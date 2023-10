Nå er politiet ekstra på vakt

PÅGRIPELSER: Palestinakomiteen arrangerte 8. og 10. januar 2009 demonstrasjoner foran Stortinget til støtte for ofrene på Gazastripen. Demonstrasjonstoget som gikk mot den israelske ambassaden i Parkveien, ble stanset av politiet som også brukte tåregass. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Tusenvis av bomber regner over Gaza. Israel viser ingen nåde etter at Hamas gikk til angrep og drepte 1300 israelere.

Når jeg ser det som skjer nå, får jeg flashback til 2009. Også den gang erklærte Israel krig mot Hamas. Etter tre uker var kampene over. 1400 palestinere og 14 israelere ble drept.

Stengte grenser

Bare noen dager etter krigens utbrudd ble fotograf Bjørn Roger Brevik og jeg i all hast sendt til Egypt. Derfra skulle vi prøve å krysse grensen inn til Gaza. Overgangen fra Israel var stengt og ingen slapp inn eller ut.

STENGTE GRENSER: Dette bildet fra 13. juli 2009 viser protester foran Rafah-grenseovergangen mellom Egypt og Gaza. Foto: Said Khatib / AFP

Naboen Egypt stengte også portene til sin grensestasjon Rafah. Både for palestinere som ville ut og verdenspressen som ville inn. Det er samme situasjon i dag. Stengte grenser gjør at palestinerne ikke har noe valg. De er innestengt.



Ingen demonstrasjoner

Under Gaza-krigen i 2009 dro vi til Rafah hver eneste dag. I håp om at egypterne skulle åpne grensen. Det skjedde ikke. Et fåtall ambulanser fikk lov til å kjøre ut fra Gaza.

Mens dødstallene steg, lette vi etter demonstrasjoner. Vi ville snakke med folk som følte med lidelsene til den palestinske sivilbefolkningen.

Men det var ikke mange protestaksjoner å se. Der det var minste antydning til samling av mennesker dukket egyptisk politi opp. Med køller, skjold og tåregass. Livredde gikk demonstrantene hjem uten å ha ropt et eneste slagord.

Gatekamper i Oslo

I store deler av verden var situasjonen annerledes med store demonstrasjoner. Også i lille Norge. Jeg ble overrasket da det tikket inn meldinger fra kolleger i Oslo.

De hadde tatt på seg vest og hjelm for å rapportere fra gateopptøyer i hovedstaden. Tusenvis av mennesker hadde inntatt Karl Johan for å vise solidaritet med palestinerne.

10. JANUAR 2009: Store folkemengder samlet seg i Oslo, som endte opp ved den israelske ambassaden i Parkveien. Foto: Lise Åserud / NTB

Dessverre ville hundrevis av dem mer enn å protestere. Rasende unge menn angrep politiet med stein og fyrverkeri. Politiet svarte med tåregass. Det var helt uvirkelige scener og det har ikke vært lignende opptøyer siden.

200 arrestert

Samtidig som vi var i et av verdens største arabiske land og lette etter protester, var det Oslo som var slagmarken. Det føltes helt absurd. På grensen til Gaza var det musestille, men i Norge ble nesten 200 ungdommer arrestert for voldelig aktivisme.

De fleste pågrepne hadde minoritetsbakgrunn uten rulleblad. Noen var oppriktig sinte, andre syntes det var kult å kaste stein. Det er faktisk forsket på det som skjedde den gang.

Gaza-krigen ga dem en unnskyldning for å legitimere handlingene sine. Ti personer ble til slutt straffedømt.

TÅREGASS: Ti personer straffedømt etter demonstrasjonene i Oslo januar 2009. Foto: Lise Åserud / NTB

Årvåkent politi

Når verden nå forbereder seg på et mulig blodbad i Gaza, er det betimelig å spørre hvordan krigen vil påvirke trusselbildet i Norge. Både på kort og lang sikt.

Kan opptøyene fra 14 år siden skje igjen? Da tenker jeg ikke på fredelige demonstrasjoner. De er allerede i gang og vil garantert øke i omfang. Nei, jeg tenker på voldelige opptøyer og det som verre er.

Derfor følger Oslo-politiet nøye med på situasjonen. De har en egen dialoggruppe som sjekker sosiale medier og som snakker med folk ansikt til ansikt. De sjekker temperaturen for å finne ut hva som rører seg av følelser i de ulike miljøene.

STORT OPPMØTE: Det var stort oppmøte under lørdagens demonstrasjon utenfor UD i Oslo, som gikk rolig for seg. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Sint ungdom

Politiets analyse er enkel: Det som skjer der nede vil påvirke oss her oppe. Med andre ord, desto høyere dødstall, desto mer sinne.

På den andre siden var det full krig i Gaza i 2014 uten at det utløste voldelige opptøyer i Norge.

Gaza har lenge vært en humanitær katastrofe lenge, men det kommer til å bli verre. Derfor er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) også årvåkne.

De vet at bilder og skrekkhistorier fra Gaza kommer til å gjøre sterkt inntrykk. Inntrykk som raskt kan gå over til sinne og hat.

Og det er dette som bekymrer sikkerhetstjenesten. En blodig krig i Midtøsten som radikaliserer sårbar og sint norsk ungdom.

Helvete på jord

Avslutningsvis er det også noe annet som minner om krigen i 2009. Legene Erik Fosse og Mads Gilbert reiste inn til Gaza da de fleste andre dro ut på nyttårsaften.

I ti dager jobbet de to som kirurg og anestesilege. Samtidig fungerte de som øyenvitner for det internasjonale pressekorpset som ikke fikk slippe inn i Gaza.

TI DAGERS JOBB: Mads Gilbert (til venstre) behandler en palestinsk pasient i Gaza City 8. januar 2009. Foto: Majed Hamdan / AP

De rapporterte om sivile ofre til medier som BBC, CNN og Al Jazeera. Jeg intervjuet dem på grensen da de kjørte ut fra Gaza. De ble hyllet som helter av internasjonal presse.

Nå er de to norske legene tilbake i Egypt. Der håper de på tillatelse til å reise inn i Gaza. Det som venter dem kan best beskrives som helvete på jord,