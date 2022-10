Konflikten som nekter å dø

Få konflikter fra Idretts-Norge har fått så bred mediedekning som konflikten mellom ledelsen i Skiforbundet og Clas Brede Bråthen. Konflikten var opprivende for alle parter, hele veien fra grasrota til skipresidentens kontor.

Den offentlige skittentøysvasken fikk pågå over lang tid og skapte steile fronter Skiforbundet fortsatt sliter med å bryte ned. Det er denne ukens bokutgivelse et godt eksempel på. Boka kommer til å vekke både entusiasme og frustrasjon, avhengig av hvilken side man sto på da stormen raste.

Bokas forfattere legger ikke skjul på at de er venner av Clas Brede Bråthen. Boka er gitt ut på forlaget til hoppsjefens datter. Forfatterne har snakket med en rekke ulike kilder, men har ikke fått Erik Røste eller Ingvild Bretten Berg i tale. Det vil si at vi aldri får høre fra de to mest sentrale aktørene på den ene siden av konflikten.

Dermed har boka en åpenbar slagside. Den er i stor grad et forsvarsskrift for Clas Brede Bråthen og et angrep på hans motstandere i Skiforbundet.

Dette er historien om konflikten slik Clas Brede Bråthen og hoppmiljøet ser den. Det er interessant å lese hvor sterkt denne konflikten har påvirket hele hoppmiljøet. Det er samtidig viktig å huske på at alle konflikter har minst to sider. I denne saken, som i alle kontroversielle saker, finnes det flere sannheter. Når frontene er steile, vil hvert eneste ord som ytres kunne tolkes på minst to måter.

I de fleste konflikter vil du finne flere oppfatninger om hva som egentlig har skjedd. Det gjør det selvsagt her også. En bok om Erik Røste eller Ingvild Bretten Berg ville gitt oss en helt annen fortelling om striden som splittet Ski-Norge.

Erik Røste har ikke villet bidra til selve boka, men sier til TV 2 i dag at for eksempel bokas beskyldninger om at han gikk bak ryggen til sitt eget skistyre for å få på plass et kompromiss med Clas Brede Bråthen er "alvorlige og uriktige". Forfatterne på sin side, sier de står fjellstøtt i sine anklager om en skipresident på soloraid.

Så da er vi her igjen. Det er ord mot ord.

Boka kommer til å skape nye runder med spekulasjoner, uenighet og beskyldninger. De som hele veien har støttet Clas Brede Bråthen kommer til å få bekreftet sitt verdensbilde og sin sannhet om konflikten og etterspillet.

De som støttet Røste og co kommer til å se på boka som en rød klut, et ufint angrep som utfordrer våpenhvilen. Et forlik er en avtale der man “oppgir strid”. Man prøver å finne et kompromiss begge parter kan leve med og få til en forsoning. Denne boka vil nok av enkelte oppfattes som en provokasjon mot det forliket.

Selv om både Røste og Bretten Berg er ute av Skiforbundet, får konflikten nå nytt liv. Et år etter forliket kommer denne boka til å røre i de glørne som aldri har sluttet helt å ulme.

Etter at Tove Moe Dyrhaug tok over som skipresident har hun vært opptatt av at en av hennes viktigste oppgaver er å skape ro i organisasjonen. Det trengs. En så offentlig og eksplosiv konflikt tærer ikke bare på de som er direkte involvert. Den stjeler energi fra hele organisasjonen. Både hoppmiljøet og det nye skistyret må prøve å finne ut hvordan konflikten og konflikthåndteringen kunne komme så totalt ut av kontroll.

Moe Dyrhaug må klare å samle organisasjonen igjen etter en bitter konflikt som skapte langt flere tapere enn vinnere. Boka om Clas Brede Bråthen viser at Skiforbundet fortsatt har en lang vei å gå.