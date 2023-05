Latterlig at produsenter skal frykte straff for dette!

Om en siderprodusent legger ut et epletre på sosiale medier, bryter det med alkoholloven. Da trenger vi lettelser.

Denne uken besøkte vi Sagene Bryggeri og ble oppmerksom på en absurd begrensning de står overfor.



Bryggeriet fikk faktisk ikke tillatelse til å selge nøytrale tomflasker på sosiale medier, da det ble ansett som en form for alkoholreklame av Helsedirektoratet.

Denne overreguleringen har gått for langt.

Et skadelig byråkrati

Under besøket på Sagene Bryggeri fikk vi et innblikk i hvor skadelig disse restriksjonene er for småbedrifter.

Det er frustrerende å se hvordan lokale virksomheter må slite med begrensninger som hindrer dem i å informere om sine produkter og bygge et merkevarebilde på sosiale medier.

Tidligere har Hjemdal besøkt 7 Fjell bryggeri i Bergen, som har mottatt over 40 sider med utklipp fra sosiale medier som Helsedirektoratets byråkrater hevder bryter reklameforbudet.

Under besøk på Siderfestivalen i Hardanger fikk Hoksrud en rekke grove eksempler på hvordan bransjen møtes av myndighetene.

En siderprodusent kan straffes for å legge ut bilde av et epletre på sosiale medier, siden eplene benyttes i produksjon av alkohol.

Et kommunikasjonforbud for bransjen

Dette er bare noen av tåpelighetene «kommunikasjonspolitiet» i Helsedirektoratet engasjerer seg i.

Opptil hundre bryggerier og leverandører kan ende opp med å motta slike brev i postkassen.

Dette skaper frustrasjon og forvirring.

OVERREGULERING: Bård Hoksrud og Silje Hjemdal besøkte nylig Sagene Bryggeri. De mener det har oppstått en overregulering av alkoholreklame. Foto: Sverre Saabye / TV 2

Usikkerheten som er skapt, omtales som et kommunikasjonsforbud av bransjen selv.

Norske byråkrater bruker verdifull tid og ressurser på å overvåke emojier og bilder av folk som nyter ulike typer alkohol, vinflasker brukt som lysestaker og bilder av produksjonsutstyr for øl og sider.

Hva er egentlig kostnaden av dette byråkratiet?

Totalt fraværende næringsministrer

Helsedirektoratets overvåkning går utover norsk håndverk og arbeidsplasser, samtidig som utenlandske aktører som opererer under helt andre regler, gnir seg i hendene.

Næringsminister Vestre (Ap), har totalt abdisert og vil ikke engang svare på spørsmål om dette i Stortinget. Politikken på området er overlatt til fanatiske helsebyråkrater.

Vi er glade for å kunne fortelle at FrP har fremmet et forslag på Stortinget som vil tillate bryggerier, barer og lignende virksomheter å fortelle om sin virksomhet på sosiale medier.

FrP ønsker å legge til rette for ansvarlig markedsføring og kommunikasjon av norske håndverksbedrifter.

Dette er ikke noe radikalt frislipp av reklameforbudet mot alkohol, men et forslag om at sosiale medier skal betraktes på linje med bryggerier og barers egne hjemmesider.

Produksjon av sider og øl handler om norske tradisjoner og kultur.

Det er latterlig at produsenter nå skal frykte straff fordi noen har vist et epletre eller feststemte mennesker på Instagram.

