Meldingene jeg fikk etter at vi annonserte gladnyheten, gjorde meg trist

Det er kanskje ikke ment på den måten, men av og til må man reflektere og tenke over budskapet man har og hvordan mottaker kanskje kan føle og oppfatte det.

Etter vi annonserte graviditeten fikk vi mange meldinger, men noen og overraskende mange gjorde meg litt trist og oppgitt.

Meldinger slik som «Gratulerer, er det deres første sammen?»

«Ååh limet i familien», «Er guttene også felles?»

Hvilken tankegang er dette?!

Og hvorfor er det så viktig å ha de biologiske genene for å være «våres» eller «felles»?

Vi ønsket oss ikke et barn for å «få en felles» eller for å «lime noe» som helst i vår familie.

Det er ikke vår første «sammen». Vi oppdrar to barn sammen fra før av. Foto: Privat.

Vi ønsket oss enda et barn.

Det er ikke vår første «sammen».

Vi oppdrar to barn sammen fra før av.

Genetisk eller ei!

Når folk spør meg om hvor mange barn jeg har svarer jeg alltid to barn.

Min bonussønn er også min sønn, biologisk eller ei.

Babyen i magen er eller har på ingen måte en oppgave å være «limet» i noe som helst.

Så til neste gang, tenk over hvordan du gratulerer eller spør.

For våre barn er like mye felles.

Felles regler, felles betingelser, felles omsorg og sist men ikke minst, felles kjærlighet.

Vi gleder oss til det nye familiemedlemmet.

Du vil få like mye kjærlighet som dine to brødre. For vi er en familie.

