BARNEHAGELOV: Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta mener at ny barnehagelov an sikre alle barn et likeverdig tilbud.

Vi som organiserer ansatte i barnehagene mener ny barnehagelov kan sikre alle barn et godt og likeverdig barnehagetilbud. Endringene vil kunne gjøre det lettere å dimensjonere barnehagesektoren riktig, og sørge for at det finnes barnehager det folk bor.

Mer demokrati og kvalitet i barnehagene

De nye bestemmelsene tydeliggjør kommunens ansvar for å skape et helhetlig barnehagetilbud. Regjeringas forslag vil gi lokaldemokratiet og arbeidslivets parter lokalt, større handlingsrom til å organisere et best mulig tilbud til barna.

Barnehageloven gjelder for hele sektoren, og hver krone vi bruker på barnehage, private som kommunale, betales av fellesskapet. Det er derfor viktig å sikre demokrati og innsyn i hvordan offentlige tilskudd blir brukt.

Kommunene bør ta mer ansvar for felles barnehageopptak, bemanning og krav til kompetanse i alle barnehager.

Lovendringen vil gi den lokale barnehagemyndigheten disse mulighetene, og slik kan kommunene prioritere barnehager som for eksempel har flere barn med spesielle behov, eller som befinner seg i levekårsutsatte områder.

Kommunene vil også få anledning til å sørge for at små barnehager får et tilskudd som kompenserer for de økonomiske ulempene ved å være liten, uten å gi samme tilskudd til de store.

Vil ha kostnadsdekning av pensjon

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta mener barnehager skal finansieres slik at pengene kommer barna til gode. Kommunene må også kunne legge mer vekt på ansattes lønns- og arbeidsvilkår i beregningen av tilskudd, og de må kunne stille krav til bemanning og kompetanse utover det som er fastsatt i nasjonale regler.

MEDFORFATTER: Mette Nord, leder I Fagforbundet har sammen med Geir Røsvoll, leder i Utdanningsforbundet, og Trond Ellefsen, leder i Delta, skrevet denne meningen.

Regjeringen foreslår også at kommunen skal kunne bestemme hvordan pensjonstilskudd til private barnehager skal beregnes.

Våre organisasjoner mener at den beste løsningen vil være å innføre kostnadsdekning av pensjon. Dette vil sørge for at kommunen ikke betaler mer enn det pensjonen faktisk koster, og sikrer muligheten for gode pensjonsordninger i hele sektoren.

Vi mener det er uheldig med en ordning der kommunene selv bestemmer hvordan pensjonstilskuddet til private barnehager skal dekkes.

Dette vil skape usikkerhet og uforutsigbarhet for arbeidsgiverne, og dermed et press på arbeidstakersiden om en svekkelse av ansattes pensjonsavtaler. Det kan bidra til konflikter i sektoren.

Vi trenger et nøkternt og ryddig debattklima

Som arbeidstakerorganisasjoner er vi opptatt av medlemmenes rettigheter, og at de ansatte får mulighet til å gjøre jobben sin på en god måte. Vi mener at barnehageeiere må holde seg til en saklig og ryddig informasjon om innholdet i den foreslåtte lovendringen.

Medbestemmelsesmøter, planleggingsmøter i barnehagen eller foreldremøter, er arenaer som ikke skal brukes til å fremme private barnehageeiers syn på de foreslåtte lovendringene, men til å utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen til beste for barn og foreldre.

Trenger flere ansatte og tid med barna

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta organiserer barnehageansatte i både kommunale og private barnehager. Vi er opptatt av å bedre rammebetingelsene for barnehagens arbeid, slik at barna får et best mulig tilbud. Det trengs flere ansatte og mer tid til pedagogisk planlegging og gjennomføring av aktiviteter og innhold.

Det trengs en mer helhetlig styring av barnehagesektoren, i kommunene og nasjonalt. Vi må sikre at fellesskapets penger brukes til å skape gode og likeverdige barnehagetilbud til alle barn.