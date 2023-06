Mesterskapene vannes ut

Dragkampen mellom klubber og landslag er ikke noe nytt fenomen. Klubbene bruker både tid, penger og ressurser på de unge spillerne sine og ønsker selvsagt å beskytte investeringene sine best mulig.



I en lang sesong med tidvis veldig tung kampbelastning, er det naturlig at klubbene ikke vil ta unødvendig risiko med sine unge supertalenter. Mesterskap blir en trussel mot spillernes kropp og helse. Klubbene vil ha mest mulig kontroll over spillerne sine og vil nødig slippe dem ut av syne med mindre de må.

For de nasjonale forbundene derimot, er mesterskap alfa og omega. Det er mesterskap som er det endelige målet for landslagsaktivitet. For de aldersbestemte landslagene representerer mesterskapene en fantastisk utviklingsarena.

Det å få mesterskapserfaring i ung alder er ekstremt verdifullt. Selv ikke en strålende treningshverdag i et førsteklasses akademi med profesjonalitet i alle ledd kan erstatte den læringen et mesterskap gir. Vennskapskamper, oppvisningskamper og akademifotball vil aldri bli det samme som tellende kamper der pokaler står på spill.

Hovedproblemet er at de aldersbestemte mesterskapene ikke er en del av den internasjonale kampkalenderen. Klubbene er dermed i sin fulle rett til å nekte spillerne å være med.

Senest under vårens U20-VM i Argentina var det flere store talenter som glimret med sitt fravær. Både Manchester United, Chelsea, Bayern München og Juventus nektet spillere å reise til Indonesia for å delta i VM.

Det er ikke vanskelig å forstå at en norsk 19-åring ikke tar kampen for å få reise til EM hvis Manchester United eller Benfica sier at de heller skal være med på sesongoppkjøring med A-laget.

For unge talenter helt i startfasen av karrieren handler alt om å ta de riktige valgene for å kunne utvikle seg best mulig. De er helt avhengig av å gripe alle muligheter de får av klubben. Det er tross alt klubben, ikke trenerne på aldersbestemte landslag, som holder spillernes skjebne i hendene.

Det er imidlertid synd at mange klubber ikke ser verdien av at spillerne får spille mesterskap også med aldersbestemte landslag. Jeg frykter at dette kommer til å bli et økende problem i årene som kommer.

Når talentene snappes opp av storklubber i stadig yngre alder og talent monopoliseres i de største klubbene både internasjonalt og i Norge, vil maktbalansen gå i storklubbenes favør. For klubber litt lenger ned på rangstigen er det en stor fjær i hatten å se egne spillere bli så gode at de er aktuelle for aldersbestemte landslag. For lag som Manchester United og Benfica, er det en selvfølge.

Storklubbene har gjerne mer makt over sine unge talenter fordi de har så mange å ta av. Konkurransen er knallhard. I mindre klubber er maktbalansen fort mer i den unge stjernas favør. Et stortalent i en liten klubb har langt sterkere kort på hånda fordi de har færre direkte konkurrenter.

U19-EM, U20-VM og U21-EM som utstillingsvindu har også større verdi for mindre klubber enn for de som allerede er på toppen av hierarkiet. Storklubbene har stort sett råd til å holde spillerne sine hjemme. Derfor er det grunn til å tro at dette problemet bare vil vokse seg større når talentene samles opp i de største klubbene i stedet for å være jevnt fordelt utover.

Resultatet blir en devaluering av ungdomsmesterskapene. Prestisjen, interessen og det sportslige nivået vil selvfølgelig synke hvis U19-EM går fra å være en konkurranse for de aller største talentene i Europa til å bli et mesterskap for de unge spillerne som har fått fri av klubben sin.

Hvis UEFA og FIFA ikke tar grep, risikerer vi at disse mesterskapene mister sin verdi, både i sportslig og kommersiell forstand.

Et åpenbart grep er å ta mesterskap for aldersbestemte landslag inn i den internasjonale kampkalenderen. Det vil være et upopulært forslag blant mange klubber, men det er likevel den enkleste og mest rettferdige løsningen.

Uten en eller annen regelendring som sikrer at U21- og U19-landslagene faktisk kan stille med toppa lag, blir mesterskapene vannet ut. Vi risikerer at U19-EM og U21-EM i praksis ender opp som B-sluttspill.