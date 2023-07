Når man blir skyldig til det motsatte er bevist

For hvilket svar forventer man egentlig å få ved å spørre utøvere om de er dopet?

Spørsmålet har blitt et fast innslag i Touren de siste tiårene. Den dominerende rytteren vet at spørsmålet kommer hver sommer.

Svaret gir seg naturligvis selv. Ingen er dumme nok til å svare noe annet enn «nei» på det spørsmålet.

Og med mindre man har noe konkret å konfrontere utøveren med, og som på den måten kan legitimere spørsmålet, er nytteverdien minimal.

Så ære være Jonas Vingegaard for å svare skikkelig for seg og ikke hisse seg opp når det blir stilt spørsmål ved bragden han er i ferd med å gjennomføre.

For selv en så fokusert utøver som dansken, som stenger så mye utenomsportslig prat som mulig ute, har fått med seg at sosiale medier nærmest flommer over av beskyldninger etter den siste ukens smått avsindige prestasjoner på sykkelen.

Han har blitt det siste offeret for sykkelsportens syndige fortid.

TIDENES TOUR-TEMPO?: Jonas Vingegaard utklasset konkurrentene på en måte man sjelden ser på tirsdagens etappe 16. Foto: Daniel Cole

Mistanken

På den ene siden kan man forstå at sykkelfansen er ekstremt skeptiske av natur; dette er tross alt en gruppe mennesker som har blitt lurt trill rundt av sine helter i årtier.

På den andre siden er mange av beskyldningene så tynne på fakta at de knapt burde ha sett dagens lys.

Praten går selvsagt også i internasjonal presse her nede i Frankrike.

Kan publikum tro på det de ser? Kan man slå tidene til Armstrong og Indurain uten å være dopet? Kan man ligge an til å vinne Touren med den største seiersmarginen siden 1997 uten å være dopet? Var vi på tempoetappen vitne til en prestasjon som var for god til å være sann?

Før vi skal forsøke å belyse de spørsmålene, er det viktig å presisere at Vingegaard har rent rulleblad. Ingen koblinger til tvilsomme leger, ingen mistenkelige blodverdier, ingen tvilsomme medisinske fritak som har blitt lekket til pressen, aldri innblandet i noen form for skandaler.

Han bruker ikke engang ketoner, det lovlige, men omdiskuterte, kosttilskuddet som mange i feltet og på hans eget lag benytter seg av.

«Jeg tar ikke noe jeg ikke ville ha gitt min datter», sa han tidligere denne uken.

Med andre ord er det ingenting å «ta» ham på.

Som så ofte før i sykkelsporten, kan ikke det samme nødvendigvis sies om laget hans. Grischa Niermann er en utvilsomt dyktig sportsdirektør for Jumbo-Visma, men han har også innrømmet bruk av EPO i sin aktive karriere. Det bygger ikke alltid tillit hos publikum.

TIDLIGERE SYKLIST, NÅ SPORTSDIREKTØR: Grischa Niermann. Foto: Michael A. Mariant

Når det er sagt, har ikke laget et dårlig rykte på seg i sykkelsporten. Langt derifra.

Ikke én dopingsak har laget hatt siden den nåværende ledelsen tok over laget i 2013.

Rekorder til besvær

Men Vingegaard sykler fort. Ekstremt fort. Og syndene til sykkelsportens gamle helter veier fortsatt tungt på dagens generasjon.

Så når Vingegaard og Pogacar slår den ene rekorden etter den andre opp de kjente Tour-fjellene, blir folk mistenksomme. Og det er forståelig. «Hvordan kan en ren utøver sykle fortere enn utøvere som beviselig var fulle av doping?».

Svaret på det spørsmålet er at å sammenligne tider opp fjell har lite eller ingenting for seg. Ikke i en sport som er så lite målbar som sykling.

For det første: hundre faktorer påvirker tidene opp fjell. Vær, vind, asfaltkvalitet, taktikk, teknikk, rittsituasjon, når i rittet fjellet kommer, hva som har skjedd i forkant. Og så videre.

For det andre: hvorfor skulle man ikke sykle fortere nå enn man gjorde for 20-25 år siden? Syklene er bedre, syklene er mer aerodynamiske, klærne er bedre, hjulene er bedre, kunnskapen om ernæring er på et helt annet nivå, kunnskapen om trening er på et helt annet nivå, kunnskapen om restitusjon er på et helt annet nivå, sporten har blitt mye mer vitenskapelig, teknologi gjør at man kan forberede seg bedre. Og så videre.

NY REKORD: Jonas Vingegaard distanserte Tadej Pogacar og satte ny rekord opp Col de Marie Blanque på den femte etappen. Foto: MARCO BERTORELLO

For det tredje: ja, EPO og veksthormoner gjorde tidene til Armstrong og co. noen prosent bedre, men det er ikke utenkelig at alle faktorene nevnt over kan være med på å utjevne den forskjellen. Og idrettshistorien er full av eksempler på at de som hentet en prosent eller to ved å dope seg, ikke nødvendigvis hentet prosenter på alle de andre områdene.

Ergo kan man argumentere for at man må la tidene opp fjell ligge om man har lyst på en informert og nyansert diskusjon.

Problemet

Er sykkelsporten renere enn før? «Ja», vil nær samtlige som jobber tett med sykkel svare på det spørsmålet.

Er sykkelsporten ren? Selvsagt ikke. Men hvilken verdensidrett er helt ren?

Ironisk nok er problemet til sykkelsporten at den nesten er for ren om dagen.

Det er nemlig tre år siden en utøver på sykkelsportens høyeste nivå sist ble tatt og utestengt for brudd på Verdens antidopingbyrås (WADA) regler.

Det er ikke nødvendigvis bare et godt tegn. Historien og empirien viser nemlig at ingen positive prøver ikke er synonymt med ingen doping.

Noen slipper unna.

Jean-Jacques Menuet, den tidligere legen til de franske lagene Cofidis, Ag2r og Arkea-Samsic, ga forrige uke et intervju til Ouest France. Der sa han at majoriteten sykler på brød og vann, men at det er enkelte av de beste han ikke kan stole på.

Menuets vitnesbyrd må tas med en klype salt, da han ikke har vært fri for skandaler selv, men han pekte på noe flere har pekt på før ham: At stoffskiftehormoner blir misbrukt til å forbedre prestasjoner.



Lignende påstander har også blitt satt frem om friidrett og skøyter de siste årene.

Det har vært mange diskusjoner om stoffskiftehormoner burde settes på dopinglisten, men enn så lenge befinner det seg kun i den berømte gråsonen.

Jevnlig kommer det også beskyldninger om at ryttere får tilgang på prestasjonsfremmende stoffer ved å lyge på seg skader. Om man får et medisinsk fritak, kan man bruke preparater som ellers er forbudt.

SAMME SKJEBNE: Tadej Pogacar, Vingegaards erkerival, ble selv gjenstand for høylytte spekulasjoner da han vant Touren i 2020 og 2021. Foto: Thibault Camus

Før Touren kunne tyske Sportschau melde at de slovenske stjernesyklistene Tadej Pogacar og Primoz Roglic ikke blir fulgt opp av Det slovenske antidopingbyrået slik WADA-reglene tilsier at de bør.

Disse momentene har lite eller ingenting med Vingegaard å gjøre, men er vann på mølla til skeptikerne som fortsatt mener at det er mye grums i omløp i sykkelsporten.

Prestasjonen med stor P

Det skal i alle fall ikke stå på testingen.

Vingegaard blir testet daglig i kraft av å lede Touren.

Og de siste tilgjengelige tallene til WADA viser at det kun er fotball og friidrett som tester mer enn sykkelsporten. Og det er selvsagt noen flere utøvere å ta av i fotball og friidrett, så prosentvis er det få som testes like ofte som syklister.

Med andre ord testes dansken ofte, han har tilsynelatende sunne verdier, og han har aldri havnet i trøbbel med antidopingmyndighetene.

Da kommer vi til kjernen av problemet: hvordan skal publikum da forholde seg til ekstreme prestasjoner i det som en gang var en skitten idrett?

For prestasjonene er ekstreme. Unektelig. Spesielt tempoetappen, hvor Vingegaard vant med 1:38 ned til Pogacar på andreplass over bare 22,4 kilometer.

Ifølge statisikkguru Cillian Kelly har det kun skilt mer mellom nummer en og to på en tempo per kilometer én gang i sykkelsportens tre største etapperitt. Vi må helt tilbake til 1961 for å finne en større utklassing.

Det setter prestasjonen i perspektiv.

Men enn så lenge er det ingenting håndfast som tyder på at prestasjonen var for god til å være sann. Og det er som kjent vanskelig å bevise at man ikke har gjort noe galt.

Uskyldig til det motsatte er bevist.