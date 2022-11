Lagbyggeren Thorir

Jeg er garantert ikke den eneste som har sittet og gremmet meg over taktiske valg, eller mangelen på dem, når de norske håndballjentene spiller.

Jeg er ikke den eneste som har sett på timeouter der en føler det ikke ble gjort noen større grep for å endre på det som ikke fungerer på banen.

Men selv om Thorir Hergeirsson kanskje ikke er den største strategen på benken, så er det umulig å ta ham på resultater.

Ni gull på elleve finaler, og bare to ganger på 16 mesterskap har Norge stått utenfor semifinalene under islendingens ledelse.

Så hva er egentlig hemmeligheten bak suksessen?

Først og fremst er Hergeirsson en lagbygger av rang. Han er en menneskekjenner og en mester i å få en gruppe til å dra i samme retning.

For det er faktisk ikke det enkleste.

Den første som satte ord på denne tankegangen i norsk idrett, tror jeg var Nils Arne Eggen da han lanserte «godfotteorien» sin.

Da Norges fotballandslag hadde sin storhetstid på 1990-tallet, så var Rosenborg fullstendig overlegne i hjemlig serie. De hevdet seg også i Champions League. Men de hadde overraskende få spillere med på landslaget.

For Eggens godfotteori gikk ut på å bygge et lag der de samlede egenskapene optimaliserte laget. En spiller kunne gjerne være bedre enn en annen, men dersom dens spisskompetanse ikke løftet laget, så fikk den andre spille.

GODFOTEN: Nils Arne Eggen innførte godfotteorien i Rosenborg. Foto: Gorm Kallestad

Jeg er ganske sikker på at Hergeirsson har lest boken til Mester Eggen. Og han har tatt med seg trenerlegendens tankegods, og i tillegg lagt til menneskelige egenskaper i lagbyggingen.

For Hergeirsson bygger ikke et lag som går hver til sitt etter trening, og spiller en kamp eller to i uken. Han skal sette sammen en gruppe som skal tilbringe hvert våkne øyeblikk sammen i nesten en måned og har mål om sportslig suksess i enden av tunnelen. Da er det ikke nødvendigvis de 20 beste spillerne du tar med deg. Men de 20 du tror kan fungere best sammen over en så lang periode. I tillegg bygger han et team rundt laget som dekker alle tenkelige og utenkelige oppgaver.

Det er ikke få ganger Hergeirsson har overrasket med laguttakene sine. Der spillere, som for andre ville være selvskreven, ikke er tatt med.

Skal en gruppe fungere, så er det viktig at man fungerer sammen både på og utenfor banen. Da er nøkkelordet rolleforståelse.

Det er mange roller i et lag, og det er viktig at alle er innforstått med den rollen de har. Noen er stjerner og må takle å ta ansvar når det skal avgjøres. Andre er innslagsspillere og må til enhver tid være klare på benken dersom en av stjernene trenger hvile. Noen er med for å lære, og kan risikere å se alle kamper fra tribunen. Det viktigste er at alle tar rollen sin og ønsker å gjøre den best mulig.

Alle vet at Henny Reistad, Nora Mørk og Stine Bredal Oftedal er stjerner og kommer til å spille mye. Det betyr at andre spillere vet at de ikke får like mye spilletid i deres posisjoner. Da er det viktig å ha en backup som takler denne rollen. Som ikke går i gangene og sutrer når de ikke får spille.

Andre nasjoner har ikke vært like gode på dette. Der har man heller forsøkt å bygge opp en kamp om plassene mellom jevngode spillere. Hvis da den ene spilleren da plutselig blir et klart førstevalg, så blir det bråk.

Hvis noen ikke skjønner rollen sin, vil de fort bli en negativ faktor i spillergruppen. Og en som vil stjele tid og oppmerksomhet når det er viktig at alle drar i samme retning.

Også utenfor banen er det klare roller. Karoline Dyhre Breivangs landslagskarriere ble nok forlenget av den enorme betydningen hun hadde i gruppen sosialt. Hun var ikke bare den som trøstet og sørget for at alle hadde det bra. Hun var også en som kunne sette «alfahunner» som for ekesmpel Nora Mørk på plass dersom de ikke helt holdt seg innenfor retningslinjene.

Emilie Hegh Arntzen virker å ha tatt over mange av disse oppgavene etter at Dyhre Breivang ga seg. Hun er også en av de viktigste bidragsyterne til å få opp humøret utenom kampene. Med Camilla Herrem ute, så er mye av dette ansvaret på henne.

Hun har funnet seg i en rolle på banen der hun først og fremst har spilt forsvar, men har vært en innslagsspiller fremover når man har trengt en skytter fra distanse. Og så har hun vært viktig i garderoben.

PÅ BENKEN: Emilie Hegh Arntzen ble sittende på benken hele åpningskampen mot Kroatia. Foto: Beate Oma Dahle

I dette mesterskapet virker det som om rollen hennes er mer diffus på banen. Hun var åpenbart irritert etter ikke å ha kommet på banen i åpningskampen mot Kroatia. En irritasjon hun ikke klarte å skjule i intervjuene etterpå.

I Kristine Breistøl og Henny Reigstad har Norge nå to råere skyttere enn Hegh Arntzen, pluss at Maren Aardahl og Vilde Mortensen Ingstad gjør henne ikke like viktig i forsvaret. Det gjør at det blir mye mindre spilletid fremover, og ikke like mye bakover.

Jeg lurer da på om man har glemt å omdefinere rollen hennes? At man har tenkt at Hegh Arntzen vil ha omtrent samme rolle som før, men spille mindre. Og så har man glemt å ta dette med henne?

For det virket som om hun var overrasket over ikke å få spilletid mot Kroatia.

Jeg vet at Hegh Arntzen ikke er en som kommer til å gå i gangene og lage dårlig stemning. Hun er altfor rutinert og voksen til det. Hun vet at hun må være en av dem som sørger for at stemningen i troppen er god. Og den rollen kommer hun til å ta. Men selv om hun ikke vil dra ned stemningen, så er det ikke sikkert hun vil klare å løfte den like mye som hun pleier.

Dersom jeg har rett i at man ikke har omdefinert rollen hennes, så håper jeg man tar en prat med henne og få en felles forståelse for denne. For selv om Hegh Arntzen ikke får spille mye, så kan hun bli en veldig viktig brikke i Norges ferd mot EM-gull.

Dette vet Hergeirsson veldig godt, og han ser nok signalene enda bedre enn oss som står på utsiden. Så jeg tipper vi snart ser en bredt glisende Hegh Arntzen være første spiller som reiser seg på benken og jubler for norske scoringer.