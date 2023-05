LaLiga-presidenten løper rasistenes ærend

Tror du LaLiga endelig skal ta et oppgjør med rasisme etter den rasistiske hetsen Vinicius ble utsatt for i helga? Da må jeg dessverre skuffe deg.

Rasismen mot Vinicius er ikke enkeltstående hendelser. Det har skjedd systematisk denne sesongen. Gang etter gang har den unge brasilianske superstjernen blitt utsatt for grov rasistisk hets, både på og utenfor banen.

Spansk fotball har et åpenbart rasismeproblem. Men ledelsen i LaLiga nekter å innrømme det. LaLiga-president Javier Tebas gjør alt han kan for å feie problemet under teppet. Hva verre er, han går langt i å legge skylden over på Vinicius.

Vi har sett det mange ganger før. I stedet for å ta et samfunnsproblem på alvor, legger man skylden over på ofrene. Det er den samme dynamikken vi ser når voldtektsofre får spørsmål om hva de hadde på seg og hvor mye de hadde drukket. Det er direkte stygt, og det viser med all mulig tydelighet hvor langt unna man er å løse problemet.

Får skylden gang på gang

Vinicius har gang etter gang brukt sin plattform i sosiale medier til å mane til kamp og til å ta et oppgjør med den rasismen han har møtt hele sesongen. Han går hardt ut mot LaLiga, og det har han god grunn til. Spansk fotballs unnfallenhet i møte med rasisme på tribunene er slående.

Gang etter gang har skylden blitt lagt over på Vinicius. Han har for provoserende feiringer, er for glad i å ydmyke motspillerne sine, lar seg manipulere av supportere som bare vil ramme ham der det treffer hardest. Kort sagt, det er Vinicius som er problemet, ikke rasistene.

RØDT KORT: Vinicius Junior ble utvist mot Valencia. Foto: Alberto Saiz

Det er en type retorikk vi har sett mange ganger før. Unge, mørke mann, kjenn din plass. Ikke prøv å stille krav, ikke stikk deg ut, ikke provoser andre med talentet ditt. Bøy hodet i håp om å bli behandlet med et snev av anstendighet.

Problematisk bakgrunn

Beskjeden fra LaLiga-presidenten denne gangen er blant annet at Vinicius må skaffe seg mer informasjon om hva LaLiga faktisk kan gjøre med rasisme før han kritiserer og “fornærmer” ligaen. Som om ikke Vinicius har fått føle så altfor godt hvor lite LaLiga gjør for å bekjempe rasisme.

Hvis fotballen skal ha noe som helst håp om å bekjempe rasisme på tribuenene, trenger vi fotballedere som forstår problemet og brenner for å gjøre noe med det. I Javier Tebas har LaLiga en president som dessverre representerer det motsatte.

Tebas har bakgrunn fra det fascistiske partiet Fuerza Nueva. For et par år siden gikk han åpent ut og støttet det høyreradikale og nasjonalistiske partiet Vox. Samtidig sa han fortsatt mener mye av det samme som han gjorde da han var med i Fuerza Nueva. Tebas har tatt til orde for at Spania trenger sin egen Marine Le Pen fordi den spanske nasjonalidentiteten må forsvares sterkere.

Dette er altså mannen som skal lede kampen mot rasisme i LaLiga. Jeg har null tiltro til at Tebas virkelig vil ta rasisme på alvor. Hver gang han blir utfordret på det, viser han at han verken vil eller kan ta grep som virkelig monner. Han er mer opptatt av å forsvare spansk fotball enn å forsvare spillerne som utsettes for rasisme.

Stikker dypere enn fotballen

For å bekjempe rasisme, må du begynne med å forstå problemet. Du må innse at dette er et strukturelt problem som stikker langt dypere enn et par idioter på en fotballtribune. Rasisme er et grunnleggende samfunnsproblem i store deler av verden, og fotball-Europa er intet unntak.

Rasismen fra tribunene er et ekko av de holdningene som finnes ute i samfunnet. Hvis du behandler et samfunnsproblem som enkeltstående hendelser man kan bortforklare og bagatellisere, er du dømt til å mislykkes. Da vinner rasistene.

Uttalelsene fra Tebas er også skumle fordi de heller bensin på bålet for alle dem som ønsker å ramme Vinicius. Når beskjeden fra øverste hold er at det er Vinicius, ikke rasistene, som er problemet, gir du rett og slett rasistene blankofullmakt til å fortsette i samme spor. De kan gjemme seg bak at dette bare er ufarlig erting fra tribunene, i tråd med tradisjonen der du tar alle midler i bruk for å ramme motstanderens stjerne. Rasismen kan bortforklares med at Vinicius har seg selv å takke, at han fortjener det på grunn av måten han oppfører seg på.

Det hjelper ikke at LaLiga prøver å straffe supportere som blir tatt for rasistisk hets hvis de samtidig har en president som bruker sin plattform til å anklage offeret for rasisme for å ikke ha satt seg godt nok inn i problematikken.

LaLiga-presidenten er nå mer opptatt av å forsvare ligaens ære enn å støtte en spiller som gjentatte ganger denne sesongen har blitt utsatt for grov, dehumaniserende rasisme. Det er både farlig og stygt.

Fotball er en lagidrett, og vi burde i det minste kunne forvente at fotballens ledere er på lag med spillere som utsettes for rasisme. I stedet ser vi at Vinicius og spillerne må stå i denne kampen alene. Det er ekstremt skuffende, men dessverre ikke overraskende.