Ny russisk angrepsfiasko

Overraskelsesangrepet kom ved daggry. Tusenvis av russiske soldater, støttet av mange hundre stridsvogner, fly og artilleri rykket fram fra flere retninger.

Målet deres var å omringe og erobre en relativt ubetydelig ukrainsk småby seks kilometer nordøst for Donetsk.

Den storstilte offensiven mot Avdijivka tok etter alt å dømme de ukrainske forsvarerne på senga.

Men en uke senere, har angrepet likevel endt opp som en ny katastrofe for Putins invasjonshær.

Palle Ydstebø, hovedlærer i landmakt ved Krigsskolen, mener dette er den største flausen russerne har opplevd på bakken siden januar.

FIASKO: Palle Ydstebø, hovedlærer ved seksjon for landmakt ved Krigsskolen, mener den russiske offensiven ved Avdiivka er den største flausen russerne har opplevd på bakken på flere måneder. Foto: Lage Ask / TV 2

– De prøvde etter alt å dømme å avskjære Avdijivka fra nord og sør, men kjørte seg fast første dagen, sier oberstløytnanten til TV 2.



Mange tusen døde

For igjen har de ukrainske styrkene vist seg overlegne de russiske angriperne, både hva angår stridsmoral, utstyr og taktikk.

Ifølge den ukrainske forsvarsstabens oversikt kan nærmere 6000 russiske soldater så langt ha mistet livet – bare på én uke. Over 140 stridsvogner og 250 stormpanservogner skal samtidig ha blitt ødelagt.

– Det er vanskelig å gi presise tall, men tallene sier mye om størrelsesordenen på de russiske tapene. Mengden bilder og videoer av angrep på russiske vogner og av ødelagte vogner er også en indikator på størrelsesordenen. Tapene er alvorlige for russerne, men ikke avgjørende, sier Ydstebø.



Russlands FN-ambassadør, kalte i forrige uke innsatsen ved Avdijivka for en ny russisk offensiv. Men i et intervju med russisk TV søndag sa president Vladimir Putin at det ikke var snakk om annet enn «aktivt forsvar».



Det er et tydelig tegn på at den russiske lederen føler seg tvunget til å dempe forventningene om at en etterlengtet seier på slagmarken er nært forestående, skriver amerikanske Institute for the Study of War.

Ifølge instituttet er det nå usannsynlig at russerne vil gjøre betydningsfulle gjennombrudd i løpet av den nærmeste tiden.

UNDER KONSTANTE ANGREP: Avdiivka hadde før krigen en befolkning på rundt 30 000. I dag ligger mesteparten av industribyen i ruiner og de fleste innbyggerne har flyktet. Foto: Aleksandr Jermotsjenko / NTB.

Sårt tiltrengt suksess

Storskalainvasjon av Ukraina, som ifølge den russiske lederens forhåpninger skulle være over i løpet av en ukes tid, har nå vart i mer enn 600 dager.

Offensiven mot Avdijivka var trolig et uttrykk for et desperat behov i Kreml for å kunne vise til fremskritt i Ukraina.

– Fienden ser på Avdijivka som en mulighet til å innkassere en seier og snu krigslykken, sier talsmann for den ukrainske hæren Oleksandr Sjtupun.



Men nå ser det ut til at de russiske generalene har gjentatt noen av de samme feilene som da de sendte store styrker mot Kyiv i februar 2022.

Blant annet ved at en mange kilometer lang kolonne med kampkjøretøy ble stående fast langs en smal vei mens ukrainsk artilleri og panservernsystemer i ro og mak kunne smadre angriperne fra sikker avstand.



– Det spesielle var at de angrep med flere mekaniserte forband av brigadestørrelse, som alle kjørte rett inn i ukrainske minefelt og solide forsvarssystemer. De russiske styrkene ble så skutt opp fortløpende, sier oberstløytnant Ydstebø til TV 2.



BØLGE ETTER BØLGE: Helt siden mars i år har russiske styrker forsøkt å omringe byen Avdiivka. Her beskyter et ukrainsk rakettbatteri angriperne fra et sted bak fronten i juli. Foto: Stringer / NTB.

Ifølge den britiske avisa The Guardian ble det fullt kaos da russerne oppdaget feilen de hadde gjort. Stridsvogner kjørte av veien og havnet i en elv og russiske kampkjøretøy rygget over sine egne soldater da de forsøkte å flykte.

Stillstand i sør

Samtidig som det russiske angrepet ser ut til å ha blitt stanset i denne omgang, sliter ukrainerne med sin egen offensiv lenger sør.

I flere måneder har ukrainske styrker forsøkt å slå seg gjennom de voldsomme russiske forsvarsverkene sør for Zaporizjzja.

STORE TAP: Ifølge Ukraina har opptil 6000 russiske soldater mistet livet den siste uken. Men tapene har trolig også vært store på ukrainsk side. Her kjemper sanitetspersonell for å redde livet til en medsoldat. Foto: Genya Sevilov / NTB.

Som flere har forutsett kan høstregnet i tillegg bli et problem for de tunge pansrede kjøretøyene Ukraina håpet å sette inn i et stormløp sørover mot Azovhavet og storbyen Mariupol.

– Når det er kaldt, vått og gjørmete, er det vanskeligere å krige, innrømmer Ukrainas etterretningssjef Kyrylo Budanov, som understreker at motoffensiven vil fortsette i en eller annen form.



Det er en kjensgjerning at den ukrainske offensiven så langt ikke har gjort de fremskritt mange, både i Vesten og i Ukraina hadde håpet på, men Ydstebø ved krigsskolen mener ukrainerne gjør klokt i å gå varsomt fram.

– Den ukrainske offensiven går sakte fordi de ikke prøver seg på det russerne gjorde ved Avdijivka. De angriper med mindre grupper infanteri og ingeniører, som tar seg gjennom minefelt og rydder skyttergrav for skyttergrav sakte og metodisk, godt støttet av artilleri og noen få stormpanservogner.



Russernes egen offensiv ved Avdijivka viser at heller ikke Moskva har noen planer om å gi seg, til tross for enorme tap.

Med det går vi inn i en tredje krigsvinter og ingen reelle utsikter for snarlig fred i Ukraina. Ydstebø er likevel forsiktig optimist når det gjelder veien videre for den ukrainske hæren.

– Krigføringen der har preg av en sakte mobil slitasje, der slitasjen vil skape rom og mulighet for fortsatt manøver. Men neppe halslause panserangrep inn i russiske sperringer, sier oberstløytnanten til TV 2.