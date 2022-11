«Messi vil som verdensmester tre ut av skyggen til Maradona»

«La Pulga» - loppa, ble han kjærlig kalt av sine søsken i barndommen.

Veksten hans var så hemmet at drømmen om å bli fotballspiller var truet.

Legen som foreskrev veksthormoner mente behandlingen ville gjøre ham større enn Maradona.

Det holdt stikk; Lionel Messi måler 1,69 meter – to centimeter mer enn spilleren Argentina holder aller høyest, nå avdøde Diego Armando Maradona.

Spilleren som egenhendig, og ved hjelp av Guds hånd brakte VM-gull til nasjonen.

To centimeter er ingenting i konkurranse med en slik bragd.

Men for meg er Messi tidenes beste fotballspiller – uansett!

Like grensesprengende som Maradona – begge disse har løftet fotballen til et nytt sted, et annet og nesten uvirkelig nivå.

Det er det som kjennetegner de aller største.

TIL VM: Øyvind Alsaker debuterte som VM-kommentator samme år som Lionel Messi fikk sitt første VM. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Cristiano Ronaldo blir som regel holdt opp som utfordrer til tronen, men tross alle scoringsrekordene (og de er nesten ikke til å tro!), holder jeg Messi som en soleklar ener.

Men så var det dette VM-trofeet da.

I Qatar gjør Messi sitt femte, og sannsynligvis siste forsøk på å erobre en plass ved siden av Maradona i de argentinske fotballhjertene – for første gang uten den store «El Diez» til stede.

NUMMER TI: I likhet med Diego Armando Maradona bærer Lionel Messi draktnummer ti for Argentina. Foto: ANDRES KUDACKI

Kanskje kan det virke frigjørende på den lille magikeren som entret VM-sirkuset i Tyskland for 16 år siden med langt, flagrende hår, hovedsakelig som innbytter for et meget sterkt Argentina.

Tyskland var også mitt første VM på jobb for TV 2. Jeg husker at Messi ble historisk i 6-0-seieren over Serbia og Montenegro da han scoret sitt første VM-mål (alle tre innbytterne kom på scoringslisten for første gang i et sluttspill).

Det ble med den ene scoringen for Messi, Argentina røk ut i kvartfinalen.

UNG: Lionel Messi har levd med et utrolig stort press helt fra han var en unggutt. Foto: ENRIQUE MARCARIAN

Fire år senere dro Messi til VM i Sør-Afrika som superstjerne etter kolossal suksess med Barcelona. Det ble en gedigen nedtur med selveste Maradona som trener.

Et naivt argentinsk lag ble et lett bytte for Tyskland i kvartfinalen. Messi skjøt mer enn noen andre i dette sluttspillet, men sto igjen uten en eneste scoring i VM 2010.

GUDS HÅND: Diego Maradona holder rundt Lionel Messi etter at Tyskland slo dem ut av VM i 2010. Foto: Dylan Martinez

Neste forsøk var Brasil 2014, og dette er Messis eneste godkjente verdensmesterskap.

Han var avgjørende i gruppespillet, blant annet med matchvinnerscoringen mot Iran på overtid, og endte på fire scoringer totalt da Argentina gikk helt til finalen. Der tapte de igjen for Tyskland.

Men heller ikke i Brasil scoret Messi i sluttspillet. VM i Russland 2018 ble en ny skuffelse, en fattig scoring og utslått i åttedelsfinalen.

José Pékerman, Diego Maradona, Alejandro Sabella og Jorge Sampaoli har alle ledet Argentina i VM, med verdens beste spiller i sine rekker, uten å lykkes.

TO ÅR SIDEN DØDSFALLET: 25. november er det to år siden Diego Maradona døde. Foto: Natacha Pisarenko

Den siste som skal prøve seg er Lionel Scaloni, som ledet Argentina til seier i Copa América i fjor – landets første trofe på 39 år.

Det fjernet også et blylodd fra Messis skuldre – endelig suksess som Argentinas kaptein. Brasil slått i finalen, på selveste Maracanã.

Scaloni har skrudd sammen et homogent lag som kommer til VM i Qatar med 36 strake kamper uten tap.

Skal det endelig bli Messis mesterskap?

Vi er mange som unner ham å løfte det ikoniske trofeet her i Doha, det er sårt tiltrengt fotballromantikk i et VM som i altfor stor grad er preget av grådighet og undertrykkelse.

Det vil også langt på vei legge død diskusjonen om hvem som er tidenes beste.

Maradonas posisjon i hjemlandet vil aldri bli truet, men Messi vil som verdensmester tre ut av skyggen til mannen som leverte det foreløpig siste VM-gullet for 36 år siden.