.

Europa og illegal innvandring

Abdessalem Lassoued er ikke den eneste. Tirsdag innrømmet en vise-minister i landet jeg bor i, at 120.000 mennesker ikke har lovlig opphold i Belgia.

Det tar bare et par timer å krysse landet med bil. Belgia er et lite land. Potensielt bor mange uten rett til opphold i nabolag nær meg.

SORG: To statsministere, én fra Sverige og én fra Belgia, hedret de to terror-ofrene på åstedet tirsdag. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Belgias statsminister Alexander De Croo sier at vi ikke må overse at ulovlig innvandring spilte en viktig rolle i at terrorangrepet skjedde.

Alle uten offisielle papirer er naturligvis ikke terrorister. På reportasjeturer har jeg møtt migranter som ikke har rett til opphold i Europa. De fleste er unge menn. Det eneste de vil er å jobbe. Som medmenneske er det lett å forstå at folk ønsker å skaffe seg et bedre liv.

Under terrorangrepene i Frankrike og Belgia i 2015 og 2016 var de fleste terroristene europeiske statsborgere. To var irakere, som brukte strømmen av flyktninger fra Syria for å komme seg uoppdaget til Europa.

I fjor levde 1,08 millioner mennesker uten rett til opphold i EU, ifølge tall fra EU-kommisjonen. I fjor fikk 422.000 beskjed om at de skulle ut av EU. Bare 77.000 dro.

BATACLAN: I de mange terrorangrepene som skjedde i Frankrike og Belgia, var det flere av terroristene som slapp inn i Europa via strømmen av flyktninger fra Syria. Foto: Thibault Camus / AP

Etter terrorangrepet mandag har EU-topper krevd at alle land i Europa skjerper seg. At de gjør en innsats for å sende ut personer som ikke kvalifiserer til opphold. Ikke bare tilbake til det første landet de kom til, i EU, men ut av Europa.

De samme politikerne krever at Schengen-landene må ha bedre kontroll på EUs yttergrenser. Vår egen justisminister, Emilie Enger Mehl, sier det samme som mange av kollegene hennes sier; De må vite hvem som befinner seg innenfor Schengens grenser. Så de kan beskytte sine lands borgere.



Hvorfor er det så vanskelig?

Retur er som hovedprinsipp basert på egeninnsats og frivillighet. For å sende noen hjem til det landet de kommer fra, må landet godta at statsborgeren kommer tilbake igjen. Mange land, som Tunisia, er motvillige til å akseptere at folk som har flyktet, kommer hjem. Paradoksalt nok hadde Tunisia bedt om utlevering av terroristen i fjor, men søknaden ble liggende urørt på en belgisk dommers bord. Derfor gikk justisministeren i Belgia av fredag.

IKKE ENIGE: EU-landene har fortsatt ikke klart å bli enige om å sende ut personer, som er en fare for Europas sikkerhet. Foto: Juan Medina

EU-landene er ikke en gang enige om tvangsretur av personer som utgjør en sikkerhetsrisiko. EU-parlamentet har fortsatt ikke godkjent dette kapittelet i retur-direktivet. Etter det kan sluttforhandlinger om forslaget starte.

Migrasjon er noe av det vanskeligste EU-landene samarbeider om. Asyl-pakten fra 2020 er ennå ikke ferdig behandlet. Pakten innebærer strengere kontroll ved EUs yttergrenser og raskere retur av asylsøkere som får avslag.

Samarbeid med land som Tyrkia, for å lukke EU for innvandring, er kontroversielt innad i EU.

MER MIGRASJON: Utfordringene med ulovlig innvandring vil trolig fortsette, fordi prognosene for migrasjon går oppover de neste årene. Foto: Gresk kystvakt

Tunisia nekter å være portvokter for Europa, og vil sende tilbake penger landet har fått av EU som skal brukes for å stoppe ulovlig innvandring.

Helt inn på soverommet

Med utfordringene med migrasjon fra land utenfor Europa, skulle det kanskje være lett å komme til Belgia som EØS-borger. At pengene heller ble brukt på ulovlig innvandring.

Belgia er ikke noe administrativt fyrtårn i Europa. Køene er lange i byråkratiet. Jeg klager selvsagt ikke. Jeg vet at jeg får de papirene jeg trenger til slutt. Det tar bare minst et halvt år.



Det mest interessante er at politiet kommer hjem til deg under prosessen. For å sjekke at du faktisk bor på den adressen du har oppgitt. Og at du er den du er. Alle de tre gangene jeg har flyttet til Belgia, har dette skjedd.

BELGIA-TERROR: Denne uken er ikke første gang jeg rapporterer om terror i Belgia. Her fra 2016, hvor selvmordsbombere slo til mot flyplassen og en t-banestasjon. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Sist vi flyttet, var ikke ektemannen min hjemme da politibetjenten kom. Hvis politimannen kunne kikke inn på soverommet og se at det var herre-klær i skapet, så ville han krysse av for godkjent på skjemaet sitt. I tillegg måtte han se en regning med min ektefelles navn på. Da slapp politiet å komme på besøk hjem til oss to ganger.

Landet bruker altså masse tid og ressurser på oss, som i utgangspunktet har rett til å bo her. Det blir noen besøk hjemme hos folk, når 233 000 mennesker lovlig migrerte til Belgia i fjor, ifølge Statbel.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp IKKE KRIMINELLE: Alle som kommer til Europa ulovlig er selvsagt ikke kriminelle eller terrorister, men EUs ansvarlige ministere understreker hvor viktig det er å vite hvem som befinner seg innenfor Schengens grenser. Foto: Julien Goudichaud

Migrasjon vil ganske sikkert øke i årene som kommer. Det er mer uro i verden. Krig i Ukraina og nå i Midtøsten. Sahel-området i Afrika er konfliktfylt og fattig. Klimaflyktningene har bare så vidt startet å komme. Verdensbanken mener vi kommer til å se over 200 millioner klimaflyktninger innen tretti år.

Fra nyttår av overtar Belgia formannskapet i EU.

«Sikkerhet og migrasjon» er nå flyttet øverst på dagsorden for det påtroppende belgiske formannskapet.

Først måtte to svenske fotballsupportere bli drept på vei til en EM-kvalifiseringskamp, før EU virkelig tar tak i ulovlig innvandring.