Nok en gang overlates fødende kvinner til seg selv

ABC-klinikken har sendt ut et brev til fødende om at klinikken fremover vil være stengt i helgene, fra fredag 12.00, på grunn av jordmormangel.

For kvinner med fødeplass på ABC vil dette gi stor uforutsigbarhet i en sårbar fase.

Alle vet at svangerskap og fødsel er krevende, og ikke minst at fødselen har ekstremt mye å si for tiden etterpå. Det er umulig å vite hvordan fødselen blir på forhånd, derfor er de få holdepunktene man har – som for eksempel hvor man skal føde viktig.

Tvinger kvinner til å kjempe for fødeplassen

Kvinner med plass på ABC-klinikken har aktivt søkt seg dit, fått oppfølging gjennom svangerskapet med utgangspunkt i å føde akkurat der. Barnet vet jo ikke om det er mandag eller fredag etter 12 når det bestemmer seg for å ville ut.

ABC er landets mest kjente fødested for naturlige fødsler, men stenger likevel i helgene og planlegges permanent nedlagt. Det henger ikke sammen.

Og det er nettopp det som er poenget, for det handler om mer enn bare ABC-klinikken. Fødsel- og barselomsorgen henger ikke sammen. Fødselsomsorgen svekkes istedenfor å styrkes.

Kvinner må kjempe for fødeplassen sin!

Og jordmødre sier opp jobbene sine fordi de ikke lenger orker å springe bena av seg på grunn av for lav grunnbemanning.

Jordmødre slår alarm

Gang på gang har fagmiljøene slått alarm om beredskapen på fødeavdelingene og manglende jordmordkapasitet spesielt knyttet til perioder med mange fødsler.

Ifølge jordmorforbundets egen medlemsundersøkelse har over 50 prosent av jordmødrene har vurdert å slutte på grunn av arbeidspresset de opplever på arbeid, og 20 prosent av jordmødrene har redusert stillingen sin av samme årsak.

Det er fullstendig uholdbart at fødselsomsorgen ikke har tilstrekkelig kapasitet, og det er fødekvinnene som må tåle risikoen og en for dårlig oppfølging.

Derfor trenger vi både en opptrappingsplan for jordmortjenesten og en endring av finansieringsmodell for fødetilbudet.

Kvinner blir overlatt til seg selv

Vi trenger ikke flere utredninger, nye anbefalinger og retningslinjer. Vi kan ikke lene oss på at det finnes retningslinjer, når de ikke følges.

I fjor ble 56 551 barn født i Norge. Hver eneste fødsel representerer en unik hendelse. For mange en fantastisk opplevelse, men en fødsel kan også være en traumatisk opplevelse, med manglende hjelp og oppfølging.

En opplevelse som kan sitte i over mange år, plager som kan sitte i over mange år. Og når fødsels- og barselomsorgen nedprioriteres, så betyr det at kvinner blir overlatt til seg selv.

Det går bare ikke an. Denne utviklingen må stoppes.

Fødselsomsorgen må styrkes ikke svekkes.

