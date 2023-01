«Norges viktigste menn»

«Du må være litt masochist for å være målvakt. Du må like smerte!»

Kvinnelandslagets målvaktstrener Mats Olsson satte en gang i tiden ord på det mange mener.

For du kan ikke være helt riktig skrudd sammen for å stille deg mellom stengene i håndball og frivillig prøve å komme i veien for en ball på drøyt 400 gram som kommer i nærmere 140 kilometer i timen.

Du merker det hvis den ballen treffer deg i ansiktet. Det kan jeg love deg. Jeg har fått mine opp gjennom årene.

GIKK VERDEN RUNDT: Dette bildet av den danske målvakten Althea Rebecca Reinhardt sier det meste om hva en håndballkeeper risikerer. Blinkskuddet er fra VM i 2021. Foto: Beate Oma Dahle

Målvakten er den enkeltspilleren som har størst påvirkning på resultatet i en kamp. I jevne kamper er det ofte målvaktskampen som blir avgjørende.

Du tar ikke medalje i mesterskap uten å ha målvakter i verdensklasse.

VERDENSSTJERNER: Silje Solberg og Katrine Lunde er begge regnet blant verdens aller beste målvakter. Foto: Beate Oma Dahle

De trenger ikke nødvendigvis være i verdensklasse hele tiden, men utespillerne har så stor respekt for de beste målvaktene at de vegrer seg for å ta mulighetene når det står medaljer på spill. Dette har vi sett flere ganger med de norske håndballkvinnene. Katrine Lunde og Silje Solberg gir Norge en fordel bare med sin tilstedeværelse.

Danmark har det samme med Niklas Landin. Spania har Gonzalo Perez de Vargas og Sverige har Andreas Palicka. Det er ikke tilfeldig at det er disse nasjonene som har gått igjen på seierspallene de siste årene.

Mens vi har stolte målvaktstradisjoner på kvinnesiden, så er nok Steinar Ege den eneste målvakten vi kan skryte av å ha hatt helt i verdenstoppen på herresiden.

Har du ikke målvakter fra øverste hylle, så er man avhengig av at de tar frem sitt beste i de «rette» kampene.

VENDTE HJEM: Torbjørn Bergerud har storspilt etter at han vendte hjem til Norge og Kolstad. Foto: Beate Oma Dahle

Torbjørn Bergerud har vært et soleklart førstevalg de siste årene. Og han gjorde akkurat det da Norge tok seg til to strake VM-finaler. Han var på sitt beste i de viktigste kampene. Vi husker alle semifinalen mot Kroatia i 2017?

Ansvaret har stort sett vært på Bergeruds skuldre de siste årene. Men samtidig som han har vært førstemålvakt på landslaget, så slet han med spilletid og tillit i Flensburg-Handewitt. Nå er han flyttet hjem igjen til Norge og er en del av storsatsingen i Kolstad. Der er han et soleklart førstevalg og har imponert stort så langt i sesongen. Han har vært såpass god at mange vil hevde at han er i sitt livs form.

Bergerud kommer derfor til VM proppfull av selvtillit. Han har fått tilbake tryggheten i målet. Han står ikke og ser seg over skulderen om han blir byttet ut etter en feil eller to.

Samtidig har Kristian Sæverås vokst seg til å bli en målvakt av internasjonalt format. Han er et soleklart førstevalg i Leipzig og spiller mot de beste i verden uke etter uke.

Det gjør at Norge nå har to målvakter med et skyhøyt toppnivå. Man er ikke lenger avhengig av at Bergerud skal ta frem sitt beste. Nå har man to målvakter med potensial til å stenge buret. Og med to stykker så dobler det mulighetene for å få topp målvaktsspill i de «riktige» kampene.

Det gir landslagssjef Jonas Wille en ekstra trygghet. Han vet han har en god målvakt på benken dersom den som starter ikke helt har dagen.

Det er en klisje at en god målvakt er halve laget. Om de ikke er halve laget, så er de i hvert fall Norges viktigste menn på jakt etter medalje.