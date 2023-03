Maskulinitet er å tørre å teste neglelakk og kjøpe tamponger til dama

Giftig maskulinitet derimot, er respektløshet, en innbilning av at man er bedre enn andre, og mangel på ydmykhet og selvinnsikt.

BEKYMRET: Jeg er helt ærlig bekymret og redd for utviklingen av giftig maskulinitet, skriver Anita Buling Overaa. Foto: Privat

Jeg leste nettopp en TV 2-kronikk om at Andrew Tate har hjulpet unge gutter med å finne maskuliniteten sin, og at dette kanskje er det vi trenger.

Jeg er uenig.

For det er mange unge som ikke greier å tenke rasjonelt og skille de bra budskapene fra de dårlige.

Det kan ansees som maskulint med muskler. Og Andrew Tate har dét, i tillegg til å fronte en sunn fysisk livsstil.

Men helheten av hva Tate fronter er svært skadelig.

Han fremmer et kvinnesyn som gjør at jeg blir redd for å møte menn som har han som forbilde.

Ambisjoner er bra, muskler kan være bra, men ikke når det blir brukt på den måten vi ser det er brukt på av Tate.

Ikke samme som på 70-tallet

Maskulinitet mener jeg er å være selvsikker.

Hvis du er trygg på egen identitet, er du ikke redd for å prøve litt neglelakk eller kjøpe tamponger til kjæresten din.

SKADELIG: Det Andrew Tate fremmer er svært skadelig, mener skribenten. Foto: Privat

På 70-tallet var maskulinitet skulderlangt hår, singlet og trange jeans.

En maskulin mann i mine øyne er en som vet hvem han selv er, og som ikke minst er respektfull, hensynsfull og hjelpsom.

Det er ikke lenger en norm i dagens samfunn å holde døren for fremmede, reise seg for eldre på bussen eller hjelpe dem med å bære matvarer.

Men det er slike ting jeg forbinder med maskulinitet.

Giftig maskulinitet derimot, er respektløshet, en innbilning av at man er bedre enn andre, og mangel på ydmykhet og selvinnsikt.

Ødeleggende ukultur

Tate har mange bra budskap, men det er en svært god grunn til at han ikke faller i god jord hos jenter.

Det er mange mennesker som fremmer en livsstil uten alkohol, sunt kosthold og ingen tobakk.

Dette gjorde for eksempel Hitler, men han promoterte uten tvil mye annet som hans livsstil lever i skyggen av, uten å gå inn på det.

Eksempelet med Hitler er ekstremt, men jeg velger å bruke det for å understreke alvoret av effekten Tate har.

Bare fordi et menneske gjør en bra ting, er det ikke et bra menneske.

Men man trenger ikke se seg mye om før man ser hvor skremt kvinner er, hvor ødeleggende denne ukulturen kan være.

Det å ikke ha respekt er ikke maskulint.

Det er utrygt og nedverdigende.

Det er livsfarlig.

Svært alvorlig

Jeg er helt ærlig bekymret og redd for utviklingen av giftig maskulinitet.

Å være stor og sterk og ta ansvar er en bra ting, og mange har et behov for at disse trekkene skal komme til uttrykk.

Det er det ingenting galt med, men mangel på ydmykhet og tanken om at kvinner ikke får gjøre det samme, er en svært alvorlig og negativ holdning som er svært lite maskulin å ha etter min mening.

La oss fremme en positiv maskulinitet og sette noen gode forbilder og eksempler for fremtidens menn.

La oss lytte en ekstra gang til Tupac «Keep ya head up», og bygge kultur for at alle mennesker skal bygge hverandre opp og være mindre dømmende og fordomsfulle i fremtiden.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no