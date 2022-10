Norge tjener seg rikt, mens vanlige folk får regningen

Likevel har regjeringen lagt frem et statsbudsjettet som fremstår som en ren redningspakke for staten, betalt av vanlige folk og bedrifter.

Det er ikke staten som trenger hjelp, det er folk, næringsliv og bedrifter.

Det er ikke staten som trenger hjelp, det er vanlige folk.

Vi har en energikrise i Norge: Strømprisene og drivstoffprisene har eksplodert det siste året.

FrP ønsker å gjøre hverdagen litt enklere for folk, men vi frykter nå at regjeringens opplegg vil føre til flere konkurser, høyere arbeidsledighet og distriktsdød.

Det burde regjeringen også gjøre.

For til tross for at pengene flommer inn til staten, er det mange innbyggere som sliter.

Bak økonomenes tall er det tusenvis av nordmenn som ikke får endene til å møtes.

Skatteskjerpelser, renter og høyere utgifter er alvorlig for dem som allerede har en presset økonomi.

For i 2022 ga regjeringen de største skatteskjerpelsene på 20 år. Etter det har drivstoffpriser, strømpriser, matpriser og renten økt dramatisk.

Nå mener regjeringen at de tidenes skatte- og avgiftsbombe er riktig medisin.

Dette vil få store konsekvenser for folk og bedrifter. Vi tror at folk forstår at Norge er i en vanskelig situasjon med for krig og internasjonale kriser, og FrP støtter selvsagt helt nødvendige satsinger på forsvar, beredskap og støtte til Ukraina.

Ekstra bærepose

Men jeg tror ikke innbyggerne forstår hvorfor regjeringen gjør situasjonen verre for folk i en situasjon der Norge kan tjene 1900 milliarder kroner på olje og gass i 2023.

Det Norge trolig vil tjene på olje og gass til neste år er like mye som verdien av hele oljefondet i starten av 2007.

Bak skatteskjerpelsene sier regjeringen at de gir skattekutt til dem med lave inntekter.

Realiteten er at regjeringen foreslår å gi 3 kroner og 30 øre i daglig skattelette til de med inntekter mellom 400 - 450 000 kroner.

Dette vil dekke utgiftene til en ekstra bærepose hver dag.

Dette budsjettet er vanlige folks nedtur og vi kan trygt krone Trygve Slagsvold Vedum til skatte- og avgiftskongen.

Senterpartiet gikk til valg på levende distrikter.

Døde distrikter

Likevel legger de frem et budsjett med kutt til Utkant-Norge. Vi frykter budsjettet er en oppskrift på døde distrikter.

Vi kan ikke forstå hvordan Senterpartiet kan sitte i en regjering som leverer det mest distrikt- og næringsfiendtlige skattesjokket noen sinne.

Regjeringen innfører en grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen, samtidig som de ikke vil gi hytteeiere strømstøtte.

Hvordan skal den lokale matbutikken, snekkeren eller alpinanlegget overleve vinteren når hyttefolket uteblir?

Regjeringen bruker de eldre som salderingspost. I statsbudsjettet foreslår regjeringen blant annet kutt på en milliard kroner til heldøgns omsorgsplasser og avvikling av Eldreombudet.

Med det snur de opp ned på hva som var utgangspunktet for velferdsstaten – den skulle ta vare på de eldre og syke.

Lotto

Derfor forsterker de lotto-tilstandene i eldreomsorgen, eldre blir prisgitt å bo i riktig kommune for å få en verdig omsorg, det er FrP store motstandere av.

Et av FrPs viktigeste gjennomslag da vi satt i regjeringen var å starte et prøveprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg.

Det gjorde vi fordi vi var lei av at kommunepolitikere nedprioriterte de eldre, nå ser vi dessverre at det ikke er kommunepolitikerne, men finansminister Vedum som bruker de eldre som en salderingspost.

Nå som regjeringen har vist hvordan de vil prioritere skal nok vondt bli enda verre.

For regjeringens foretrukne samarbeidspartner er SV, et parti som ønsker å legge ned norsk produksjon av olje og gass, skjerpe skattene ytterligere og kutte helt nødvendige samferdselssatsninger.

