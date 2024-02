Makaber kamp om liket

SØRGER: Gjennom hele helgen har russere flokket til Solovetskij-steinen i Moskva for å legge ned blomster til minne om Aleksej Navalnyj, som døde i fangeleir sist fredag. Foto: Stringer / NTB.

På et likhus i det nordvestlige Sibir foregår nå en makaber, men politisk betent dragkamp.

Der ligger nemlig, etter alt å dømme, kroppen til opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, og myndighetene nekter å utlevere den til hans pårørende.

Mandag skal Navalnyjs mor og hans advokater ha blitt kastet fysisk ut av bygningen da de troppet opp med nye krav om å se liket, melder det uavhengige medienettstedet Mediazona.

Kreml blir nå avtvunget svar fra over 50 000 russere som så langt har undertegnet et opprop med krav om at familien må få tatt ordentlig avskjed med den døde.

FÅR IKKE SVAR: Ljudmila Navalnaja og en av politikerens advokater på vei ut av et møte med Den russiske etterforskningskomitéen i regionhovedstaden Salekhard mandag morgen. Foto: Maksim Sjemetov / NTB.

– De lyver og haler ut tiden. De forsøker ikke en gang å skjule det, raser Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj, ifølge Radio Free Europe.



Dødsårsaken en gåte

Russisk politi hevder at en grundig obduksjon må utføres for å fastsette dødsårsaken, før liket kan utleveres.

Ifølge loven, kan de på den måten beholde den døde kroppen i inntil 30 dager.

Men Navalnyjs familie og støttespillere mistenker at myndighetene i virkeligheten driver et spill for å skjule hva som egentlig tok livet av opposisjonspolitikeren.

Mistankene ble styrket etter at en ambulansearbeider fortalte den uavhengige russiske avisa Novaja Gazeta at Navalnyjs kropp var full av blåmerker da han ble fraktet vekk fra fangeleiren der han døde.

Samme avis har også klart å intervjue andre fanger i samme leir. En av disse hevder det kvelden før Navalnyjs død sist fredag, var et uvanlig opptrinn i fengselet.

Uten varsel skal alle fangene ha blitt innlåst på cellene sine, sikkerheten ble styrket og en grundig ransakelse av de innsattes eiendeler ble iverksatt.

GODT HUMØR: Til tross for soning under ekstremt tøffe forhold, forsøkte Navalnyj å holde motet oppe. Dette er et av de siste bildene av ham. Foto: AP / NTB

Bare noen timer senere, var altså Navalnyj, som ble holdt innesperret i en annen del av fengselet, død.

Famler i blinde

Kreml ser nå ut til å famle i blinde når det gjelder håndteringen av dødsfallet.

Gitt sikkerhetspolitiet FSBs forsøk på drepe Navalnyj med nervegift i 2020, er det ingen som finner det direkte usannsynlig at opposisjonspolitikeren er blitt likvidert, nå bare én måned før presidentvalget.

Skulle dette være tilfellet, vil de rasende reaksjonene fra verdenssamfunnet bli forsterket, og i Russland kan den interne motstanden mot regimet bli mangedoblet.

HARDHENDT: En mann som var møtt opp for å hedre Aleksej Navalnyj blir pågrepet av russisk politi i Moskva sentrum. Mange hundre er så langt blitt satt i arresten, kun fordi de ville legge ned blomster ved et minnesmerke. Foto: Stringer / NTB.

Uansett hva som har skjedd, er det ingen tvil om at Putin og hans krets er direkte ansvarlige for Navalnyjs død. Politikeren er blitt utsatt for usedvanlig grusom behandling gjennom sine snart tre år bak lås og slå.

Blant annet har han i minst 300 dager måttet sone i full isolasjon, i såkalte straffeceller, uten innlagt varme og tilgang til medisinsk oppfølging.

Retur til Stalin-tiden



Det kan hevdes at forholdene i Russland i dag er langt mer undertrykkende og brutale enn i Sovjetunionens siste tiår.

PROVOSERT: USAs ambassadør til Russland, Lynne Tracy, la også ned blomster til minne om Navalnyj sist helg, noe som har provosert russiske myndigheter. Foto: AP / NTB

Riktignok ble mange satt i fengsel eller underlagt tvungen psykiatrisk behandling for opposisjonsvirksomhet.

Men folk ble sjelden drept uten lov og dom, slik Putins regime flere ganger har håndtert sine motstandere.

Russland i dag kan best sammenliknes med Stalin-tiden.

Det kan virke som intet grep er for nedrig i Vladimir Putins kamp for å beholde makten. Ingen handling er for grusom. Målet helliger ethvert middel.

Men i tilfellet Aleksej Navalnyj kan Putin ha forregnet seg kraftig, for her har han skapt en martyr som russerne sent vil glemme.

Trussel fra massene

I Russland er det å kunne se, og ta ordentlig farvel med den avdødes kropp, tradisjonelt svært viktig for de pårørende.

På kort sikt vil derfor myndighetenes somling med å la Ljudmila Navalnaja få frakte sin døde sønn hjem til Moskva, skape sympati selv blant dem som ikke er politisk interessert og langt flere kan komme til å vende seg mot Putin.

VED VERDENS ENDE: Fangeleiren der Navalnyj sonet en straff på nærmere 30 år, ligger i det nordvestlige Sibir. «Lykken fins ikke på den andre siden av fjellene», er mottoet til landsbyen Kharp. Foto: AP / NTB

Og allerede er det åpenbart at russiske myndigheter frykter hva som vil skje på litt lengre sikt - nemlig politikerens begravelse. For til tross for hardhendt arrestasjon av dem som prøver å minnes Navalnyj offentlig, fortsetter folk å strømme til plasser og torg over hele landet med blomster og tente lys.

Forrige gang en drept Kreml-kritiker ble stedt til hvile i Moskva, i 2015, møtte titusenvis opp for å følge Boris Nemtsov til graven.

Nemtsov ble skutt i ryggen like ved Kremls murer av gjerningspersoner med sannsynlig tilknytning til de russiske maktstrukturene. I ukene som fulgte mobiliserte den russiske opposisjonen til noen av de største demonstrasjonene på flere år.

Navalnyj var en langt mer populær politiker enn Nemtsov, og hadde spesielt mange støttespillere blant yngre russere.

Derfor tyder nå alt på at opposisjonspolitikeren som død, vil bli en langt alvorligere trussel mot Vladimir Putins regime, enn han noensinne var som levende.