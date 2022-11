Mange journalister vil vite om jeg personlig ser på VM. Vi bør snakke om noe annet

Bjørnar Moxnes tar et oppgjør med norske investeringer i VM-landet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Mange journalister lurer på om politikerne ser på fotball-VM, men få stiller oss spørsmål om de økonomiske og militære båndene Norge har til Qatar, og om vi skal fortsette å ha dem etter at VM er over.

Få er uenige i at FIFA aldri skulle ha tatt den korrupte avgjørelsen om å gjøre Qatar til vertskap.

Det hører med til historien at av de 22 komitemedlemmene som bestemte at Qatar skulle få VM, har 16 senere blitt utestengt, siktet eller havnet i fengsel for korrupsjon.

Lave seertall vil sende et signal til diktaturet Qatar, til FIFA og til TV-kanalene.

Men politikk kan ikke koke ned til hvilken kanal du svitsjer innom. La oss i tillegg diskutere dette på samfunnsnivå: At norske myndigheter revurderer de mange økonomiske forbindelser vi har til det lille diktaturet i den persiske gulf.

Her er noen ikke-så-fun facts om Norge og Qatar:

Norge har solgt våpen for 1,3 milliarder til Qatar så langt i år og 812 millioner kroner i fjor. Qatar økte sine kjøp av norske våpen mer enn noe annet land i 2021. Av de 812 millionene var litt over halvparten bomber, missiler og eksplosiver. Våpenprodusenten Kongsberg alene har en langsiktig avtale verdt rundt 20 milliarder kroner med regimet. Dette til tross for at Qatar kriget i Jemen fram til 2017, og nå støtter terrorgrupper i blant annet Libya.

Oljefondet har investeringer for 8,4 milliarder kroner i Qatar. Det er mer enn en ti-dobling siden 2019. Oljefondet har også investert 1,3 milliarder i den franske hotellkjeden Accor, som huser supportere til VM. Arbeiderne der kaller forholdene de lever under som «slavelignende».

Hydro eier halvparten av verdens største aluminiumsfabrikk utenfor Doha. Fabrikkens inntekter var i fjor 14,2 milliarder kroner.

Norsk næringsliv eksporterte varer for 1,3 milliarder til Qatar i fjor. Det er en sju-dobling siden Qatar ble tildelt fotball-VM i 2010.

Skattebetalerne hjelper norsk næringsliv å finne kunder i Qatar, via Innovasjon Norge. På Innovasjon Norges hjemmesider er det lite å lese om at Qatar er et diktatur som systematisk bryter menneskerettighetene. Tvert imot skal vi beroliges av at «De store naturgassforekomstene har gjort Qatar til et av Midtøstens rikeste land, og den lokale befolkningen i Qatar har høy levestandard. For norsk næringsliv er det eksportmuligheter innen infrastruktur og utbygging, smarte byer, fornybar energi, vannrensing, helsesektoren og IT».

Fotball-VM har med rette kastet lys på hva slags regime Qatar er. Men når tribunene er ryddet og media har reist hjem kan dette VM-et få ett av to etterspill.

Hvis vestlige land som Norge har noen uker med debatt, men så opprettholder våre tunge investeringer og militære støtte til regimet, sender vi Qatar (og resten av verden) et tydelig signal om hvor vi egentlig står.

Den kraftige økningen i norsk støtte siden Qatar ble tildelt VM i 2010 forteller dem også at sportsvaskingen fungerer. Mao.: De trenger ikke slutte å behandle mennesker som slaver, det holder å satse på populære arrangementer.

FIFA-presiden Infantino vil i så fall få rett i at moralen vi nå utviser, er dobbelt-moral.

Alternativt benytter vi anledningen til å ta et oppgjør med Qatar og sørge for at Infantino tar feil.

Da må menneskerettsbruddene til regimet få håndfaste konsekvenser.

En naturlig, første konsekvens ville vært at regjeringen stanser all norsk våpeneksport til Qatar.

Det ville vært i tråd med Stortingets vedtatte politikk, om at Utenriksdepartementet grundig skal vurdere menneskerettssituasjonen og grunnleggende, demokratiske rettigheter før de tillater våpeneksport.

Oljefondet må også gjennomgå sine investeringer i selskaper i Qatar. Hvis ikke 6500 døde gjestearbeidere fra 2010-2019 kvalifiserer for at Etikkrådet skal fraråde investeringer, bør disse retningslinjene snarest endres.

