Likhet for loven

– Jeg vil heller dø enn å la dem vite at jeg ikke fikk det til, sa en gang en arbeider til meg.

Han hadde jobbet og ikke fått lønn. Skammen over å ha mislykkes lå som et tungt teppe over ham og han fikk ikke puste. Han ba fortvilet om hjelp fra politiet, men ble ikke hørt. Mens han satt på kontoret, ringte familien og sa at det var kaldt og han måtte sende penger. Barna frøs. Han svelget hardt og sa «snart».

To månedslønner skyldte sjefen ham. Det var nok til at hans verden raste sammen.

På Svart Økonomikonferansen 2024 sa Økokrimsjef Pål Lønseth:

«Spesielt innenfor arbeidslivskriminaliteten så ser vi i Økokrim at disse miljøene fra den tradisjonelle hvitsnippkriminelle og de tradisjonelle organiserte kriminelle miljøene, de møtes i stor utstrekning, særlig innenfor segmentet av arbeidslivskriminalitet».

Likevel foreslo Økokrim-sjefen at andre etater måtte ta mer av ansvaret for å bekjempe arbeidskiminalitet, og avsluttet sitt foredrag med en liste over forslag til hvordan Arbeidstilsynet skulle bli bedre rustet for denne jobben.

Det er flere svært alvorlige problemer med denne ansvarsfraskrivelsen, men først vil jeg bare si at å gi Arbeidstilsynet hovedansvaret for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, er som om politiet skulle overgitt saken med over 1600 kilo kokain i Bamakassene til Mattilsynet, for det var tross alt dekket av bananer.

Les Økokrim sitt svar nederst i saken.

Det er ingen andre enn politiet som kan etterforske lønnstyveri, ID-tyveri, utnyttingen og truslene arbeiderne står i. Verken Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller frivillige organisasjoner kan være aktor i en straffesak eller overta ansvaret for at ofre for kriminalitet får sine rettigheter ivaretatt.

Fair Play Bygg Oslo og omegn møter mange arbeidere som blir utsatt for alvorlige kriminelle handlinger, men som blir møtt av en taus vegg når de ber politiet om hjelp. Nød-overnattinger og suppekjøkken i Oslo er fulle av disse arbeiderne, som alle på et tidspunkt blir tvunget til å tenke at de kanskje ikke er like mye verdt som andre mennesker i Norge.

Arbeidstilsynet gjør en fantastisk jobb, noe vi ser i de mange hundre dokumentene vi søker innsyn i når vi undersøker kriminelle bedrifter. Men Arbeidstilsynet er til for å påse at ingen bryer arbeidsmiljøloven. De kan for eksempel anmelde en arbeidsgiver for å ha brutt arbeidsmiljøloven ved å betale arbeiderne for lite, men de kan ikke anmelde noen for lønnstyveri etter straffeloven på vegne av arbeiderne.

Som i all annen kriminalitet er det også fornærmede og ofre som følge av arbeidslivskriminaliteten. Arbeiderne som blir utnytta av kriminelle arbeidsgivere er ofrene her. Det hjelper ikke å lukke øynene for arbeidere utsatt for kriminalitet, den blir ikke borte av den grunn.

Politiet må gjøre sin jobb med å straffeforfølge arbeidslivskriminalitet – også når utenlandske arbeidere blir utsatt for grov utnytting.