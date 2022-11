Kostbar vei mot seier

Kherson (TV 2): Selv om byen fremdeles er et svært farlig sted er det rørende å se hvordan frigjøringa av Kherson ennå feires, over ei uke etter at de russiske okkupasjonsstyrkene måtte trekke seg tilbake over Dnipro-elva.

18. november 2022

Et par mil etter Mykolajiv er veibrua på M14-motorveien sprengt. Heldigvis har vi firehjulstrekk på bilen når vi svinger ut på en gjørmete sidesti som leder ned og forbi den ødelagte veien.

GJØRME: En lastebil forsøker å komme seg fram på omkjøringsveien. Foto: Aage Aune / TV 2

En trailer har våget seg ned der og spinner og strever med å klatre opp på andre sida. Vi møter et par militære kanontrekkvogner med amerikanske M777 haubitser på slep. En tydelig tegn på at krigen fremdeles pågår for fullt.

ARTILLERIKRIGEN: En militærlastebil tauer med seg en kanon som ble levert som våpenhjelp fra USA. FOTO: Aage Aune / TV 2

Vi passerer den utbomba landsbyen Posad-Pokrovske. En hjemløs hund halter rundt på tre bein i veikanten. Vi fryser til i ryggraden da vi stopper og åpner bildøra.

Rundt om på bakken ser vi halefinnene på flere ueksploderte bombekastergranater som har boret seg ned i bakken.

UTBOMBA: Alle landsyene på veien til Kherson bærer preg av harde kamper etter at den ukrainske offensiven startet i september. Foto: Aage Aune / TV 2

Hele landsbyen er ødelagt. Ikke ett helt hus står tilbake. Dette var frontlinja som ble forsvart av russerne, helt siden de kom hit i mars, et par uker etter invasjonen.

Det er mange slike steder i Ukraina nå. Ødelagte hjem med gapende vinduer. Tak med store hull etter artillerinedslag. Mengder av ueksplodert ammunisjon som er livsfarlig å komme nær. Forlatte skyttergraver, ødelagte veier og kraftlinjer.

Det vil ta lang tid før eksplosivene er ryddet og folk kan flytte tilbake. De som bodde her får ei usikker framtid.

MINERYDDERE: En redningsbil fra det ukrainske sivilforsvaret passerer den ødelagte landsbyen Posad-Pokrovske. Foto: Aage Aune / TV 2

I Teploenergetikiv-gata nummer 3 i Kherson er det et varetektsfengsel. Det er rullet piggtråd oppå de høye murene rundt bygget.

På ei grå ståldør har noen tagget «Slava Ukraini», slagordet som har nådd en hel verden. Ære til Ukraina.

TORTURFENGSEL: I dette fengselet samlet russiske soldater alle de som ble mistenkt for å stå i ledtog med Ukrainske myndigheter. Foto: Aage Aune / TV 2

Øyenvitnene forteller at russiske militærlastebiler gikk i skytteltrafikk til fengselet med folk som var mistenkt for å være motstandere av Putins okkupasjon.

Ukrainske politifolk, veteraner fra Donbass-krigen og selv vanlige sivile stod på de russiske listene over mistenkelige individer. Hit ble folk fra Kherson fraktet til alle døgnets tider, med bind for øynene, hetter over hodet, bakbundet, og livredde.

FENGSELSDØRA: Etter at russerne dro har noen våget seg til å tagge på fengselsdøra. Det står ­­­­"Ære til Ukraina". Foto: Aage Aune / TV 2

­Beboerne i nabohusene forteller om skyting, hjerteskjærende skrik og leven, døde kropper fraktet ut i sekker om kvelden, som deretter ble kjørt vekk i søppelbiler.

Til nå er over 60 døde funnet med spor av tortur, ifølge ukrainske myndigheter. President Volodymyr Zelenskyj har meldt at det bare i Kherson fylke ble opprettet over 400 saker om krigsforbrytelser etter frigjøringa.

Mange av dem som ble tatt med til fengselet i Teploenergetikiv-gata er fremdeles savnet. De pårørende risikerer å aldri få vite hva som egentlig skjedde.

GLEDE: På torget foran rådhuset møtes de som fremdeles feirer frigjøringa. Foto: Aage Aune / TV 2

På torget i Kherson vaier det gule og blå ukrainske flagg. Noen har hengt opp blomsterkranser, slagord og bilder av falne ukrainske soldater rundt monumentet foran rådhuset.

Det er satt opp midlertidige mobilmaster som gjør at folk kan ringe sine kjære andre steder i landet. Kanskje også mobilsamtaler til de mange som måtte flykte til andre land da invasjonen begynte.

NØDHJELP: Beboere i Kherson står i lange køer for å få matvarer og annen nødhjelp. Foto: Oleksandr Techynskyi / TV 2

Folk går smilende rundt mens de snakker i telefonen. Strømaggregatene durer i hvert hjørne av den store plassen.

Mange har ikke hatt kontakt med familien på flere måneder.

Tusenvis av byens innbyggere samler seg her for å få nødhjelp fra frivillige organisasjoner som har kjørt fram store lastebiler med forsyninger. De fleste venter tålmodig i kø. Ved en av lastebilene har politiet stilt seg opp for å roe ned de mest pågående.

OMSORG: Ukrainske frivillige hjelper til med å dele ut forsyninger til lokalbefolkningen. Foto: Aage Aune / TV 2

Det er imponerende å se at et land i krig klarer å mobilisere slik som de gjør her, i ren omsorg for sine egne innbyggere. Det gir håp om at landet kan klare å stable seg på beina igjen, selv etter denne tragedien.

For nasjonen er seieren i Kherson uhyre viktig. Byen har blitt et symbol på håpet om at Ukraina kan vinne denne krigen. Et symbol på at kampen for frihet til slutt kan være verdt de kostbare tapene av menneskeliv.

Men Kherson er også en påminnelse om at veien til frihet er lang og vanskelig.

UNDERHOLDNING: En visesanger spiller for at folk skal holde motet oppe. Foto: Aage Aune / TV 2

En ukrainsk artist holder en utendørs minikonsert med ukrainske slagere og melankolske, patriotiske sanger. Jeg blir som vanlig rørt til tårer av allsangen. Det gjør det vanskelig å filme. Alle på torget stemmer i den gamle sangen:

"Oy, u luzi sjervona kalyna

pokhyliasja tsjohos

nasja slavna Ukraina zasjurylasja ...."

Å, i enga, bøyer krossveden seg ned

Vårt strålende Ukraina er opprørt over noe...

Siden det brutale, ulovlige russiske angrepet på Ukraina den 24. februar har jeg vært på flere reiser for å rapportere fra denne krigen.

Det har vært vondt å se på.

Denne ukompliserte gleden over frigjøringa som folk viser her akkurat nå, får all den mørke, russiske terroren til å smelte vekk for et lite øyeblikk.