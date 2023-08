Konflikt, kaos og pengetrøbbel - norsk idretts nye pandemi

Enorme prestasjoner fra ekstraordinære utøvere glatter over for særforbund i krise. Urovekkende mange særforbund har akkurat nå krisehåndtering, pengetrøbbel og konflikt som en ubehagelig stor del av hverdagen.

Fra utsiden fremstår norsk idrett som et ekstremt velsmurt maskineri. Utøvere i verdenstoppen produseres på løpende bånd og triumfene renner inn. Men der stadig flere norske utøvere leverer prestasjoner helt i verdenstoppen, kan vi dessverre ikke si det samme om særforbundene som skal forvalte det norske idrettseventyret.

Mina Finstad Berg, TV 2s sportskommentator. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Det virker som konflikt, kaos og pengetrøbbel nærmest smitter fra forbund til forbund.

Etter sølv og bronse på 1500-meter og gull på 5000-meter i VM burde friidrettsforbundet hatt bekymringsløse dager der de kunne sole seg i glansen av ikke bare én, men to løpere i verdenseliten.

I stedet står de midt oppe i en betent og krevende konflikt som suger energi fra alle som er glad i norsk friidrett. Jeg har full forståelse for at det er vanskelig for et forbund å få en slik familiekonflikt med forgreininger inn i landslaget i fanget, men den manglende håndteringen i forkant og under VM har likevel vært påfallende svakt fra ledelsen i norsk friidrett.

I stedet for å ta grep umiddelbart da problemet oppstod, har man latt det skure og gå uten å finne noen varig løsning. Det fremstår mildt sagt underlig når journalistene nærmest må hale noen rosende ord ut av friidrettsforbundets sportssjef rett etter at overraskelsesmannen Narve Gilje Nordås hadde tatt en sensasjonell bronse i VM.

Samtidig som friidrettsforbundet prøvde å sjonglere en konflikt hele Norge har en formening om, sprakk nyheten om at Hockeyforbundet måtte legge ned så godt som all landslagsaktivitet ut året.

Nyheten kom som lyn fra klar himmel for både landslagstreneren og spillerne. Pengekrisen fikk spinne helt ut av kontroll før noen klarte å ta grep. Det er noe dypt uverdig i at et forbund ikke engang klarer å drifte sitt eget landslag. Som en naturlig konsekvens måtte generalsekretæren gå av. Nå er spørsmålet hvordan hockeyforbundet skal komme seg ut av krisen og om de kan klare å vinne tilbake tilliten fra et desillusjonert og fortvilet hockey-Norge.

Det er imidlertid ikke bare hockeyen som sliter med å ha nok penger til å stille landslag. Sykkelforbundet sliter fortsatt med etterdønningene av sykkel-VM i Bergen i 2017. Forbundet sliter med millionunderskudd og svak rekruttering av yngre syklister. De hadde i utgangspunktet ikke råd til å sende lag til EM i Nederland nå i september, men har blitt reddet av privatlaget Uno-X.

Dermed kan Norge stille lag til tross for bunnskrapt kasse, men det er ikke helt uproblematisk at en aktør som har et eget privat sykkellag må gå inn for å redde Norges EM-deltakelse. Her kan det fort oppsto interessekonflikter og spekulasjoner. Det er åpenbart ikke en bærekraftig løsning på sikt. For hvem tar egentlig ut laget, forbundet eller aktøren med u-hjelpen?

Håndballforbundet har pengetrøbbel av en helt annen type. Her er det ikke snakk om mangel på kroner i kassa, men snarere hvordan disse kronene har blitt brukt. Forbundet har kjøpt tjenester av en stiftelse håndballpresidenten har svært tette bånd til. Presidenten har sågar en egen avtale som gjør at han fortsatt kan ta en del oppdrag for denne stiftelsen.

At ingen har tatt habilitetsspørsmålet i en slik sak på alvor, er sjokkerende. Selv om alle bedyrer at presidenten ikke har hatt noe med kjøpene å gjøre og ikke har hatt noen personlig økonomisk vinning, er dette en form for sammenblanding som både kunne og burde vært unngått. Nå skal kontrollkomiteen se på saken.

Skiforbundet hadde knapt fått lagt konflikten med hoppsjef Clas Brede Bråthen ordentlig bak seg før de fikk en ny konflikt i fanget. I april i år annonserte Johannes Høsflot Klæbo, langrennsleirens største stjerne og gullkalv, at han ikke lenger vil være en del av landslaget. I skrivende stund har Klæbo og forbundet fortsatt ikke klart å bli enige om en representasjonsavtale.

Samtidig står Skiforbundet også midt oppe i en konflikt med flere av våre fremste alpinister. En uenighet rundt utøvernes bilderettigheter har eskalert, og utøverne har klaget saken inn til forbundets kontrollutvalg. Aleksander Aamodt Kilde og Lucas Braathen er blant dem som føler seg dårlig behandlet, og kalte tidligere i sommer forbundet både gammeldagse og respektløse. Det føles som en reprise av kampen Aksel Lund Svindal og Henrik Kristoffersen har kjempet mot sitt eget forbund.

Utøverne fikk fullt medhold i Skiforbundets eget lovutvalg. Likevel vedtok skistyret i vår en ny landslagsavtale uten å involvere utøverne. Stikk i strid med lovutvalgets uttalelse. Resultatet er at verken Kilde, Bråthen eller de andre alpingutta har signert landslagsavtalen. Nå venter alle på kontrollutvalgets uttalelse.

Når det gjelder vårt aller største særforbund, NFF, går de inn i høsten med et elendig verdensmesterskap i ryggen. Spillermisnøye, dårlig stemning og skuffende prestasjoner ble de store overskriftene for Hege Riises underpresterende tropp.

Norsk idretts hverdag i høst består av evalueringer, oppvask, granskninger og avskjeder i det som mer og mer fremstår som en stafett i selvskading.