Nå må vi alle gå i oss selv

Det er fristende å løpe etter enkeltpersoner som bærer det tyngste ansvaret for Norges største rettsskandale. Men sannheten er at vi alle må bære litt av den børen.

Var dette jeg fryktet

Viggo Kristiansen har vært hatet i en mannsalder. Og han har sittet 20 år i fengsel. Kristiansen er nå frikjent. Han skulle aldri vært dømt. Verken av tingretten, lagmannsretten eller av folkedomstolen.

Han har altså sittet uskyldig innesperret i hele sitt voksne liv. Tanken er nesten uutholdelig.

Det var dette jeg var redd for i 2017 etter at å ha lest boka til Bjørn Olav Jahr «Drapene i Baneheia – to historier, en sannhet». Derfor stilte jeg spørsmålet høyt: Tok vi feil?

Og det var dette jeg var redd for en januardag i 2019, da Viggo Kristiansen møtte meg med et fast håndtrykk på et lite besøksrom på Ila Landsfengsel.

Jeg møtte ham gjentatte ganger til samtale i forbindelse med podkasten «Baneheia», og hver gang tenkte jeg: Enten sitter jeg og småprater med en som har voldtatt og drept to små jenter, eller så står jeg overfor en som har sittet uskyldig i fengsel i 20 år.

Begge deler er grusomt på hver sin måte. I dag fikk vi vite at det var det siste.

Så hva gjør vi nå?

Enkeltpersoners innsats

Jeg vet det høres litt odiøst ut, kanskje litt urettferdig, at vi alle har et ansvar. Men vi står i hvert fall alle fritt til å bidra mer i fremtiden enn vi har gjort til nå, for å unngå at vi sperrer uskyldige i fengsel i et helt liv.

For igjen er det enkeltpersoner som har bidratt til å opplyse denne saken, før den endelig ble gjenopptatt og Viggo Kristiansen i dag ble frikjent.

Ikke alle kan gjøre som Tore Sandberg i Liland-saken og Fritz Moen-saken. Ikke alle kan gjøre som Bjørn Olav Jahr i Tengs-saken og i Baneheia-saken.

Men alle har et ansvar, uavhengig av jobb, rolle og posisjon, for å stille spørsmålene: Er vi på ville veier nå? Hva er mitt bidrag som enkeltperson, som samfunnsborger, som anstendig menneske når blodtåka innhyller oss alle i dramatiske saker?

Selvsagt har du et større ansvar som etterforskningsleder, statsadvokat, aktor, Kripos-etterforsker, lagdommer, meddommer, forsvarer, leder av gjenopptakelseskommisjonen, redaktør, rettskommentator, for å nevne noen.

Men det er privatpersoner, journalister utenfor de etablerte redaksjonene, og en håndfull stabeister av noen forsvarere som har opplyst de store justismord-sakene.

Det er et tankekors. Det er nedslående og oppløftende på samme tid.

Vi trenger flere som Sandberg og Jahr, men også flere som (i tilfeldig rekkefølge) Tor Erling Staff, Trygve Lange-Nielsen, Thomas Mathiesen, Vibeke og Sten Ekroth, Mikkel Tronsrud, Eivind Kristiansen, Halvard Sivertsen, Sigurd Klomsæt, Arvid Sjødin, Fredrik Horn Akselsen, Thomas Bye, Asbjørn Rachlew, Grete Strømme og andre som tør gå motstrøms.

Flere feil, enorme konsekvenser

Frikjennelsen gjør ikke domfellelsen av Viggo Kristiansen bare til et makabert justismord. Like viktig er det å se at prosessen mot ham er en serie av justisfeil som rettssystemet, gjenopptakelseskommisjonen og pressen ikke oppdaget.

Det er ikke så vanskelig å oppdage et fullbyrdet justismord. Det er mer krevende å oppdage justisfeil underveis.

En feil nedtegnelse av en vitneobservasjon, et ledende spørsmål i et avhør, forurensing av DNA-materiale, feiltolkning av sakkyndige rapporter, sammenblanding av troverdighet og pålitelighet. Og mye, mye mer.

Vi har alle et ansvar

Justisfeil er små og store avvik fra det optimale, i den lange kjeden av hendelser og beslutninger som utgjør en straffesak. Og i motsetning til det upresise uttrykket justismord, kan justisfeil slå begge veier: Uriktig domfellelse og manglende oppklaring.

Men fra et rettssikkerhetsperspektiv, er det første langt verre enn det siste. For i vår del av verden mener vi det, når vi sier at det er bedre at ti skyldige går fri enn at én uskyldige blir dømt.

Vi har alle et ansvar for å støtte opp under dette hellige prinsippet. Vi har alle muligheten til å si hva vi mener i offentligheten. Vi har alle en forbanna plikt til å rope opp om urettferdighet. Enten vi får opplysninger om sosialhjelp-klienter som ikke får sine rettigheter ivaretatt, eller du kommer på sporet av Norges største justismord.

Først og fremst er dette en påminnelse om at vi alle er mennesker og at vi alle gjør feil. Men det betyr ikke at feilene ikke må få følger.

For slike feil som det er begått i denne saken, må føre til både erkjennelser og konsekvenser for Gjenopptakelseskommisjonen, Statsadvokaten i Agder, politiet i Kristiansand, domstolene, tidligere Kripos-etterforskere, og for pressen.

Dette bør pressen endre

Ansvarlig redaktør for Norges største avis sier i samtale med meg at mediene bør møte Baneheia-frifinnelsen med store grad av ydmykhet og refleksjon.

Han mener det er opplagt at mediene ikke har gjort en god nok jobb. Spesielt i forbindelse med gjenopptakelsesprosessen.

Men viktigere mener jeg, mediene kan ikke legge ned pennen når dommerens klubbe har falt. Forskjellen på gårsdagens journalistikk og morgendagens journalistikk må være at det fortsatt stilles kritiske spørsmål, etter at dommen er rettskraftig.

Gard Steiro er enig. Han sier at mediene må fortsette å drive kritisk journalistikk etter en dom og møte nye argumenter og nye opplysninger med nysgjerrighet: «Det er da vi oppfyller vårt samfunnsoppdrag (..) Vår fordømte plikt er å lære av denne saken, og unngå at noe lignende kan skje igjen.

I alle fall at vi ikke havner i en situasjon der mediene svikter i en sak av denne karakter».

Jeg håper alle andre redaktører deler den oppfatningen og at dette blir hovedendringen i norsk journalistikk etter frifinnelsen.