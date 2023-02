Når fedre kaller deg knulledukke på Facebook

Jeg har vært på sosiale medier i noen år nå, og fra dag én har jeg fått hets for hvordan jeg ser ut. Jeg hadde trodd det skulle bli bedre med årene, men det har faktisk aldri vært verre enn nå.

På en vanlig mandagskveld åpner jeg en talemelding på Instagram fra en person jeg ikke kjenner.

En voksen manns stemme sier «du er en tjukk jævel og jeg hater deg. Jeg hater deg sånn ordentlig».

KOMMENTARFELT: Det er spesielt et kommentarfelt Iren mener er ille. Foto: Liza Mehlfeldt

Jeg gikk fra å ha en fin dag til å bli redd. Redd for at noen vil meg vondt og går rundt og hater meg på grunn av hvordan jeg ser ut og hva jeg deler på sosiale medier.

Talemelding var så drøy at jeg var nødt til å anmelde.

En ting er at jeg må stenge kommentarfelt fordi anonyme mennesker legger igjen hets på TikTok, men en annen ting er kommentarfelt på Facebook. Det er det som skremmer meg mest.

Fedre under fullt navn

Med en gang det er en sak om en kvinnelig influenser på Facebook, er det fylt opp med stygge kommentarer, fra helt vanlige mennesker.

Noen kaller unge jenter for stygge og dumme. De sier akkurat det de mener, som om disse offentlige personene ikke kan lese kommentarene og ikke selv eksiterer på Facebook.

Andre heier på rasister. De er ikke redd for å legge fra seg en kommentar med tydelige rasistiske holdninger.

MOBBES: Det er ikke rart det er mobbing i skolegården, når pappa kaller influensere knulledukke på Facebook, mener Iren Foto: Privat

Når pappa synes det er helt ok å kalle en jente for en knulledukke på Facebook, er det ikke rart det finnes unge som er nødt til å bytte skoler på grunn av mobbing.

Jeg har aldri skjønt hvem alle disse nettrollene er. Hva er det som får dem til å skrive så stygge ting til andre mennesker?

I kommentarfeltene på Facebook ser vi akkurat hvem det er.

– Du må tale det

Etter at jeg delte at jeg hadde fått en talemeldingen av en voksen mann som sa han hatet meg, var det noen som sa til meg «at dere offentlige personer måtte tåle hets».

Jeg er uenig.

Det folk glemmer er at vi som offentlige personer faktisk er mennesker akkurat som deg.

Av tilfeldige årsaker har jeg flere følgere på Instagram enn deg. Flere ser ut til å være mer interessert i å høre hva jeg gjør om dagen, enn om din.

«Du er en tjukk fitte»

Det at noen har andre meninger enn deg, lever en annen livsstil en deg, har et annet utseende enn deg og tror på noen annet enn deg, det må faktisk du tåle.

Prøv å se for deg hvordan det er for en person å komme over et kommentarfelt der det står at du er «stygg», «en jævla knulledukke», «et botoxtryne», «feit» eller «jeg hater deg».



Jeg har mange jeg er uenig med, men jeg unner ingen å bli rakket ned på for utseende sitt.

Jeg ville aldri ønsket å få dem til å føle seg utrygge eller sendt dem en melding der jeg forteller at «du er en tjukk fitte».

Det virker nesten som at nettrollene tror offentlige personer ikke er vanlige mennesker, men noen de kan si absolutt hva de vil til. De bestemmer seg for hvem de er som mennesker, etter å ha sett en artikkel i Facebook-feeden sin.

Jeg kunne ikke vært en influenser om jeg ikke hadde tålt hets.

Det betyr ikke at jeg burde forvente det eller ta det imot med åpne armer.

Det er ikke greit. Skjerp dere.





