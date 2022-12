Nå ryker livsverket mitt

Hei Jonas og Trygve, jeg har blitt pensjonist efter 47 år i tjeneste. Alltid betalt min skatt og prøvd å spare litt til alderdommen.

Jeg var så heldig at jeg fikk kjøpt hytta i mitt i liv for sparepenger - og litt lån.

Nå ser det ut som at jeg må selge livsverket mitt da jeg ikke har penger til å betale strømregninger på 5-10 000 kroner per måned, uten at jeg bruker hytta, og all varme som ikke må stå på, er slått av.

Hvordan klarer enslige det?

Takk Gud for at kona mi lever så vi har to pensjoner å leve av. Jeg skjønner ikke hvordan enslige pensjonister greier å betale for mat husleie og strøm.

Gjennomsnittlig pensjon er i dag cirka 20 tusen netto.

Da er det bare å regne ut Støre. Hvis du synes det er verdig å stå i matkø efter å ha jobbet og vært med på å bygge landet i 50 år.

Nå er det slutt

Det er vanlige folks tur nå, sa dere da dere stod stolte sammen efter å ha blitt enige å danne regjering.

Vi er veldig mange i dette landet som alltid har stemt på Arbeiderpartiet i alle år, men nå tror jeg det er slutt.