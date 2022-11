Mange menn kikker flaut ned i gulvet når temaet kommer opp

Balder Alvær Olafsen stiller et spørsmål til norske menn. Foto: Privat

Nesten halvparten av befolkningen har mensen hver eneste måned. Hvorfor behandler vi noe så normalt som noe unormalt?

Mange kvinner synes det er vanskelig å snakke åpent om egne utfordringer knyttet til mensen. Mange menn rynker på nesa og kikker flaut ned i gulvet når temaet kommer opp. Kanskje tenker de at temaet ikke angår dem, eller at det er unødvendig å snakke om?

Jeg sier ikke at vi skal snakke om mensen hele tiden. Det tror jeg ikke kvinner flest verken ønsker eller har behov for heller.

Men når det er fortsatt er knyttet skam og tabuer til mensen ender vi opp med å bagatellisere en sentral del av kvinnekroppen og kvinners helse.

Selv om vi liker å tro at dette tilhører historiens skraphaug, hersker det fortsatt mye skam og tabu knyttet til kvinners seksualitet og seksuelle helse i samfunnet.

Gruer seg til skolen

Skolen har et særlig ansvar for at vi ikke viderefører kvinnefiendtlige holdninger til dagens unge.

3 av 4 jenter i Norge har opplevd ubehagelige situasjoner i forbindelse med mensen på skolen og spørreundersøkelser viser at mange gruer seg til å gå på skolen når de har mensen.

I fjor fikk SV gjennomslag for et prøveprosjekt med gratis bind og tamponger på tre videregående skoler i Viken.

Elevene forteller at dette har vært etterspurt av mange og vært vellykket.

De opplever det tryggere å være på skolen, at de ikke lenger må gå med dopapir i trusa om dagen kommer litt tidlig og at det har blitt mindre tabu å snakke om mensen.

Forsøksordningen har også sørget for at det snakkes mer om kvinnehelse og menstruasjon i undervisningen.

Det har gitt gutta større innsikt og har gjort det lettere for jentene å prate om mensen.

At både elevene, lærerne og renholderne er fornøyde med prosjektet viser at det er verdt å satse videre på.

Nå har SV fått gjennomslag for alle videregående skoler i Viken skal få gratis bind og tamponger.

Men elevene i resten av landet blør også. Skottland skrev historie i 2020 da de ble det første landet som tilbyr gratis sanitærprodukter.

Kanskje regjeringa bør følge etter, og innføre gratis bind og tamponger på alle landets skoler?

