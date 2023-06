Motorvei fra Nordkapp til Lindesnes er ikke løsningen!

- FRP TAR FEIL: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener Frp tar feil når de anklager regjeringen for å nedprioritere utbedring av norske veier for økt trafikksikkerhet. Foto: Kallestad, Gorm

Det kan noen ganger virke som Frps løsning på alle trafikkproblemer her i landet er firefelts motorvei med midtdeler fra Nordkapp til Lindesnes.

Trafikksikkerhet er det viktigste jeg jobber med som samferdselsminister.

Det er bekymringsverdig

Som øverste ansvarlig for sikkerheten på norske veier, tar jeg det tungt hver gang jeg hører om en alvorlig trafikkulykke.

Vi har en nullvisjon om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, og den jobber vi for å gjøre til virkelighet hver eneste dag.

Ett liv tapt i trafikken er ett for mye.

Jeg kan betrygge stortingsrepresentant Morten Stordalen (Frp) om at dette er på toppen av min prioriteringsliste.

Derfor har denne Regjeringen gjort kraftfulle grep for å sikre at hverdagsveiene våre blir enda bedre.

I statsbudsjettet for 2023 og i revidert nasjonalbudsjett har vi prioritert 2,2 milliarder kroner ekstra til bedre drift og vedlikehold av hverdagsveiene, veiene vi trafikkerer hver eneste dag.

Ulykkestallene fra 2022 er bekymringsverdige, og de viser med tydelighet at trygge veier krever kontinuitet og vedvarende høy innsats.

Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er et langsiktig, bredt anlagt og faglig fundamentert arbeid som har gitt resultater over mange år og under mange regjeringer.

Vi er verdensledende innen trafikksikkerhet på vei.

Vi har verktøy Frp ikke vil bruke

Den langvarige og målrettede innsatsen, med utvikling av stadig nye virkemidler, og satsing på tiltak som har dokumentert effekt, har bidratt til en betydelig reduksjon i antallet drepte og hardt skadde på norske veier.

Det er ikke realistisk å bygge oss til å nå nullvisjonen, uavhengig av hvilket parti som styrer.

Høy fart, ruskjøring og uoppmerksomhet er også ofte årsak til ulykker. I tillegg til å bygge nytt og utbedre veien, er det viktig å sette fokus på føreres atferd.

Hver og en av oss kan påvirke dette.

Det er også en rekke virkemiddel i verktøykassa som Frp tydeligvis ikke ønsker å ta til orde for at vi bruker i Norge, selv om de har dokumentert effekt.

Lavere fartsgrense der det trengs og innføring av strekningsmålinger på hastighet er blant disse.

Stordalen tar feil

Stordalen virket heller ikke like opptatt av trafikksikkerheten og ulykkestallene da Frp fikk satt ut flere titusener med sparkesykler i gatene i Norge, uten reguleringer.

Det fikk landets legevakter merke, men vi tok ansvar og innførte strengere regler og krav. Nettopp fordi vi bryr oss om trygge veier.

Så Stordalen tar feil når han skriver at jeg ikke tar trafikkulykker alvorlig, og han fremfører også en smørbrødliste med andre påstander som rett og slett ikke stemmer.

Rekordhøy satsing på drift og vedlikehold

Det stemmer ikke at denne regjeringen bruker mindre penger til veier og vedlikehold. Jeg tør minne om at politikk handler om prioriteringer.

Når våre fagetater kommer med råd, så lytter vi, men vi må også prioritere.

Vi har valgt å ta vare på de veiene vi har, fremfor å starte nye store byggeprosjekter. Mange riks- og fylkesveier har altfor lenge lidd under dårlig vedlikehold.

Det gjør vi noe med.

Det betyr at vi velger å bruke betydelige midler på mindre investeringer, fornying og utbedring.

Vi bruker blant annet mye ressurser på å gjøre tunnelene våre trygge og i tråd med tunnelforskriften.

Vi har økt bevilgningen til drift og vedlikehold på 1,2 milliard kroner i revidert nasjonalbudsjett. Denne økningen kom i tillegg til styrkingen med en milliard i ordinært statsbudsjettet for 2023.

Dette er faktisk en rekordhøy satsing på drift og vedlikehold av norske veier.

Vi bruker mye penger på vei

At halvparten av årets RNB-midler til drift og vedlikehold forsvinner i rettsaken om E39 Eiganestunnelen, stemmer ikke.

Midler til rettsaker er en del av investeringsbudsjettet, og ingen av midlene til drift og vedlikehold fra årets reviderte budsjett går med til dette.

At det ikke gis en krone til drift og vedlikehold på fylkesveier er også feil.

Etter at Samferdselsdepartementets vegadministrasjon ble avviklet i 2020, og ansvaret for fylkesveiene ble overført til fylkeskommunene, ble disse budsjettpengene flyttet ut av Samferdselsdepartementet og over til Kommunal- og distriktsdepartementet.

Gjennom deres budsjett bevilges det betydelige midler til fylkeskommunene, som de bruker blant annet på vedlikehold av fylkesveiene.

Likevel er det er det satt av nesten 400 millioner kroner til utbedring av fylkesvei fra samferdselsbudsjettet.

Og tallene for 2021 viser at det ble brukt 19,9 milliarder på fylkesveiene våre.

Vi skal sikre ras- og skredutsatte veier

Når Stordalen skriver at det kuttes i ras- og skredsikring i våre budsjetter, så er det nok fordi han ikke har lest budsjettet riktig.

Midlene fra skredposten er flyttet inn i investeringsposten, og lever i beste velgående. Det gjøres fortsatt mye arbeid på ras- og skredsikring.

Blant annet har Statens vegvesen, i samarbeid med fylkeskommunene, kartlagt skredpunkter på riks- og fylkesvei.

Nå skal det prioriteres blant disse slik at vi får utbedret de farligste og mest rasutsatte strekningene først.

Jeg kan altså forsikre stortingsrepresentant Stordalen om at trafikksikkerhet og trygge, gode veier er noe jeg tar på det største alvor. Det jobber jeg for, og det vil jeg fortsette å jobbe for. Hver dag.

