Kjære trippelmesteren Kolstad!

Gratulerer med en fantastisk sesong. Dere har levert over forventning og fått maksimalt ut av stallen, noe det står respekt av.

Jeg trodde oppriktig at Elverum skulle ta minst en tittel fra dere, men dere var for gode. Nå derimot har seiersrusen lagt seg og hverdagen inntatt bartebyen.

Denne uken smalt nyheten om at spillere og trenere som tjener over 6g (ca. 711.000,-) har blitt bedt om å gå ned 30 prosent i lønn første året og 20 % i lønn andre året.

Det er mildt sagt sjokkerende at dette kommer allerede før Sagosen og co. har hatt sin første trening.

Nå venter noen uvisse dager for klubben før de får svar på om alle spillerne godtar lønnskuttet. Hva skjer med prosjektet hvis en til tre stykker stikker før det har begynt?

UT MOT KOLSTAD: Morten Nergaard er tidligere Elverum-målvakt. Foto: Åserud, Lise

Høye og mørke

Når man vinner gull følger det med en dose selvtillit og det skal i kjent stil fyres av gårde noen stikk til rivalene. Det hører selvsagt med og det skaper blest og er gøy.

Men det er ikke like gøy når svingdøra smeller knallhardt tilbake i bakhodet på de som har vært høyt ute og meldt?

Det kan man trygt si har skjedd her.

Etter sluttspillgullet var i havn meldte manager i Kolstad Jostein Sivertsen følgende på sosiale medier: «Til alle de som mener Kolstad er et «kjøpelag», dere har ikke peiling (!) på hva som må til for å få til en satsing som vi har satt i gang de siste 2 årene.»

Det har du helt rett i Sivertsen, jeg har ikke peiling.

Lite visste jeg at det innebar å låne to millioner av foreldrenes selskap til klubben for å komme i grønn sone og ikke risikere poengstraff, som man kan gjøre ved å havne i rød sone.

LØNNSKUTT? Sander Sagosen må kanskje ned i lønn før han allerede har spilt for Kolstad. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Jeg visste heller ikke at det innebar å være ville sjømenn på altfor mye adrenalin da man signerer spillere.

Her er det liten tvil om at man har signert spillere for flere millioner som man ikke har vært i nærheten av å ha dekning for. Alle unnskyldninger om grunnen til sviktende sponsorinntekter blir for lettvint i mitt hode.

Du kaller det galskap og lidenskap, jeg kaller det i beste fall dumskap.

En annen som har fått svingdøra kraftig i bakhodet er Kolstad-trener Stian Gomo. Har var lynrask ute i media da klausulen mellom Elverum og Nærbø i forbindelse med Haugseng-overgangen ble offentlig.

Da smalt det direkte fra Gomo: « Dette er ikke fair play», «sånne avtaler hadde aldri vi i Kolstad kunne gjort» og «det grenser mot kampfiksing».

Hva syns du om avtalene Kolstad har inngått nå mr. Gomo? Snakket du om fair play? Tror du dine hjemlige ligakonkurrenter syns dette er fair play?

Tror du Dinamo Bucuresti, Kristianstad og de andre som ikke kom inn i Champions League syns dette er fair play?

Nå er det forståelig nok veldig stille fra «Fair play-Gomo» om dagen…

«FAIR PLAY-GOMO»: Stian Gomo har vært taus etter nyheten sprakk, mener innsender. Foto: Joakim Halvorsen

Blir klubb og spillere enige?

Fra nyheten sprakk har jeg tenkt at dette finner de selvsagt en løsning på, dette går seg til. Men jo mer ballen har begynt å rulle, jo mer usikker har jeg blitt.

Prøv og sett deg inn i hodet til Abelvik Rød. En verdensklassespiller i sin beste håndballalder. Han får beskjed om at han må drastisk ned i lønn, og han ser jo sikkert det samme som oss andre.

Han har blitt løyet til og lurt av Kolstad til å signere en avtale de ikke var i nærheten av å kunne innfri. Han ser at stallen Kolstad har ikke akkurat er favoritt til å vinne Champions League, og forsterkninger kan de åpenbart se langt etter.

Er han fornøyd med å vinne gull i Norge og gjøre det ok i Champions League da han kunne kjempet om gull i de gjeveste ligaene, og ikke minst ett champions leaguegull?

Jeg har begynt å tvile …

Noen mener at det har blitt vel mye latterliggjøring av Kolstad om dagen da Luksusfellen, Hallgeir Kvadsheim og Kolstad ofte er nevnt i samme setning, men dette har dere lagt helt opp til selv.

Katten lander alltid på beina, men gjør dere det?

Kjør håndballdebatt!