Nå er det seks år siden jeg fikk mitt helt nye underliv. «Endelig er jeg ferdig og klar for mitt nye liv som fullverdig kvinne» tenkte jeg.

Besatt av å skjule

Jeg var helt besatt av tanken på å være kvinne nok i samfunnet. Så det eneste jeg tenkte på var å ha kvinnelige former, store nok bryster, et feminint ansikt og en vagina som man ikke kunne se at var operert.

Jeg ville ikke at noen skulle klare å se at jeg er født i feil kropp.

Lite visste jeg at det skulle komme flere komplikasjoner etter operasjonen som gjorde at jeg måtte operere to ganger til og enda en i år.

Jeg har hatt brystimplantater i ti år og etter de har kapslet seg, vært mye vonde og vokst enda større, har jeg bestemt meg for å ta dem ut.

Viser en stor finger til samfunnet

Jeg er faktisk ganske sjokkert over hvor mange som syntes det er en dårlig idé og spør om jeg kommer til å føle meg like feminin uten.

Jeg er så utrolig glad for at jeg har blitt så trygg i meg selv at jeg viser en stor finger til samfunnet og kjønnsnormer.

Jeg kunne ikke brydd meg mindre om jeg er kvinne nok for deg, så lenge jeg har det bra selv i min egen kropp.

Jeg vil at alle dere som tviler på deres egen identitet at dere skal tenke dere om en ekstra gang før dere starter med operasjoner etter operasjoner som jeg har gjort.

Jeg forstår så godt at det eneste man vil er å bli ferdig, men blir man egentlig ferdig? Blir man noen gang fornøyd?

Jeg tror ikke man blir fornøyd før man aksepterer seg selv for den man er og driter litt i å passe i en perfekt kjønnsnormal boks.

Og jeg gleder meg til resten av samfunnet også kan akseptere at det finnes flere ulike kropper og kjønn.