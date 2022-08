«Norvège? Excusez-moi, not invited»

Skuffelsen etter Bodø/Glimts nesten-suksess i jakten på Champions League burde være stor for Fotball-Norge. Nivå to i Europa-turneringene er en gedigen trøst for Glimt isolert sett. For nasjonen vår totalt sett er det hele mest pinlig.

EXIT: Det ble med nesten for Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt i jakten på en Champions League-plass. Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nok en gang feilet vi. Akkurat som Rosenborg i 2019. Akkurat som alle norske klubblag har gjort de siste 15 årene. Det moderne Fotball-Norge ligger nede med brukket rygg - med noen hederlige individuelle enkeltspiller-unntak.

Kronikkforfatter Vebjørn Bergem Sørheim (23) er økonom fra NTNU og hobbyspiller i fotball. Foto: Privat.

Toppspillerne våre (den håndfulle mengden vi har) får delta på den største arenaen innen fotball, mens vi, hvermannsen, sitter utenfor og skuer med forakt bort på pengegriske, sleipe, olje-eksporterende – ikke oss selv – nasjoner som «ødelegger» fotball for oss vanlige folk.

Jeg har vanskeligheter med å forstå denne forargelsen mot noen som åpenbart lykkes – nasjonalt eller individuelt – med sine satsinger, som vi nordmenn attpåtil applauderer hjemme i sofaene våre når vi ikke behøver å være politisk korrekte blant andre. Hvem er vi, og hva vil vi med oss selv?

Dobbeltmoralen synes å ødelegge for helhetsforståelsen av hva som skal til for å oppnå det ultimate innen klubbfotball.

Det burde gjøres en strukturell vurdering og endring av hvem fotball i Norge er til for og hva som er målet. Det er ikke bærekraftig av våre (fotball-)myndigheter å overlate jobben til sporadiske lykketreff og satsinger i nord, selv om Bodø/Glimt nå kanskje tråkker opp stien for andre.

NFFs «flest mulig, lengst mulig» er ideelt sett treffende, men holder ikke mål i kampen mot kapitalen. I vurderingen av hvem fotball er til for, kan det gjerne videre skilles mellom topp og bredde – alle skal få lov – med en erkjennelse av at tydeligere differensiering er noe av det som skal til for å nå den aller gjeveste klubbturneringen, Champions League.

Fordi det er mulig å tilpasse og spisse opplegg – om vi som fotballnasjon vil være med på leken – til en pris man må betale ved inngangen.

Den norske ånden er jo – selvfølgelig – at man skal fortjene retten til å drive på toppnivå. Å kjøpe oss inn blir å gå imot oss selv, også når målet er Champions League.

Faktum er allikevel at rask suksess enklere kan oppnås ved bruk av kapital og større investeringer. Så kan det også være at vedvarende suksess bygges bedre trinnvis. Problemet da, som vi altså står i nå, er at veien opp trappa blir lengre og lengre.

Det har igjen vært invitasjon til fotball-festival i Europa og Fotball-Norge sitter på gangen uten å ha betalt for seg. Alle drømmer vi om å få slippe inn døra til Champions League. Ikke bare for ett norsk klubblag alene, men for norsk klubbfotball sammen. Kanskje vi skulle lagt bort NFFs ideal og heller prøvd å bli «best mulig, raskest mulig»?