Krever at Putin stilles til ansvar

WASHINGTON D. C. (TV 2): Massedrap, tortur, bombing av sivile og kidnapping av barn. Det var vanskelig å forestille seg at Russlands herjinger i Ukraina kunne bli verre. Men i natt ble de akkurat det.

Sprengningen av den gigantiske Nova Kahkovka-demningen kan vise seg å bli blant krigens mest ødeleggende handlinger.

Tusenvis av mennesker langs elva Dnipros nedre bredder er i fare og risikerer å miste både livet og levebrødet.

Store jordbruksområder er i ferd med å bli ødelagt. Veier og annen infrastruktur skylles vekk, drikkevann forurenses og kjølesystemet til atomreaktoren i Zaporizjzja risikerer å bryte sammen.

Nato-sjef Jens Stoltenberg mener det ikke fins tvil: Dette er Russlands verk.

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen krever at den russiske lederen stilles til ansvar.

– Russland skal få betale for sine krigsforbrytelser i Ukraina, sier hun på Twitter.



Nekter på alt

REDNINGSAKSJON: I tillegg til mennesker, er både ville og tamme dyr blitt fanget av vannmassene. Her forsøker en ukrainsk politimann å redde en hund. Foto: Oleksandr Vlasov / NTB.

Men i Kreml settes nå opp et velkjent teaterstykke, der vi kjenner alle replikkene fra før.

Vi hørte dem før invasjonen 24. februar i fjor.

Og etter at ukrainske styrker gjenvant kontrollen over Butsja nord for Kyiv og fant at russiske soldater hadde voldtatt, torturert og massakrert sivile på en skala vi ikke har sett i Europa siden serbernes folkemord i Srebrenica.

Vi hørte dem da FN slo alarm om russernes omfattende kidnapping av ukrainske barn og da gassrørledninger eksploderte i Østersjøen.

Det var ikke oss. Det var noen andre.

Kremls forsøk på å fraskrive seg ansvar og skyld fremstår som så forutsigbare og hule at de knapt fortjener oppmerksomhet.

Men de påtvinger likevel verden forbehold.

Rykende pistol

Bevisene kommer til å komme for en dag, og da vil de peke mot Putin.



Det gjør amerikanske etterretningskilder klart, overfor TV-kanalen NBC.

RYKENDE PISTOL: Det var Russlands ansvar å sikre demningen som de hadde okkupert. Ukraina er tydelig på at Putins soldater står bak storflommen som nå truer tusenvis av mennesker. Foto: ITAR-TASS

Foreløpig må vi nøye oss med å bruke logiske resonnementer for å finne den rykende pistol.

Først og fremst – det er Russland som tjener på flommen, i og med at vannstanden i nedre del av Dnipro nå blir så høy at Ukrainas varslede offensiv kan bli hindret.

Titusenvis av ukrainske sivile risikerer samtidig å miste både strøm- og vannforsyningen. Ukraina har ingen interesse av å skade sine egne, nå når det er viktigere enn noensinne at befolkningen står samlet mot angriperen.

Militæreksperter peker dessuten på at artilleribeskytning fra ukrainsk side ikke ville ha klart å ødelegge demningen. Da ville man trenge forberedte ladninger inne i byggverkets indre.

Allerede i fjor høst advarte ukrainske myndigheter om at russerne hadde forberedt nettopp dette.

Som et tredje moment kan nevnes at russiske ledere har gjort nøyaktig det samme før, med liten omtanke for sivile liv.

Det skjedde i 1941 da Josef Stalin ga ordre om å sprenge en gigantisk demning i samme område for å stanse Hitler-Tysklands fremrykning.

Opptil 100 tusen sovjetborgere som bodde langs elva kan ha mistet livet da flodbølgen kom.

INGEN OMELETT UTEN EGG: I 1941 ga Stalin ordre om at Dnipro-demningen skulle sprenges for å hindre tyskernes fremrykking. Mellom 20 og 100 tusen av hans egne borgere mistet livet i flommen. Foto: Wikimedia Commons.

Løgnenes tyranni

Det vi nå er vitne til er den brente jords taktikk.

Fra en ambisjon om å erobre, har en tapende Putin åpenbart bestemt seg for å destruere i stedet.

Imens får de russiske påstandene florere i internasjonale medier.

Journalister og redaktører er tvunget til å presentere begge parters forklaringer.

Det kan skape tvil og usikkerhet, og bidrar til at angriperens desinformasjon fortsetter å påvirke lettlurte eller ideologisk forvirrede sjeler i Vesten.

Demningen har vært under russisk kontroll siden begynnelsen på krigen for 15 måneder siden.

Det er følgelig okkupasjonsmakten som har ansvar for å passe på at den ikke skades.

Uansett om det var ukontrollerte vannmasser og dårlig ettersyn, eller russiske sprengladninger som brøt byggverket ned, påhvilte det Russland en ekstra stor plikt til å forsøke å begrense de sivile lidelser i konflikten de selv startet.