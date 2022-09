«Landslagsmodellen lever på lånt tid»

At Johannes Høsflot Klæbo reiser på solotur til amerikansk tynnluft er isolert sett uproblematisk. Sannsynligvis er det å tillate dette også den eneste måten å holde Skiforbundets eneste superstjerne på laget frem mot VM på hjemmebane i 2025.

Det som imidlertid kan bli et problem, er om landets beste langrennsløpere alle har ulike ideer og tanker om hva som kreves for å kjempe i den ypperste verdenseliten.

Det er liten vits i å samle flere av verdens beste på samme lag om de verken ønsker å trene det samme, ikke ønsker å trene på samme sted og først og fremst ønsker å bruke tid på egne ting.

Står sterkere alene

For slik langrennssporten har utviklet seg står de beste utøverne stadig sterkere på alene, med sine egne prosjekter og samarbeidspartnere og i ryggen. Da står man fritt til å prioritere det man vil, enten det er å reise på lange høydeopphold eller det er å trene mest mulig på hjemmebane, uten at dette går utover økonomi og muligheten til å satse.

Hva man prioriterer handler også om økonomi. Nettopp økonomi er én av langrennssportens store snakkiser denne sommeren. Hvilket spor skal langrennssporten følge fremover, både nasjonalt og internasjonalt?

Her er det stadig flere som peker i retning av kommersielle privatlag. Når den største stjernen staker ut sin egen kurs er det naturlig at dette nevnes som et alternativ også for han - blant annet av den pengesterke hovedsponsoren Uno-X.

Det er imidlertid ikke bare å knipse i fingrene for å få private lag i verdenscupen. Slik langrennssporten er organisert i dag, med FIS som styrende organ og nasjonale forbund med ansvar både for renn og utøvere, skal det falle mye snø før vi har kommet så langt.

To alternativer

Realistisk sett er det to alternativer som peker seg ut om man ønsker å gi kommersielle lag en større plass i langrennssporten.

Det ene er at FIS endrer seg i retning av sykkelsporten og lager sin egen modell med utgangspunkt i dette. Da trenger man heller ikke se lenger enn til naboløypa, der en finner Ski Classics og deres modell med privatlag.

Alternativt må noen gjøre som nettopp Ski Classisc i sin tid gjorde, nemlig å lage sin egen cup som konkurrerer med FIS’ egne cup. Nettopp dette skjedde i langløp, og da var det cupen med profiler, TV-avtaler og pengepremier som stod igjen som vinneren.

Spørsmålet blir da om privatlagene skal erstatte landslag og forbund i sin helhet, eller om de skal operere side om side. I første omgang har jeg mest tro på sistnevnte, og på sett og vis er Johannes Høsflot Klæbo allerede i gang med noe liknende.

Da er det kanskje naturlig å se bort fra sykkelsporten, der utøverne bare unntaksvis sykler med flagget på brystet, og heller trekke paralleller til fotballen. Der har du på den ene siden fotballklubbene som ansetter og lønner spillerne, mens de samme spillerne også representerer sine respektive landslag i alt fra Nations League til VM-sluttspill.

Lære av fotballen?

Selv om Manchester City og Arsenal har ansvaret for Erling Haaland og Martin Ødegaard er likevel Ståle Solbakken og hans store team tett på sine beste menn. De stiller med ressursene som kreves når det er behov for dette, ene og alene for å sørge for at det norske landslaget er best mulig når de skal forsvare landets ære.

Hvordan passer så Skiforbundet inn i dette? Jeg tror forbundet nærmer seg å ha utspilt sin rolle som treningsarena for de beste utøverne, gitt at man fortsetter med et samlingsbasert tilbud ei uke eller to i måneden. Det spørs om ikke Espen Bjervig bør rusle nedover i gangene på Ullevål og banke på kontordøra til Ståle Solbakken for å få noen tips.

I fremtiden bør Skiforbundet vurdere et treningstilbud der løperne bor, nærmere bestemt i Oslo, Lillehammer, Trondheim og Tromsø. Forbundet kan og bør beholde ansvaret for barn og unge, bredde, anlegg og utvikling, men med en slik modell vil de også bistå både dagens og morgendagens helter - uavhengig av hvilket lag de er tilknyttet - når utøverne er på hjemmebane.

Med FIS ved roret er det tross alt Skiforbundet som skal ha ansvaret for å følge opp de samme utøverne i verdenscup, VM og OL, men også i junior- og U23-VM. Da er det ikke så dumt å legge til rette for de samme utøverne også når de hører til privatlag, noe som ikke gjøres i dag.

På trening og samlinger ville imidlertid løperne gått for sine egne lag. De vil også konkurrere for sine lag i åpningshelga på Beitostølen, NM, øvrige nasjonale og internasjonale renn, langløp, rulleskirenn og invitasjonsløp. Både lagene og løperne ville da være tjent med å delta på mest mulig konkurranser, noe langrennssporten også ville vært tjent med.

KOMMENTERER: Petter Soleng Skinstad, TV 2s langrennsekspert. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Hva skal så privatlagene ha ansvar for? Jo, som i sykkelsporten bør det være i deres interesse å ha junior- og U23-lag ved siden av deres A-lag, både med tanke på rekruttering og oppmerksomhet i cuper og mesterskap. Samtidig vil det være en stor kommersiell gevinst av å ha både allround- og langløpslag med samme sponsor, på samme måte som sykkellagene har klatrere, etapperyttere, endagsryttere, spurtere og hjelperyttere.

Jobbe sammen

Hva kan så Norges Skiforbund og privatlagene få til sammen?

Dersom de går fra å være konkurrenter til å skulle utfylle hverandre vil de kunne dra i samme retning for å kunne videreutvikle langrennssporten. Sammen kunne de jobbet tett med media, samarbeidspartnere og publikum for å lage attraktive konkurranser.

Samtidig kan denne modellen enkelt kunne videreføres til andre land eller fungere på tvers av landene.

Et slikt tilbud ville også sørget for at Johannes Høsflot Klæbo med sine sponsorer i ryggen kunne ha håndplukket utøvere til å slå følge med han på hans høydeppphold og utenlandsreiser på vei mot nye titler, mens andre profiler kunne ha bygget lag med utgangspunkt i trening i lavlandet og på hjemmebane.

Da kunne en bidratt til at både norsk og internasjonal langrenn fikk flest mulig og best mulig skiløpere også i fremtiden. Det er nemlig ikke landslagsløperen Johannes Høsflot Klæbo som lever på lånt tid. Det er det forbundets landslagsmodell som gjør. Da er fort Klæbo ryggen å følge inn i fremtiden, og det før rykket settes inn.