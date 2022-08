Mister flere og flere liv mens vi venter på Arbeiderpartiet

I påvente av en skikkelig rusreform dukker flere og flere menneskeskjebner under for rusavhengigheten, skriver Guri Melby. Arkivfoto. Foto: Aleksander Nordahl

I påvente av en skikkelig rusreform dukker flere og flere menneskeskjebner under for rusavhengigheten.

Dagen i dag er tung, men viktig. Vi markerer verdens overdosedag og minnes de liv som har gått bort i overdoser.

Hadde Venstres rusreform fått flertall i fjor, kunne budskapet på en dag som denne vært fylt med litt mer håp enn ellers.

Guri Melby, leder Venstre Foto: Kristin Grønning / TV 2

I stedet fylles jeg med en stor sorg over alle livene, som på grunn av tafatt politikk, ikke har latt seg redde.

Jeg ikke bare håper, men tror at innen ti år vil Norge ha gjennomført en rusreform som vil fylle håpløse liv med håp og lettelse.

Norge vil stå frem med en av Europas mest treffsikre rusreformer, og land vil se til oss. Det finnes ikke noe reelt alternativ.

Før den tid, mens vi venter på at Arbeiderpartiet skal bli enige med seg selv om at dagens ruspolitikk er et feilspor, mister vi flere og flere liv til rusdøden.

Vendepunkt

19. februar 2021 var et stolt øyeblikk og en viktig dag for meg som politiker. Sammen med daværende helseminister Bent Høie fikk jeg æren av å presentere regjeringens forslag til rusreform.

For Venstre representerte dagen et vendepunkt. I flere år har vi kjempet for å overbevise de andre borgerlige partiene om at dagens ruspolitikk ikke fungerer.

I Granavolden-plattformen fikk vi dem med på laget. Det politiske flertallet var sikret.

Det var enighet om at noe radikalt måtte gjøres for å møte den uutholdelige overdosestatistikken og det skammelige stigmaet knyttet til rus og avhengighet.

Titusenvis av pårørende

Tallenes tale er klar. De siste ti årene har over 200 mennesker dødd av overdose, hvert år, med en foreløpig topp i 2020 med over 300 overdosedødsfall.

Tusenvis av tapte liv og vi mistenker at mørketallene er større. Selvmord og rusrelaterte ulykker inngår ikke i overdosestatistikken. Bak tallene skjuler det seg titusenvis av pårørende.

Familiemedlemmer og venner som kjenner på fortvilelse og maktesløsheten i møte med nære og kjære fanget i rusavhengigheten.

Regjeringen lyttet til Rusreformutvalget, Straffelovkommisjonen og et samlet internasjonalt fagmiljø.

Det finnes ikke noe belegg for å påstå at straffen, slik den utøves i Norge, har forebyggende effekt.

Tvert imot gjør den vondt verre. Likevel trekkes straff frem som reformmotstandernes virkemiddel nummer én.

Straff og forbud blir fremstilt som kronjuvelene blant tiltak for å få bukt med narkotikaproblemet i Norge. Man later som om vi ikke allerede, over flere tiår, har sett hvor det bærer.

Sannheten er at dagens lover skaper avstand mellom dem som trenger hjelp og tilbudene som vi i dag tross alt har tilgjengelig.

Livsviktige endringer

I fjor stod jeg på regjeringens pressekonferanse og presenterte en reform med forskningen i ryggen og som ville bryte ned avstanden mellom rusmisbrukerne og et forsterket hjelpeapparat.

Avkriminalisering og skikkelig hjelp. Vi fikk massiv støtte fra talspersoner i rusmiljøet. Det var store og livsviktige endringer på gang.

Kontrasten til gleden jeg følte da til reaksjonen jeg fikk i Stortinget noen måneder senere, var formidabel.

Det traff som en brutal knyttneve i magen.

Selv om vi så det komme, ble jeg mer preget enn jeg hadde trodd, da stortingsflertallet stemte imot reformen 3. juni. Glede gikk over i sorg og jeg gav følgende uttalelse:

«– I dag stilte Stortingsflertallet seg på feil side av historien. Vi hadde en sjelden mulighet til å gå fra straff til hjelp i ruspolitikken, men Arbeiderpartiet viste dessverre sitt sanne jeg og stemte mot, sammen med Sp og Frp. De vil fortsette i det samme, gamle straffesporet»

Feilet på oppløpssiden

I dagene etter nederlaget følte jeg på en skam på vegne av det politiske Norge. Vi feilet på oppløpssiden.

Jeg husker ubehaget da jeg møtte blikk fra rusavhengige på gaten i Oslo.

Ikke på grunn av hvem de var, men på grunn av politikermakten jeg tross alt representerte.

Ekstra tungt var det å registrere lettelsen deler av Arbeiderpartiet, med Jonas Gahr Støre i spissen, gav uttrykk for da Venstre gikk på rusreform-nederlaget.

Spesielt siden vi ikke følte det var vårt nederlag de ønsket velkommen, men nederlaget til de som virkelig trengte denne reformen.

Jeg skal ikke i dag påstå at løsningen på å snu Norges overdosestatistikk ene og alene hviler på en rusreform.

Men det ville vært et stort steg i riktig retning. Holdningsskapende arbeid, styrking av hjelpeapparatet, utvikling av trygge møteplasser og lavterskeltilbud er alle avgjørende faktorer for å lykkes.

Solid grunnmur

Og i dag gjøres det mye bra her. Men rusreformen ville bygget en solid grunnmur og ville fått på plass et vesentlig apparat i kampen mot overdosedødsfall og rusavhengighet.

Den ville vært døråpner inn til et fellesskap som stod klare til å ta tak i den utrolige utfordringen vi har foran oss.

Det er nettopp her Arbeiderpartiet nekter å ta inn over seg hva rusreformen egentlig handler om.

De stirrer seg blinde på hvilke signaler en avkriminalisering vil ha på de som i dag ikke en gang har tenkt tanken på å eksperimentere med rusmidler.

Fremfor å fokusere på den enorme kraften rusreformen ville hatt i livene til de som står midt i rushelvetet. De friske brukes som skjold mot virkemidler for de syke.

Så er det på sin plass å påpeke at rusavhengige har tilbud i dag, som de ikke hadde for få år siden.

Taktskifte som monner

Heroinassistert behandling, sprøyterom og steder som Eikaklinikken, som jeg nylig hadde gleden av å besøke, er eksempler på tilbud som betyr mye i livet til enkelte rusavhengige.

Vi registrerer og at Høyesterett virker mer fremsynte enn det politiske flertallet med sin straffeutmåling til rusavhengige.

Vi trenger likevel en reform som tar tak i de store utfordringene rusavhengige møter i hverdagen. Et taktskifte som virkelig monner.

I Venstre har vi dessverre blitt vant til at det politiske flertallet trenger lengre tid enn oss til å ta tak i morgendagens og til og med dagens utfordringer.

På 60- og 70-tallet snakket vi om miljøpolitikk, mens andre partier lo av oss. I flere år har vi snakket om at dagens ruspolitikk er kontraproduktiv og vi trodde målet var nådd da vi endelig hadde Frps støtte for reformen.

Men det viste seg at igjen trenger det politiske flertallet tid på å våge å ta standpunkt i saker vi i Venstre har landet for lengst.

En mager trøst er at vi vet at de kommer diltende etter. Norge kommer til å få sin rusreform, men Venstres tålmodighet er på bristepunktet.

Rusavhengighet er en sykdom. Rusreformen er først og fremst en reform for å løfte verdigheten til syke mennesker og få dem friske.

Den vil ikke gjøre alle friske mennesker syke. Dette er de innbitte reformmotstanderes fatale blindspor.

Rusreformen kommer, det er bare snakk om tid. Tid vi egentlig ikke har.

