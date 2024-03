Nei takk til flaks

ROPER VARSKO: Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen, mener regjeringen bør gå hardere til verks for at alle skoleelever skal få en fysisk aktiv hverdag og god opplæring i mat og helse. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Barns helse er for viktig til at vi kan ha et flaksbasert system for å sikre gode og sunne oppvekstsvilkår. Regjeringen kan ikke lene seg på idealister og ildsjeler for å innfri løftene sine. Vi trenger en klar marsjordre fra kunnskapsministeren også her.

Forskning viser at mobilfri skole gir både bedre læring og mindre mobbing. Likevel var det opp til den enkelte skole eller klasse å bestemme hvor mobiltelefonen skal befinne seg gjennom dagen. Helt til Kari Nessa Nordtun kom på jobb som ny kunnskapsminister og sørget for ny, nasjonal retningslinje.

Det er riktignok fortsatt mulig å ikke følge denne, men beskjeden er klar: Mobilfritt er best og bør gjelde for alle!

Nå trenger vi samme marsjordre for at barna våre skal få beveget seg mer og at de både lærer om og får servert sunn mat i skolen. Gevinstene er som for mobilfri skole, både åpenbare og mange, og alle bør få muligheten, ikke bare de som har flaks.

«Ikke noe i veien for …»

Strategien om at det som er bra for alle skal gjelde for alle, må rulles ut på flere områder. I Horten får ungene daglig fysisk aktivitet på skolen. Det gjør også de som går i klassen til lærer Kjell-Christian Markset på Korsvoll skole i Oslo.

Men mange får det ikke.

BER REGJERINGEN TA GREP: Generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Mina Gerhardsen. Foto: Per Haugen / TV 2

Med løftet i Hurdalsplattformen var håpet at det nå ville komme nasjonale krav, som sikret at det ikke bare var elevene med den idealistiske og dedikerte læreren eller rektoren som fikk bevegelse som en del av skoledagen.

Men, inne i tredje regjeringsår, har budskapet fra Hurdal bleknet til et budskap om at det ikke er noe i veien for at skolene legger opp til mer fysisk aktivitet. Helga fra Horten skal altså fortsatt få hoppe, mens Stine fra Steinkjer fortsatt sitter stille.

Uten krav og forventninger til alle, er vi på stedet hvil, bokstavelig talt.

Barn i Norge beveger seg for lite. Det går utover helsen deres.

Det er bred enighet om at daglig fysisk aktivitet er bra for alle. Kravet har stor støtte både fra lærere, foreldre og miljøer som jobber med helse. Men så langt gjøres ingenting for at det skal bli virkelighet for alle.

Kunnskapsministeren har vist stor handlekraft på andre områder. Vi håper Kari vil bruke kraften sin her også.

Lakseburger eller Fjordlandsgrøt

Faget som skal lære elevene hva som er gode matvalg for kropp og helse, er skolens minste fag, med sine 197 timer fordelt på ti år.

Det er også faget der færrest lærere har kompetanse til å undervise i faget, kun fire av ti.

De lokale variasjonene er også himmelvide. Mens Alba fikk lage komplett lakseburgermiddag med tilbehør på sin skole, må medelever på andre skoler ta til takke med oppvarming av ferdiggrøt, smøring av ost på lefse eller bare teori. Det er verken tid eller penger til å lage mat.

Igjen er det flaks vi byr ungene våre på: Er du heldig å gå på en skole der rektor synes penger til råvarer for å lage skikkelig mat er en god ide eller ikke? Aksepten for manglende kompetanse hos lærere og matfag uten matlaging, skaper store forskjeller i hva elevene sitter igjen med av kunnskap å ta med seg inn i livet.

At alle har slik kunnskap, er avgjørende for folkehelsen vår.

75.000 mistet skolemåltid

Et sunt og gratis skolemåltid til alle, står også på regjeringens «to do-liste» fra Hurdal. Men framfor nasjonale satsinger og forventninger, har dette vært opp til kommunene å innfri. Effekten av kommunevalget var at 75.000 elever som faktisk hadde fått skolemat, nå mistet det.

Oslo er en av kommunene som har avviklet ordningen. Matpengene er borte, selv om noen skoler har valgt å beholde. De som går på Veitvet skole har for eksempel fått beholde skolematen. Der er rektor en varm tilhenger av matløsningen. Igjen: Noen har flaks. I Viken er også maten nå vekk. Uflaks.

For bevegelse, sunn mat og kunnskap er viktig for alle barn. På samme måte som konsentrasjon i klasserommet og skjermfri i friminuttene er viktig for alle. Den samme handlekraften kunnskapsministeren viser når hun snakker om mobiltelefoner, trenger vi også når det gjelder det som i skoledagen påvirker helsen.

Ulempen med flaksbasert politikk er at den fører til at noen får uflaks. Særlig rammer uflaksen de som allerede er spesielt utsatt ekstra hardt, det vi si elever som ikke beveger seg mye på fritiden eller får sunn eller nok mat hjemme.

Elevene i Horten, Steinkjer eller Oslo skal ikke tilfeldigvis være heldige og gå på den skolen som satser. Alle skoler må satse, så alle elever får det samme gode utgangspunktet. De målene regjeringen har satt, kan ikke innfris av enkeltidealister på den enkelte skole. Det må komme en klar marsjordre som gjør dette til virkelighet og hverdag på alle skolene våre.

Regjeringen har nettopp hatt sin første konferanse om neste års statsbudsjett. Her bør de legge en plan for å erstatte flaks med politikk som sikrer at gode tiltak gjelder for alle.