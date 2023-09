Nå vakler grunnen under føttene på Erna Solberg

Erna Solbergs drøm om å flytte tilbake til statsministerboligen om to år virker fjernere for hver dag som går nå.

Erna Solberg står i sin verste krise som partileder for Høyre. Det tok bare noen timer fra fredagens nærmest sjokkartede pressekonferanse, om ektemannens hemmelige og omfattende aksjespekulasjon, til DN avslørte at Sindre Finnes handlet oljeaksjer samtidig som Solberg jobbet med krisehjelp til petroleumsindustrien.

TV 2s kommentator, Aslak Matre Eriksrud Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Senere samme kveld avslørte Firda at han kjøpte 70.000 aksjer i gruveselskapet Nordic Mining rett før Solberg lanserte regjeringsplattformen i 2013. Der åpnet den nye Høyre/Frp-regjeringen for å tillate sjødeponi for mineralnæringen. Ifølge avisen doblet aksjekursen til gruveselskapet seg i løpet av den måneden.



Mandag kunne VG avsløre at Finnes kjøpte finansielle instrumenter som gambler på at Oslo Børs skal falle, dagen før kona lanserte nye inngripende koronatiltak.

Timingen på alle disse handlene er så god at det nå stilles betimelige spørsmål ved om Finnes har hatt informasjon som andre ikke har hatt.

I løpet av de åtte årene kona styrte landet kjøpte og solgte Finnes aksjer hele 3640 ganger, et gjennomsnitt på omtrent to aksjehandler hver eneste børsdag i åtte år, men klart flest handler på slutten av regjeringsperioden. TV 2 kunne fortelle at han gjennomførte nesten 2000 av disse transaksjonene i løpet av halvannet år under pandemien.



Han satt altså på hjemmekontor i statsministerboligen og tradet aksjer i et voldsomt tempo mens kona styrte landet. Aktiviteten holdt han skjult for kona si, han løy til henne, til hennes nærmeste rådgivere og til embetsverket på Statsminsterens kontor (SMK). Tillitsbruddet er alvorlig. Det kastes naturlig nok et mistenkelig lys på flere av aksjehandlene.

Økokrim ser nå på saken. Det at de ikke igangsatte etterforskning av Anniken Huitfeldt og hennes ektemann, trenger ikke bety at de lander på samme konklusjon om Solberg/Finnes. Selv om det er likhetstrekk, er sakene også ulike. Økokrim må vurdere om det kan være mistanke om innsidehandel bak noen av de 3640 transaksjonene. Er det det, har de en forpliktelse til å åpne etterforskning.



Omfanget av Finnes aksjekjøp er stort. Han har handlet aksjene mens de bodde sammen i statsministerboligen, et hjem som også inneholder kontor og møterom for statsministeren. En statsminister har dessuten tilgang til absolutt all informasjon om det hvert departement driver med. En eventuell etterforskning vil bety status som mistenkt og politiavhør. Det kan bety siktelser og beslag. Det vil bli ekstremt krevende å kombinere med å lede et parti, og umulig å kombinere med å være statsministerkandidat. Skulle Økokrim legge bort saken, betyr det kun at den juridiske dimensjonen er avklart. Men politikk handler om tillit, ikke juss.

Uavhengig av Økokrim forbereder Stortingets kontrollkomité seg på å endevende alle sider ved den tidligere statsminister-ektemannens aksjehandler og Erna Solbergs ansvar for habilitetsbruddene de medfører. Det kan også bli et langvarig arbeid. Det går mot åpen høring i november. Erna Solberg må møte der. Kanskje også Sindre Finnes. Saken kan ende med krass kritikk fra Stortinget, selv om Økokrim «frikjenner» henne på det juridiske.

Det går mot en lang og krevende høst for en partileder som skal i gang med den lange valgkampen mot stortingsvalget i 2025. Kanskje litt for lang og krevende?

Høyre-lederen forsøkte fredag å forsikre oss om at ektemannens løgner og svik ikke skal kunne gjenta seg om hun ble statsminister igjen i 2025. Det at Finnes nærmest skal settes under administrasjon og overvåking fra embetsverket på Statsministerens kontor, fremstår som et halmstrå. Kommunikasjonssjef Anne Kristin Hjukse på SMK var også raskt ute med å avvise at det var noe som kunne pålegges dem. Det er regjeringens egne medlemmer som selv har ansvaret for at de selv er habile i enkeltsaker. Vi må ha tillit til at våre politiske ledere ikke utnytter systemet eller blir utnyttet av sine nærmeste. Det må Erna Solberg overbevise velgerne om, før hun kan be om tillit til at hun og mannen kan flytte inn i statsministerboligen igjen.

Og så er det timingen på avsløringen da. Solberg fikk spørsmål om ektemannens aksjekjøp to uker før valget. Fem dager før valgdagen konfronterte E24 henne om aksjekjøp som var helt ukjent for henne. Likevel gikk det over en uke før Sindre Finnes la fram den endelige oversikten over sitt aksje-svik.

Det fremsto beleilig for Erna Solberg og Høyre at Sindre Finnes ikke rakk å offentliggjøre sin utroskap overfor ektefellen og Statsministerens kontor før etter valget. Det kan ha vært effektivt for å redde Høyres oppslutning og brakseier i lokalvalget, men det kan fort slå brutalt tilbake på Erna Solbergs statsminister-ambisjoner i 2025.

Hadde avsløringen om Finnes' aksje-utroskap påvirket valgresultatet om det ble kjent før valget? Kanskje. Høyresiden vant for eksempel Oslo med knapp margin. Valgdeltakelsen i Høyres sterkeste valgkretser på vestkanten var langt høyere enn i østkantbydeler hvor venstresiden tradisjonelt står sterkere. Vi ser også at valgdeltakelsen er lav i gamle Ap-bastioner, som blant andre Sarpsborg, Fredrikstad, Lørenskog, Lillestrøm og Skien. Ap tapte makten i alle disse kommunene til Høyre. Jeg tror den lave valgdeltakelsen til en viss grad skyldes demobilisering av frustrerte Ap-velgere. Vi får avvente de store valgundersøkelsene, men det er nærliggende å tro at de mange habilitets-sakene fra Ap-statsråder gjennom sommeren bidro til at flere potensielle Ap-velgere holdt seg hjemme på valgdagen. Om Sindre Finnes´ aksjeskandale hadde endret valgresultatet i noen kommuner om de ble kjent før valget, blir bare spekulasjoner. Men den usikkerheten rammer likevel Erna Solberg og Høyre nå.

Partiorganisasjonens spontane respons på aksjeavsløringen var å slå ring om sin leder. Sentralstyret var raskt ute med å understreke at de har full tillit til Erna Solberg. Det er både naturlig og menneskelig at partiet slår ring om sin suverene og populære leder gjennom mange år. Vi så det samme i Rødt etter Bjørnar Moxnes' famøse brilletyveri.

Jeg tror Høyres partiorganisasjon er litt i sjokktilstand akkurat nå. Det er utenkelig at partiet kommer til å kaste eller vrake Erna Solberg. Høyres suverene leder gjennom snart 20 år kommer eventuelt til å trekke den konklusjonen selv, lenge før partiet blir tvunget til det.