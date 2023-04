Dette kommer altså fra Venstre, partiet som i åtte år satt musestille i båten mens FrP loddet nye bunnivåer for hvordan et regjeringsparti kan oppføre seg.

Venstres gruppeleder i Oslo bystyre Hallstein Bjercke utviser det som må være en slags rekord i manglende selvinnsikt i TV2s debattspalter 25. april.



Bjercke forsøker seg på en slags «guillt by association» mot Arbeiderpartiet og Raymond Johansen på bakgrunn av uttalelsene til Rødts gruppeleder Siavash Mobasheri denne helga.

Arbeiderpartiet burde tydeligvis «våkne opp» og se hvor illiberalt Rødt er.

Dette kommer altså fra Venstre, partiet som i åtte år satt musestille i båten mens FrP loddet nye bunnivåer for hvordan et regjeringsparti kan oppføre seg.

Denne oppfordringen er fullstendig overflødig, all den tid byrådsleder Raymond Johansen har vært krystallklar i sin kritikk av Rødt det siste året, spesielt i spørsmålet om våpenhjelp til Ukraina.

Ikke minst har han gått i rette med Rødts gruppeleder Mobasheri.

Bjercke henviser til en artikkel i det marxistiske tidsskriftet Gnist, som han trolig først har oppdaget da byrådslederen selv trakk den fram for å kritisere Rødt i september fjor.

Da Rødts gruppeleder denne helgen kalte Jens Stoltenberg en krigsforbryter, fikk han umiddelbart hard respons fra Johansen.

Det skulle jo bare mangle. Dette står i skarp kontrast til den holdningen de borgerlige partiene har hatt til Fremskrittspartiet.

Hallstein Bjercke har liten troverdighet som ridder for de liberale verdiene så lenge han av bekvemmelighetsgrunner er blind på det høyre øyet.

Skyttergravsmentaliteten

Han ser bare illiberale ideer og ufine utspill når de kommer fra Rødt, men siden Venstre trenger FrP for å få makt både nasjonalt og lokalt, så blir den liberale løven en veik liten pusekatt så lenge de illiberale idéene kommer fra høyre flanke.

Dette har Venstre vist gang på gang, både nasjonalt og i Oslo. Denne høsten går de igjen til valg for å skaffe et borgerlig flertall med Fremskrittspartiet.

Hvis Bjercke ønsker å rette opp denne politiske slagsiden, og styrke sin eget og sitt partis troverdighet, er det enkelt.

Oslo Venstre kan gjøre det samme som MDG, og gjøre det klart at de ikke vil samarbeide med FrP etter høstens valg.

Dersom Venstre ønsker det, så kan de bidra til å isolere både Rødt og FrP i bystyret etter høstens valg.

Da må blokk-tenkingen og skyttergravsmentaliteten mellom høyresida og venstresida legges bort.

Det som mangler er ikke at Arbeiderpartiet tar et oppgjør med Rødt, men at Venstre og Høyre tør å stå opp mot høyrepopulismen.

Det er lett å kritisere sine motstandere, det krever større mot og større integritet å kritisere sine samarbeidspartnere.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no