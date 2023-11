Litt uklokt av Ap-Raymond

Mandag kunne NRK fortelle at Raymond Johansen har søkt om å få utbetalt tre måneders etterlønn, snaut 400.000 kroner, selv om han fikk ny jobb allerede før han gikk av som Oslos byrådsleder i oktober.

Norsk Folkehjelp er klare til å ta han imot som ny generalsekretær, men Johansen har valgt å utsette oppstart i ny jobb til uti januar.

Det er gode grunner for å ha en egen etterlønnsordning for folkevalgte politikere. De risikerer å miste jobben på kort varsel. Ikke alle klarer å finne nytt arbeid med en gang. Folkevalgte politikere er ikke beskyttet av arbeidsmiljøloven.

Velgerne kan gi deg sparken ved valg. En statsminister kan gi en statsråd eller statssekretær sparken på dagen.



Men hvis folk føler at det er stor avstand mellom dem og politikken, at det finnes en egen politikerelite som belønner hverandre med eksklusive goder, er politikken på ville veier. Det har vært mange slike saker de siste årene, blant annet misbruk av Stortingets gullpensjon, utnyttelse av reiseregninger, feil bruk av skattefri pendlerbolig, tilpasning til etterlønnsordninger og karanteneregler.

Alle disse reglene, som har vært spesiallaget av politikere, for politikere, finansiert av fellesskapets penger, har én ting til felles: De er ment som et sikkerhetsnett for folkevalgte politikere som faller utenfor systemet.



Overfor NRK, forsvarer Raymond Johansen seg med at han trenger en pause etter åtte år som byrådsleder i Oslo. Det er forståelig. Men er det riktig at fellesskapet, Oslo-borgerne, skal betale flere hundre tusen kroner til tidligere folkevalgte som trenger en tre måneders ferie etter endt tjeneste? Svaret på det er ikke helt åpenbart.



Norsk Folkehjelp bekrefter overfor NRK at Raymond Johansen kunne startet mye tidligere, og at det er hans valg å vente noen måneder med å begynne.

Det kan med andre ord fremstå som om Johansen tilpasser oppstart av ny jobb for å makse utbetaling av etterlønn. Og det er her det begynner å fremstå litt uklokt. Etterlønn er jo ment å være et sikkerhetsnett for de som faller utenfor, fordi de har påtatt seg folkevalgte verv.

For Johansens del blir det i tillegg litt rotete, siden mye tyder på at han har begynt i den nye jobben allerede, i hvert fall så smått. Ifølge Aftenposten har han for eksempel allerede fått datamaskin og egen epostadresse fra Norsk Folkehjelp.

Tirsdag skal han holde innledning på LO Stats store kartellkonferanse på Gol. I det offisielle programmet presenteres han som «nyansatt generalsekretær».

Det er litt uklart om Johansen i realiteten har startet på jobben, i så fall bør lønna komme fra Norsk Folkehjelp, ikke Oslo kommune.

Ingenting tyder på at han har har gjort noe ulovlig. Den avgåtte byrådslederen har søkt Oslo kommune om etterlønn på vanlig måte. Det er sånn sett Oslo kommune som må svare for det juridiske her.

Johansen viser også til at politikernes etterlønn er nedfelt og regulert av kommuneloven.

Johansen følger også en årelang tradisjon blant landets politikere. Det er vanlig å hente ut tre måneders etterlønn, som et minimum, for politikere som forlater folkevalgte verv. Også i Oslo kommune.

Etter valget i 2011 måtte flere tidligere kommunetopper i Oslo, blant andre Sylvi Listhaug (Frp) tåle kritikk for å cashe inn den tre måneder lange etterlønnsperioden før de gikk over til andre inntekter.

Etter åtte års tjeneste som Oslos byrådsleder unner nok mange Johansen litt fri. Han har jobbet utrettelig for byens innbyggere sent og tidlig i alle disse årene, og tjent omtrent 1,6 milioner kroner i året for innsatsen.

Det å få tre måneders etterlønn er isolert sett en bagatell, men for Johansens del betyr det at kommunens innbyggere betaler han opptil 400.000 kroner for tre måneders ferie, mens han har en ny arbeidsgiver som venter på han i andre enden.

Politikere som ser på denne type ordninger (som er laget for å gi folkevalgte et sikkerhetsnett) som en rettighet de har krav på, er på ville veier.

Som folkevalgt politiker har du et ansvar for tilliten til politikken. Derfor bør alle som vurderer å søke på eksklusive politikergoder (som etterlønn) spørre seg om regelverket egentlig er ment å gjelde slike som deg. Du kan også slenge inn et spørsmål om dette er politisk lurt å gjøre.

Svaret på begge spørsmålene over er vel, for Johansens del, et nokså klart «nei».

Det er ikke alltid slik at det som er juridisk riktig er politisk klokt. Raymond Johansen er en klok mann. Jeg blir ikke overrasket om han ser dette og frasier seg deler av etterlønnen.