Norge har en lederkrise

Norge er i krise. Strømkrise. Drivstoffkrise. Inflasjonskrise. Fastlegekrise. Pasientkrise. Helsekøkrise. Listen over alvorlige kriser virker nesten å være uendelig.

Nå trenger vi en leder

Jonas Gahr Støre har utvilsomt en imponerende CV. Håndplukket av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, generalsekretær i Røde Kors, utenriksminister, Ap-leder, helseminister og nå statsminister.

Bård Hoksrud. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Støres store problem er det at han aldri sluttet å være en byråkrat. Men Norge trenger ikke en byråkrat med en imponerende CV. Nå trenger vi en leder.

For der Støre på nyhetene stod ved et uttappet kraftmagasin og sa «Dette er innenfor regelverket», trenger vi en leder som sier «Her er det åpenbart at lovene ikke har vært gode nok – dette må vi fikse opp i!». Det er forskjellen mellom en byråkrat og en leder.

Tørre å stå i stormen

Når man er en leder krisetider, er det viktigste å kunne ta beslutninger og styre landet i riktig retning. En leder må tørre å ta de rette beslutningene, ikke hale og dra ut tiden med trenering og byråkratiske floskler. Slikt har vi dessverre sett alt for mye av i det siste. En leder skal stå i stormen og vise retning, ikke gjemme seg bak byråkratiet.

For det er slettes ikke usolidarisk å sikre egen befolkning før man hjelper andre. Man må ut av knestående før man bærer andre på ryggen. For man får det ikke bedre i Europa av at vi stille og rolig kveler eget næringsliv og befolkning.

Regjeringen og Statsminister Støre Kunne skjært gjennom for lenge siden, og fikset opp i problemene. For det finnes løsninger på krisene våre.

Strømpriskrisen kunne vært løst med en strøm-tilbakebetalingsordning der staten tar regningen når prisen kommer over 50 øre.

Helsekøen kunne vi kvittet oss med mye raskere ved å ta i bruk ledig privat kapasitet. Aleris sier de kunne hjulpet med 300.000 behandlinger i året.

Fastlegekrisen må fikses ved å fjerne risiko for fastlegene, øke basistilskuddet, slutte å sende danske leger ut i landet og sørge for flere LIS-plasser.

Ikke en pekelek

I stedet for å løse opp i problemene, trenerer regjeringen og peker på alle andre. Helseminister Kjerkol skyver et ekspertutvalg foran seg når hun sier hun skal løse fastlegekrisen. Støre skyver krigen i Ukraina foran seg i strømkrisen, til tross for Norges store militære og humanitære bidrag.

Kanskje vi rett og slett ikke har en strømkrise, en pasientkrise og en inflasjonskrise, kanskje det vi har er en lederkrise. Det burde Statministerens kontor vurdere nøye, for det er et høyst relevant spørsmål.