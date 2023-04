Nådestøt for Kjølls valgkamp?

UNDER PRESS: Berit Kjøll er president i Norges idrettsforbund. Hun får kritikk for håndteringen av et varsel mot et styremedlem i forbundet. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det er ikke lenge til valgkomitéen skal legge frem sin innstilling til nytt idrettstyre. Timingen kunne knapt ha vært verre for Berit Kjøll. Den siste tiden har vi sett en idrettspresident som står med ryggen mot veggen.

Mina Finstad Berg er TV 2s sportskommentator. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Helt siden nyheten om varslingssaken i idrettsstyret sprakk, har idrettspresidenten fremstått famlende og usikker. Det har gjort en allerede vond og krevende sak enda verre for idrettsforbundet.

Siste ord er ikke sagt

Kjøll og idrettsstyret prøvde å legge varslersaken død fredag før påske. Konklusjonen på hele konflikten ble som kjent at verken varsleren eller styremedlem Marco Elsafadi hadde gjort noe galt. Da hadde saken pågått i drøyt tre måneder og kostet norsk idrett over en million kroner. I tillegg kommer den personlige belastningen for både varsleren og Elsafadi.

Nå ser vi at siste ord på ingen måte er sagt, til tross for at ledelsen på Idrettens Hus har forsøkt å avslutte saken. Dermed er varslingssaken i ferd med å føye seg inn i rekken av krevende saker som svekker Kjølls posisjon som norsk idretts fremste tillitsvalgte.

Marco Elsafadi på ferie i syden, kommer med kraftig kritikk mot idrettspresident Berit Kjøll Foto: Bård Ove Myhr

I dag går Elsafadi kraftig ut mot idrettspresidenten og håndteringen av saken. Når et styremedlem går til frontalangrep på sin egen president, er det aldri gode nyheter. Uansett hvor urettferdig anklagene måtte oppleves for den det gjelder, må man forholde seg til det. Slike anklager er ekstremt vanskelig å forsvare seg mot, og mange vil automatisk tenke at det sjelden er røyk uten ild.

Anklagene fra Elsafadi kommer etter at Kjøll og idrettsforbundet allerede har fått kritikk for at de har latt varslersaken vokse helt ut av kontroll.

Kjøll har lenge vært i en presset posisjon, men nå er skuta i ferd med å gå skikkelig på grunn. Dette kan bli det endelige nådestøtet for Kjølls valgkamp. Kombinasjonen av unødvendig pengebruk, ansvarsfraskrivelse og uttrykt mistillit fra et av sine egne styremedlemmer gjør saken både eksplosiv og giftig for Kjøll.

Det som gjør ting enda vanskeligere for idrettspresidenten, er at dette ikke er det første skjæret i sjøen. Så langt derifra.

Ulike deler av idrettsbevegelsen har vært misfornøyd med alt fra pandemihåndteringen via strømkrisen til saken om dopingtesting av mindreårige. MyGame-saken ble også en verkebyll for idrettsforbundet. Det er grenser for hvor mange kontroversielle saker du kan stå i før det får konsekvenser.

Ikke fremstått som en leder

Som idrettens øverste leder er håndteringene av alle disse krisene til syvende og sist Kjølls ansvar. Det er prisen du betaler når du velger å satse på en karriere som idrettspresident.

En leder må lede, også når det stormer. En leder må våge å ta ansvar også når det er ubehagelig.

I den krevende varslingssaken har Kjøll ikke fremstått som en leder. Hun har gjemt seg bak advokater og nektet å svare på helt legitime spørsmål fra pressen. På dagens åpne time med pressen sendte hun symbolsk nok visepresident Vibecke Sørensen foran seg for å orientere om varslingssaken. Spørsmål om saken ble også sendt rett videre til visepresidenten.

Tanken var kanskje at det ville være ryddigere å gjøre det på den måten all den tid Kjøll har vært et sentralt vitne i varslingssaken. Men det etterlatte inntrykket blir en leder som ikke ønsker å lede.

Idretten trenger mer enn noe annet en samlende leder, men Kjøll har ikke engang klart å holde sitt eget styre samlet som ett felles lag. Det svekker selvsagt hennes kandidatur i den pågående presidentkampen.

Lederkampen i norsk idrett kan i praksis ha blitt avgjort denne uken. Kjøll trenger en vanvittig sluttspurt hvis hun skal kunne ta igjen det tapte.