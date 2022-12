Plutselig var hemmelige kundelister likevel et problem

Det er litt typisk for Støres lederskap at en omorganisering som var ment å gi SMK og regjeringens ledelse en positiv restart, ender opp med massiv kritikk for hemmelighold og en haug med Ap-topper som møter seg selv i døra.

Bakgrunnen er at Jonas Gahr Støres nye statssekretær med ansvar for pressesaker, såkalt spinndoktor, kommer rett fra den myteomspunne konsulentgiganten McKinsey & Company. Før Støre ansatte Thoner gjorde McKinsey det klart at det var uaktuelt å opplyse hvilke kunder Thoner hadde jobbet for. Det var snakk om kontraktsfestet taushetsplikt og konfidensialitet.

Da ansettelsen ble kjent sist fredag avviste Støre at det var et problem at Thoners kundeliste var hemmelig. Han stolte på at Thoner selv ville vurdere sin habilitet «hvis han på noen måte skulle komme i nær kontakt med folk han har hatt kundeforhold til før».

Og så startet rabalderet internt. En rekke Ap-politikere, som tidligere hadde krevd åpenhet om denne type kundeforhold for statssekretærer og statsråder, møtte seg selv ettertrykkelig i døra. Også hos regjeringspartner Senterpartiet var frustrasjonen stor. LO-ledelsen stod åpent frem med krav om åpenhet. – For meg er dette veldig enkelt. Åpenhet og tillit går hånd i hånd, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som sitter i Aps senttalstyre sammen med LO-lederen, mente at «dette handler om liv og lære og ikke minst integriteten vår». Intet mindre.

Thoner har sagt opp jobben i McKinsey, men det hjalp ikke mot kritikken, så lenge ingen får vite hvilke kunder han har jobbet for, og dermed hvilke mulige bindinger han har.

Det gjør ikke saken bedre at Thoner tidligere har gjort det samme før, nemlig gått fra McKinsey til Ap. Før valget i 2019, sluttet han i McKinsey og begynte å jobbe som kommunikasjonsrådgiver for Støre. Etter valget sluttet han i Ap og ble igjen ansatt av McKinsey. Nå, tre år senere, har han altså gått tilbake hos Ap, denne gangen som statssekretær på Statsministerens kontor (SMK). Interne kritikere liker ikke tanken på at det kan være en slags svingdør mellom Ap og McKinsey, som er et omstridt konsulentselskap. Og når dette toppes med hemmelighold, blir det vondt verre.

Om kritikken gikk inn på Støre, vet jeg ikke. Men i løpet av uken har han ombestemt seg. Nå mener han det er «et behov» for at SMK får innsyn i Thoners kundeliste.

– Det er behov for at flere her på kontoret kan vurdere Kristoffer Thoners habilitet fortløpende. Så mener vi at åpenhet er viktig, så det optimale er at McKinsey offentliggjør kundelisten, sa Støres stabssjef Kristine Kallset til TV 2 onsdag.

Støre visste at McKinsey sa nei til å offentliggjøre Thoners kundeliste før han ble ansatt som statssekretær. I ettertid har McKinsey, som også har blitt viklet inn i en stor mediesak om tillit og hemmelighold, sagt at de likevel vil spørre kundene om det er greit at det gjøres kjent at Thoner har jobbet for dem.

Statsminister Jonas Gahr Støre har dermed satt seg selv i en situasjon at han er avhengig av godvilje fra McKinseys utenlandske kunder. Hvis ikke har han ikke annet valg enn å finne seg en ny spinndoktor.

Kristoffer Thoner har tidligere vært politisk journalist i TV 2 og tidligere kollega med Aslak Eriksrud.