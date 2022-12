Piggtråd i tissen er den nye normalen

Gonoré, dryppert eller the clap. Kjært barn har mange navn, men gonoré er alt annet enn et kjært barn.

Man tisser piggtråd og det drypper grønn gugge gjennom bokseren, og buksa. Ikke noe særlig gøy med andre ord.

Det er «fette nørd»

I år har vi smittet hverandre med gonoré mer enn tre ganger så hyppig som vi gjorde i hele fjor. Gonoré er ikke lenger den medisinske kuriositeten det en gang var.

Det som kun smittet Albertine i politilegens venteværelse og gutteturene til Pattaya.

Det som fikk ivrige medisinere til å riste av glede over å ha oppdaget noe så sjeldent, også i Norge da! Nå er det vanlig. Veldig vanlig.

Men, kondom er «fette nørd» og hvis ingen ny pandemi tvinger oss til å holde oss hjemme uten å ligge med hverandre, er piggtråd i tissen den nye normalen.

Bruk kondom for neste generasjon

Hvis våre barn og barnebarn skal ha muligheten til å ha sex uten kondom, uten å være redd for å få gonoré som ikke lar seg behandle, må vi bruke kondom i dag.

Norge byttet nylig standardbehandling fra antibiotika i pilleform til mer kraftig antibiotika som en sprøyte i rumpa, fordi pillene ikke funket lenger.

Nå begynner det samme å skje med sprøyta. Stadig vekk dukker det opp gonorétilfeller som er resistente også mot denne behandlingen.

Dette er enkel logikk. Mer gonoré, mer antibiotika, mer resistens. Mer kondom, mindre gonoré, mindre resistens.

Dersom du i øyeblikkets hete tenker det ikke er så farlig med deg selv, tenk i det minste på barna.

Bryr du deg om fremtiden, menneskeskapte naturforandringer og tissen din, bruk kondom.

Kondom er den enkleste måten å forebygge antibiotikaresistens på.

Gonoré Gonoré er en seksuelt overført infeksjon som forårsakes av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Økende forekomst og utvikling av resistens mot ulike antibiotika er et stort problem. Kliniske indikasjoner: Uretrittsymptomer og/eller purulent utflod hos menn og kvinner

Symptomer eller tegn på bekkeninfeksjon hos kvinner

Symptomer eller tegn på bitestikkelinfeksjon/epididymitt hos menn

Konjunktivitt hos nyfødte (inkl. klamydia) Anamnestiske og epidemiologiske indikasjoner: Smittekontakt (person som har hatt seksuell kontakt med person med gonoré siste 3 måneder)

Seksuell kontakt med person i miljøer eller land med høy smitterisiko

Etter kjøp eller salg av seksuelle tjenester

Menn som har sex med menn Les mer her. Kilde: Folkehelseinstituttet





Finn din type og fyll opp lageret

Men, så er det kondomøyeblikket. Og ikke så behagelig. Kanskje vil den andre tenke jeg ikke er til å stole på?

Det overrasker kanskje mange at å tre et kondom på en banan en gang i 9. klasse ikke gjør deg til en utlært kondombruker.

Er det ubehagelig, bruker du mest sannsynlig kondomet feil, eller du har valgt feil type. Selv om standardkondomer kan blåses opp og brukes som balaclava, og naturlig nok passer de fleste peniser, betyr det ikke at de er behagelig for alle.

Peniser kommer i alle former og fasonger, og det gjør kondomet også. Finn din type og fyll opp lageret.

Har du ikke en penis selv, kan det være lurt med et variert utvalg.

Dersom du klarer å dra frem et kondom uten at det er kleint eller setter en stopper for stemninga sier det meg to ting.

En: Dette har du gjort før, du bruker kondom alltid og er til å stole på. To: Du er mest sannsynlig rimelig dreven i det som vanligvis skjer etterpå. Dette faller ikke naturlig for noen og må øves på.

Har dere ligget sammen i noen uker allerede, tenker det er en hyggelig ting å fortsette med og tester negativt, dropp kondom.

Jeg er sjeldent en tilhenger av skremselspropaganda, men nå er jeg ganske engstelig selv, så la gå.

Gonoré smitter lettere enn klamydia, behandlingen er mer ubehagelig og i tillegg er det større sannsynlighet for alvorlige komplikasjoner som kan gjøre det vanskelig å få barn, uavhengig av kjønn.

Vi må bli flinkere!

Dersom du har en penis, gonoré og uflaks, får du uretrastriktur. Urinrøret gror sammen. Hvis du vil tisse, gjennom penis, må dette fikses med en operasjon.

En metode er å føre et lang rør inn i tissen, føre en lang kniv gjennom røret, vippe kniven opp av en sprekk for så å dra den ut igjen. Kanskje dette fører frem hos noen.

VI GIR OSS ALDRI: Sexologen i Sex og samfunn vil fortsette å mase for at folk skal bruke kondom.

Uansett. Nordmenn må bli bedre til å bruke kondom og vi må bli bedre fort. Jeg vil at alle skal ha muligheten til å ligge rundt, ha one night stands og pulevenner.

Dette har vi jobbet for i mange år og vi gir oss heller aldri. Dersom Sophie Elises tanker om kondom som både «fette nørd» og «æsj» resonnerer med folkemeningen, tar det ikke mange år før unge ikke bare er irritert for at vi ødelegger naturen og klimaet, men også tilfeldig sex.

TV 2 har vært i kontakt med Sophie Elise, som ikke ønsker å kommentere denne meningen.