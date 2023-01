«OL-drømmen lever»

Seier over Tyskland kan gjøre veien til Paris enklere for de norske håndballherrene.

Det er finaledag i VM, og Norges siste kampdag.

Dessverre står det ikke medaljer på spill for Jonas Willes gutter, men det betyr ikke at kampen er uten betydning.

I 2022 deltok Norge for første gang i OL for herrer. Det ga mersmak. En seier over Tyskland kan derfor få mye å si for Norges sjanser til å komme til Paris-OL neste sommer.

OL-kvalifisering: Gruppe 1:

Nr 3 fra VM

Nr 8 fra VM

Nr 2 fra Asia

Enten Nord- eller Sør-Amerika

Gruppe 2:

Nr 4 fra VM

Nr 7 fra VM

Nr 2 fra Afrika

Nr 3 fra EM

Gruppe 3:

Nr 5 fra VM

Nr 6 fra VM

Nr 2 fra EM

Nr 3 fra Afrika

I tillegg er vertsnasjon (Frankrike), verdensmester og alle kontinentale mestere direkte kvalifisert.

For med Frankrike i VM-finalen, så er allerede Danmark direkte kvalifisert som «verdensmester» - uavhengig av utfall i finalen.

I tillegg ligger det en direkteplass til OL til neste års europamester, resten av lagene fra Europa må gjennom kvalifisering.

Og her er forutsetningene allerede lagt. Lagene som blir nummer tre til åtte i VM får plass i kvalifiseringsturneringene.

Det er tre grupper, hvor det kan bli ganske stor forskjell på hvem man møter.

Laget som blir nummer tre i VM får møte nummer åtte i VM, laget som blir nummer to i det asiatiske mesterskapet og et lag fra enten Sør- eller Nord-Amerika.

Norge vil derfor havne i en av de to øvrige gruppene. For dersom Spania eller Sverige blir europamester neste år (Evt taper finalen for Frankrike eller Danmark), så vil alt forskyve seg en plass. Noe det er god grunn til å tro at skjer.

Da vil en norsk seier over Tyskland bety at man havner i gruppe med laget som blir nummer sju i VM (Egypt eller Ungarn), lag nummer to i Afrikasmesterskapet og nummer tre i EM (av lagene som ikke allerede er med i kvalifiseringen fra VM).

Her må en også ta med i beregningen at det er stor sjanse for at Egypt vinner Afrikamesterskapet neste år og blir direkte kvalifisert. I så fall går Kroatia inn som nummer åtte fra VM.

Den tøffeste gruppen blir uansett den tredje. Slik oppsettet er i utgangspunktet, så er både Norge og Tyskland i den, sammen med lag nummer to fra EM (altså nummer to av dem som ikke er med fra VM) og lag nummer tre i afrikamesterskapet.

Det kvalifiserer seg to lag fra hver gruppe.

Skal en se hvordan ting mest sannsynlig utspiller seg, så vil en norsk seier over Tyskland gjøre at man havner i en gruppe med Ungarn, nummer to fra Afrikamesterskapet og laget som blir nummer tre i EM. Ettersom åtte europeiske nasjoner allerede er enten direkte kvalifisert eller klar for kvalifisering, så kan altså dette bli laget som blir nummer elleve i EM.

Det betyr at drømmen om OL lever i aller høyeste grad for Sander Sagosen & co. Og drømmen blir lettere å virkeliggjøre om man slår Tyskland.