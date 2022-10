Legene sier: – Det skal gjøre litt vondt å ha samleie

«Mitt ansvar som helseminister er å sikre god og forsvarlig helsehjelp til alle pasienter i landet» sier helseminister Ingvild Kjerkol på Debatten på NRK torsdag for noen uker siden. Nå er statsbudsjettet her, og vi ser tydelig at dette nok en gang at dette er et ansvar som ikke tas.

Den siste tiden har vi hørt utallige historier som tydelig viser at dette ikke er tilfellet.

Vulvodyni er en diagnose som rammer 15-20% av befolkningen med vulva.

ALENE: Mange kvinner lever med underlivssmerter i mange år, uten å bli tatt alvorlig . Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det er flere enn det er som har diabetes i Norge. Allikevel legges det ikke mer vekt på diagnoser som har opphav fra kroniske smerter i vulva.

Vulvodyni er en utelukkelsesdiagnose: altså det er en diagnose som du får dersom legen ikke finner annen årsak til smertene, og smertene har vart i over 3 måneder.

Det finnes ingen test en kan ta som setter diagnosen.

Drikk litt vin

Selv om en i teorien [HSE1] «kun» skal gå rundt tre måneder med smerter før diagnosen kan stilles, er det mange som lever med smerter i flere år før de tar kontakt med lege eller blir tatt på alvor av legen de oppsøker.

En av årsakene til dette er at vi blir fortalt ting som «det skal gjøre litt vondt å ha samleie» og «slapp av, drikk litt vin».

Når profesjonelt helsepersonell kommer med slike uttalelser til kvinner i en så sårbar situasjon, er det et tegn på at noe må gjøres.

FORENING: I 2020 ble Vulvodyniforeningen stiftet. Foreningen drives på frivillig basis og skaper en felles arena for støtte og samhold. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Vulvodyni er en tilstand som kan ramme fra tidlig alder. For majoriteten kommer smertene når de er mellom 15 og 30 år. Dette fører til at smertene har stor påvirkning på utdanning, fysisk og psykisk helse.

Ikke tilbys

Dette er ikke samfunnsøkonomisk bærekraftig.

Det er ingen som tjener på at unge jenter ikke fullfører videregående eller blir sykemeldt fra jobb og utdanning.

Det er spesielt oppsiktsvekkende at det skjer som følge av sterke smerter som lar seg behandle, men at behandlingen ikke tilbys.

TABU: Smerter i underlivet er ofte tabubelagt og kan være vanskelig å snakke om. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Det er også denne aldersgruppen som allerede står ovenfor mest press fra samfunnet, har mest psykiske lidelser og har stor økonomisk usikkerhet.

Vulvodyni er en diagnose som rammer alle disse elementene hardt.

Noe som bør gi et større incentiv til å rette fokus på, og bedre behandlingen av vulvodynipasienter.

Når en lider av vulvodyni, er det ikke bare den fysiske helsen som påvirkes.

Frykten for at partner skal gå fra deg, skammen for at du ikke kan være intim på samme måte som før, frykten for at du en dag må ringe inn til jobb for å si at du ikke kan komme fordi du har «vondt i tissen» og man blir frustrert fordi man ikke lenger kan gå i jeans.

Vondt i vulva

Alle disse faktorene, og mange fler, kokt sammen går hardt utover kvinnens psykiske helse.

PRIVATE AKTØRER: Det manglende offentlige behandlingstilbudet, gjør at mange med underlivssmerter betaler selv for behandling hos private klinikker. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Jo lenger man går med kroniske smerter, jo vanskeligere blir det å behandle.

Kvinner med vondt i vulva får svært ofte beskjed om at alt er fint, men at de kanskje har sopp.

Etter måneder med soppkurer, men uten påvist soppinfeksjon, kan de få henvisning til gynekolog.

Ventetiden er gjerne tre til seks måneder. Her risikerer de å komme til en gynekolog som aldri har hørt ordet vulvodyni. Vulvalidelser er nemlig ikke på pensum i spesialistutdanningen.

Blir de henvist til en vulvaklinikk er det minst seks nye måneder med ventetid.

Kvinner med store daglige smerter må oftest altså vente i minst et helt år før de får en diagnose.

Vulvaklinikk

I Norge i dag er det tre vulvaklinikker, disse er i Oslo, Trondheim og Tromsø. Pasientene i Helse Vest har ingen vulvaklinikk.

Poliklinikken i Oslo har opp mot seks måneders ventetid, poliklinikken i Trondheim har åpent to halve dager i måneden, og i Tromsø har de åpent en halv dag i måneden.

Klinikken i Kristiansand måtte legges ned da en av gynekologene sluttet.

De ytterst få behandlingstilbudene som får støtte fra det offentlige har også flere måneders ventetid.

Det sier seg selv at det ikke er nok kapasitet.

Det er forsket nok til å vite hvilken behandling som fungerer for de fleste. Hvorfor får vi den ikke?

TORSDAGSÅPENT: Det offentlige tilbudet for denne pasientgruppen i Oslo, er ved Vulvapoliklinikken. Den er åpen en dag i uken og har en ventetid på opptil 6 måneder. I Tromsø er tilbudet tilgjengelig to halve dager i måneden. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Fordi det ikke er tilstrekkelig med offentlige tilbud, tyr så og si alle til private aktører for å få behandlingen som er nødvendig.

Hver time koster rundt tusen kroner, og det er helt normalt for kvinner med vulvalidelser å måtte bruke titusenvis av kroner på privat behandling.

Privatbehandling

Vi møter stadig kvinner som har brukt langt over hundre tusen på ulik behandling.

Behandlingen er konvensjonell, og tilbys av det offentlige, men i for liten grad til at den er tilgjengelig.

Fysioterapeut/osteopat, gynekolog, sexolog og psykolog bør jobbe tverrfaglig sammen for å kunne gjøre behandlingen optimal. Vulvodyni hensyntar ikke økonomi, ytre eller indre påvirkninger.

Det at offentlig behandling er så utilgjengelig og privatbehandling er så dyr, er med på å styrke forskjellene i samfunnet.

Hvorfor bevilges det ikke penger til klinikker som kan behandle og hjelpe så mange mennesker?

Denne behandlingen har god effekt, men når klinikkene kan hjelpe mellom tre og seks kvinner i måneden (!!) av flere titallstusen, har det svært liten helhetlig effekt.

BEHANDLINGSTILBUD:Riktig behandling vil gi svært mange kvinner et bedre liv, men i dag finnes ikke dette tilbudet.. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Så kjære Jonas, Ingvild og alle andre i Regjeringen. Når er vi med smerter i vulva vanlige nok til å bli sett, hørt og hjulpet?

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no