«Norsk helsevesen innfører aktiv dødshjelp»

Det er ikke lengre gitt at pasientene er trygge på sykehuset.

I lang tid har vi varslet, både jeg og mine sykepleiekollegaer landet rundt.

Vi har tryglet – om å bli sett og hørt. Antall sykepleiere, samt yrkets kompetanse, er ikke bare dalende, men fallende.

Pasientene blir ikke behandlet forsvarlig. Det er to årsaker til dette: Det er ikke høy nok bemanning til å ivareta pasientene og deres behov, samt at det er for lav kompetanse til det.

De nyutdannede får pasientrelaterte oppgaver de ikke har kunnskap eller kompetanse til å takle, og de mer erfarne blir stående med de aller dårligste.

Det er utrygt for de nye og de erfarne. Ledere for helseforetakene tenker ikke på det. De teller hoder. Og penger.

Og det er ikke deres feil – de vet jo ikke hvordan en sykepleiers hverdag ser ut. De er fullstendig uvitende.

Drastisk

Sykepleieyrket har forandret seg mye siden det ble grunnlagt for over 150 år siden.

Men siden den gang har yrket endret seg drastisk, samtidig som grunnlaget er den samme.

Grunnet økt forskning, kunnskap, medisinsk utvikling og teknologi, kan vi behandle flere, og folk lever lenger.

Pasientantallet øker. Det stilles strengere krav til sykepleiere og gir økt ansvar. Vi holder ikke bare rumper rene lenger.

Det er stort sett vi som gir alle medikamentene som blir ordinert, det er vi som starter hjerte- og lungeredning når hjertet ditt stopper, og det er vi som er der når barnet ditt faller om i kramper.

Bortkasta kompetanse

Vi skal vite hva vi skal gjøre i akuttsituasjoner, kunne prosedyrer, håndtere medisinsk teknisk utstyr, administrere og vurdere medisiner, kjenne til alle normalverdier av målinger mens vi fortløpende prioriterer og vurderer arbeidsoppgaver og pasienter.

Men det forventes også at vi vasker og rydder pasientrom, bestiller alle typer transport til pasienten, skrur sammen ødelagt utstyr og mange andre ikke-pasientrelaterte oppgaver.

Utmattet av arbeidspresset

Det er bortkasta kompetanse. Og tid.

Det er ikke det at jeg har noe imot å gjøre disse oppgavene, men det fratar oss verdifull tid hos pasientene.

For meg er det aller viktigste å være fysisk hos pasienten, selv om de ikke vet hvor mye vi faktisk gjør for dem utenfor pasientrommet.

Strekker ikke til

Det er hos pasienten jeg virkelig får mulighet til å bygge en relasjon, å bygge tillit og få kjennskap til hva akkurat hen/han/hun trenger for å føle seg sett, hørt og ivaretatt.

Det er slike møter som holder meg gående, slike stunder som gir meg så mye, som gjør at jeg vil tilbake, som gjør at jeg elsker jobben min.



Men det triste med utviklingen av både yrket og kravet til sykepleierne, er at det er nettopp disse situasjonene som uteblir, nettopp fordi tiden ikke strekker til.

Mange er enige i, men også flere uenige i, det at jeg ønsker økt bemanning fremfor lønn.

Vi er nødt til å ha nok sykepleiere på gulvet for å kunne ivareta pasienten helhetlig.

Men for å henholdsvis rekruttere og beholde sykepleiere er nok økt lønn et av flere nødvendige tiltak. Lønn er viktig, men det er et virkemiddel og ikke en løsning på sykepleiekrisen.

Løsningen vi trenger er mer enn det, den er mer omfattende og sammensatt.

Vasker rumper

(Dessverre) lever vi i et samfunn der lønn og status gir en pekepinn på hvor vellykket man er. Derfor har sykepleieryrket aldri blitt ansett som et prestisjeyrke. Og det er forståelig, når de fleste tror vi bare vasker romper og holder gebiss skinnende rene.

Det mangler i dag flere tusen sykepleiere, samtidig som mange revurderer hele yrket og nyutdannede ombestemmer seg etter kun ett til to år. Det er skremmende.

Det var derfor ikke til å unngå å skrive om årsakene og konsekvensene av det. For konsekvenser blir det.

Det er pasientene som lider av nedskjæringer, ansettelsesstopp, kutt i menneskelige ressurser, bemanningstopp, nedlegging av institusjoner.

Det er de som ikke får den behandlingen de trenger, det er de som kan risikere å ikke bli behandlet forsvarlig, det er de som blir å oppleve konsekvensene av det.

Og det kan i verste fall være fatalt.

