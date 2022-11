Media radikaliserer klimaaktivistene

Jeg har personlig blitt arrestert på kontoret til Miljødirektoratet med flere andre uten at media ga det en eneste notis.

Ekstreme tiltak må til for at media bryr seg, skriver Amin Alexander Røine Foto: Privat

De siste ukene har debatten rast rundt klimaaktivister og aksjonsformer, men det er et perspektiv jeg savner i denne debatten. Nemlig media sin rolle.

Det er ufattelig provoserende at folk må simulere vandalisme for at media skal sette klimaaktivisme på agendaen.

For det skjer jevnt og trutt sivil ulydighet i Norge i klimakampen sitt navn uten at media dekker det med et eneste ord.

Extinction Rebellion for eksempel hadde nylig en rekke aksjoner som fikk null dekning i media.

Til tross for at flere mennesker ble pågrepet. Dette skjer stadig oftere og oftere.

Jeg har personlig blitt arrestert på kontoret til Miljødirektoratet med flere andre uten at media ga det en eneste notis.

Da ender noen opp med å dra strikken lenger og lenger.

Det er flere år siden jeg sto tiltalt i en rettssal og advarte mot at media sin likegyldighet til sivil ulydighet ville føre til en radikalisering av klimaaktivister.

Dette er en problemstilling over hele Europa og nå ser man sakte men sikkert konsekvensene.

Det samme gjelder den manglende dekningen av klimakrisen.

Hungersnød og massedød

Folk føler på en enorm hjelpeløshet når media drukner nyheter om klimarapporter og klimaaktivisme.

Ta for eksempel den siste rapporten til WWF.

Den fløy nedover landets nettaviser i lysets hastighet og fikk generelt minimalt med oppmerksomhet i media.

Dette ser man skje gang etter gang etter gang.

Fordi vitenskapelige rapporter som viser oss med all tydelighet at vi er på vei mot all fra vannkriser, til hungersnød og massedød er visstnok ikke viktige nok i seg selv.

Sammenligner man det med pandemi-dekningen er det direkte sjokkerende og fullstendig uforståelig.

Mediedekningen tilsvarer ikke krisene vi befinner oss i på noen som helst måte.

Slikt skaper enorm frustrasjon og uro blant den lille andelen av befolkningen som faktisk har skikkelig kriseforståelse.

Det gir igjen utslag i grupperinger ala Stopp Oljeletinga.

Normalisering er farlig

De utfører simulert vandalisme ene og alene for sjokkeffekt slik at media gir klimakrisen dekning.

Jeg gruer meg til å se hva enn det er som kommer den dagen media slutter å gi de dekning fordi «kun» simulering av vandalisme ikke er «sexy» nok lenger.

Normalisering kan være en farlig ting, og jeg håper både media og andre aktivister er sitt ansvar bevisst her.

Min oppfordring til alle dere som jobber i media er å vise at dere faktisk tar natur- og klimakrisen høyst på alvor.

Med jevnlig og bred dekning av problematikken og alle aktørene som jobber for å forhindre krisene.

Jeg snakker om alt fra en rekke tv-sendte debatter, til folkemøter og foredrag med fagfolk.

Det finnes ingen grunn til at man ikke kan få både Naturkrisen minutt-for-minutt og Nasjonal Klimakveld på NRK, slik man har sett for Bergensbanen, Hurtigruta, bål og strikking.

Dette er den type mediedekning krisene vi står i krever og fortjener. Først da kan man få en stor nok kriseforståelse i befolkningen til at vi vil se en reell vilje hos folk flest til å foreta de tøffe valgene foran oss.

Dere klarte det med pandemien, dere kan klare det igjen.

