Arbeiderpartiet samles til landsmøte denne uka med et lite vindpust av fremgang, men får likevel en oppslutning under 20 prosent for åttende måned på rad.

SVAK FREMGANG: Ap-artileder Jonas Gahr Støre får et ørlite pusterom med fremgang på Kantars partibarometer inn mot denne ukas landsmøte. Her fra landsstyremøtet til Arbeiderpartiet i Oslo i februar. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det eneste lyspunktet for landsmøtedelegatene som denne uka samles i Folkets hus på Youngstorget er at partiet går frem fra sist måned. Denne våren nådde Ap et historisk bunnpunkt på Kantars partibarometer.



Med målinger nede på 16-tallet, puster nok flere Ap-tillitsvalgte litt lettere av målinger som snuser på 20-tallet igjen.

Vi må tilbake til september i fjor for å finne sist måling hvor Ap lå over 20 prosents oppslutning. På Poll of polls gjennomsnitt av samtlige målinger har de også vært under 20 prosent like lenge.

Av de 783.000 velgerne stemte på dem sist, sier kun halvparten (drøyt 412.000) at de ville stemt Arbeiderpartiet om det var valg i dag. Den andre halvparten har i hovedsak satt seg på gjerdet (194.000 velgere) eller gått til Høyre (91.000 tidligere velgere). De resterende tidligere Ap-fordeler seg på andre partier, i hovedsak SV (27.000), Rødt (14.000), Venstre (13.000) og Frp (12.000).

Når Ap kun klarer å hente i overkant av 100.000 velgere (snaut halvparten fra velgere som ikke stemte ved sist valg), blir fasiten brutal lesning for strategene på Youngstorget. Det eneste partiet som Ap klarer å rappe noen velgere fra, er regjeringspartner Senterpartiet. Der er bytteforholdet drøyt 20.000 velgere i Aps favør.

Og nok en gang viser bakgrunnstallene at Jonas Gahr Støre har mistet fullstendig fotfeste hos de yngste velgerne. Partiet får kun 13 prosents oppslutning blant de under 30 år. I aldersgruppen over (30-44 år) er det nesten like ille, med 15 prosents oppslutning. Ap får støtte fra 20 prosent av velgerne over der igjen (45-59 år), mens det er de eldste velgerne som løfter partiet nesten opp til 20 prosentgrensen (28 prosents oppslutning hos de over 60).

Regjeringspartner Senterpartiet opplever også en svak fremgang, men er fortsatt mer enn halvert fra sist valg. Trygve Slagsvold Vedum må erkjenne at kun 38 prosent av velgerne fra sist valg er med videre. En tredel av velgerne hans har satt seg på gjerdet, mens den siste tredelen har fordelt seg på andre partier, klart flest til Høyre, selvfølgelig. MDG, Rødt og SV kan notere seg svake tilbakeganger, men innenfor feilmarginen.

På den andre siden av politikkens midtstrek flyr Støres hovedmotstander Erna Solberg fortsatt skyhøyt, med 31,2 prosents oppslutning. Høyre passerte Ap som landets største parti på meningsmålingene i desember 2021, og Erna Solberg har ikke sett seg bak siden. Høyre har et godt grep om tidligere velgere, nesten 9 av 10 tidligere velgere ville stemt Høyre igjen.

Men i skyggen av Høyre er det derimot ingen fest på borgerlig side. KrF og Venstre ligger og vaker rundt sperregrensen, mens Frp ikke fikk noe som helst oppdrift etter sitt landsmøte sist helg og ender på skuffende 10,6 prosent. Sylvi Listhaug må bla seg helt tilbake til mars i fjor for å finne en dårligere Kantar-måling. Frp klarer ikke å tjene noe som helst på at vi har det som må være tidenes mest upopulære rødgrønne regjering. Tvert imot. Frp ligger faktisk ett prosentpoeng bak valgnederlaget fra 2021. Frp opplever kun lojalitet fra 57 prosent av velgerne fra sist valg. Hver sjette Frp-velger har meldt overgang til Høyre. En av ti har satt seg på gjerdet og nesten like mange har gått til partier i andre-kategorien.