Maskuliniteten er død

Ironisk nok kan «Kongen av giftig maskulinitet» være et hjelpemiddel for å gjenopplive den.

De siste årene har et nytt begrep dukket opp: "Giftig maskulinitet".

Begrepet skal omfavne maskuline trekk som kan anses som mysoginistiske.

Problemet er at unge gutter nå ikke har peiling på hva maskulinitet egentlig er.

Fordi hva er da ideell maskulinitet?

Ikke det samme som ideell feminitet i hvert fall.

Det er ikke vits å betegne noe som både feminint og maskulint.

Da faller jo hele poenget bort med skillene.

HJULPET: Andrew Tate har hjulpet mange gutter på riktig vei, mener Jack Chen. Foto: Privat

Kan vi finne en definisjon ut fra hva kvinner mener er ideell maskulinitet?

La oss se på hva kvinner typisk ser etter i en partner.

Stå-på vilje? Beskyttende? Ambisiøs? Sterk?

Er ikke dette maskuline egenskaper vi bør motivere unge menn til å ha?

Nå til dags assosieres disse egenskapene med giftig maskulinitet.

«Kongen av giftig maskulinitet»

Andrew Tate har alle disse maskuline egenskapene, og er blitt temmelig populær blant unge menn.

Han er blitt verdensmester fire ganger, er rik og populær blant noen tiltrekkende damer.

Men på motsatte side er han forhatt for hans misogynistiske utsagn, og sitter nå i varetekt og etterforskes for mulig menneskehandel.

Forvirringen blir total blant unge gutter. De ser at maskuline trekk som ambisjoner og store muskler gir resultater.

Men de samme maskuline trekkene blir i samme sleng omtalt som «giftig maskulinitet».

Unge gutter kan da tenke: Hvorfor ta sjansen på maskuline egenskaper som kan få deg forhatt, og muligens fengselet?

Incels er minst maskuline

Incels. Ufrivillig sølibat. Menn som rett og slett ikke klarer å få seg damer.

Disse er de minst maskuline mennene blant oss. Ingen stå-på-vilje, svake, og har totalt gitt opp å skaffe seg en partner.

Fordi incels baserer seg på et deterministisk verdenssyn: Er man ikke født med riktig høyde, etnisitet eller sosio-økonomiske bakgrunn, er det bare å glemme å kunne skaffe seg en dame.

Med apati går incels gjennom hverdagen og tenker at det er forhåndsbestemt at de er utiltrekkende for det motsatte kjønn.

Men essensen av maskulinitet er nettopp å slåss imot determinisme.

Med en egeninnsats kan man faktisk endre verden og seg selv.

Kan «Kongen av giftig maskulinitet» hjelpe oss?

Jeg tror at ingen har trukket så mange gutter ut av inceldom, som Andrew Tate gjorde i 2022.

Det er kanskje ikke så vanskelig, siden ingen ser ut til å bry seg om disse stakkarslige hannene.

Det er årsaken til at jeg offentlig har forsvart Andrew Tate.

Ikke fordi han er et forbilde, og ikke fordi jeg støtter kvinnefiendtlighet eller menneskehandel.

Men fordi han har hjulpet mange forvirrede unge menn på riktig vei: å bli mer maskuline og sikre på seg selv.

Stadig møter jeg på menn: Unge, voksne, single og gifte, som roser Andrew Tate for hans gode poenger, og avfeier hans ekstreme poenger.

Dette er Andrew Tate

Ser vi kommenterene på YouTube, TikTok og Instagram, ser vi tusentalls gutter og menn som roser ham for å ha gjort livet deres bedre.

Og hvis vi tar hatkommentarene på nettet seriøst, bør vi også ta de positive omtalene av Andrew Tate seriøst.

Oppdra unge menn til å være maskuline

Ingenting demotiverer unge gutter like mye som begrepet giftig maskulinitet.

På den ene siden blir man fordømt for å ville være en mann.

Og på den andre siden, blir gutter fortvilet når feminine jenter ikke ønsker duplikater av seg selv som partner, men heller en maskulin mann.

Lær unge gutter om tradisjonelle maskuline verdier.

Lær dem at maskuline verdier verken er iboende gode eller dårlige, men at maskulinitet kan brukes for godt og vondt.

ENGASJERT: Jack Chen har i lang tid engasjert seg i debatten om Andrew Tate og menns frykt for å si det de mener. Foto: Skjermbilde/ TV 2

Bruk Andrew Tate for alt han er verdt.

Trekk frem de gode maskuline egenskapene, men ikke glem å avkrefte de ekstreme meningene som er der.

Og til slutt må vi legge giftig maskulinitet i skuffen.

Det tar livet av alt som er maskulint.

Det etterlater seg et sterilt samfunn der menn ikke lenger tørr å være menn, og kvinner ikke klarer å finne mennene de ønsker.

