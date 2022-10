– Mange republikanere håper fortsatt å bli kvitt Trump

Det er mindre enn fire uker til amerikanerne våkner opp etter det som blir beskrevet som historiens viktigste mellomvalg.

Et flertall av amerikanerne ser på Donald Trump og den såkalte MAGA-bevegelsen som en trussel mot demokratiet. Likevel ligger republikanerne, så vidt, an til å ta full kontroll over begge kammer i den lovgivende kongressen.

Et TV 2-snitt av de mange meningsmålingene som ganske enkelt spør amerikanerne hvordan de skal stemme i år, viser dødt løp. 48 prosent sier de skal stemme republikansk, 48 prosent demokratisk.

Siden amerikanerne velger personer og ikke partier, sier dette tallet bare noe om stemningen i det amerikanske folket. Og den gode oppslutningen om det republikanske partiet synliggjør at partiet betyr forskjellige ting for ulike velgere.

En intern kamp blant republikanerne

– Mange republikanere håper fortsatt at de kan bli kvitt Trump, sier TV 2s tallanalytiker Terje Sørensen.

STOD OPP MOT TRUMP: Liz Cheney ledet kongresshøringene mot Trump. Hun ble ikke renomninert. Foto: DAVID STUBBS

– Det fremste eksempelet er Liz Cheney.

Cheney, datteren til tidligere visepresident Dick Cheney, har sagt at hun melder seg ut av partiet hvis Donald Trump blir nominert som presidentkandidat i 2024.

Noe som igjen henger sammen med hvor godt Trump-lojalistene gjør det i høstens valg.

– Hvis republikanske Trump-skeptikere kommer på vippen i Representantenes hus, kan det skape trøbbel for den tidligere presidenten, sier Sørensen.

– Men hvis republikanerne vinner Huset med 20-30 representanter, kan det sementere MAGA-sjefens kontroll over det republikanske partiet.

Og så langt viser TV 2s snitt av meningsmålingene at republikanerne ligger an til å vinne dette kammeret med en margin på 19 seter.

I senatet er det jevnere. Der ligger demokratene nå an til å miste sitt skjøre flertall.

Spesiell situasjon i Georgia - igjen

TV 2s siste snitt av alle målingene gir republikanerne et knapt flertall med 50 mot 49 seter.

– Men det blir bare 99 seter. Har ikke senatet 100?

ANALYSERER: Terje Sørensens beregninger gir republikanerne flertall i begge kammer i Kongressen. Foto: Robert Reinlund/TV 2

– Jo, men vi får ikke et endelig resultat i Georgia på valgkvelden. Der er det tre kandidater som deler stemmene mellom seg, sier Terje Sørensen.

Dermed gjentar historien seg fra forrige valg i Georgia. Så lenge ingen av kandidatene får 50 prosent av stemmene, blir det omvalg mellom de to med flest stemmer en gang i løpet av vinteren.

Likevel viser dagens tall at republikanerne ligger an til å beholde 50 seter i senatet, før valget er endelig avgjort i Georgia.

Trumplojalistene avgjør

– Det vil Trump selge som en personlig seier, sier Sørensen.

– Han liker å plukke vinnere og har personlig gitt sin støtte til de fleste republikanerne i de jevne, avgjørende statene.

KASTER SKYGGE: Selv om Donald Trump ikke er på valg, spiller han en viktig rolle i mellomvalget 8. november. Foto: TOM BRENNER

Alle republikanerne i disse viktige valgene har mottatt Trumps støtte, det amerikanerne kaller endorsements. Flere av kandidatene har helhjertet støttet Trump, blant annet gjennom å hevde at valget i 2020 er ugyldig.

Som tabellen under viser er det jevnt i en rekke stater. Dermed er ingenting avgjort.