Kommunismens siste halmstrå

Årsaken til at egg, melk og poteter er vanskeligere å finne i butikken er politisk. Norsk matpolitikk henger igjen på 50-tallet.

Under Arbeiderparti/Senterparti-regjeringen har det oppstått en «trend» i matbutikkene det er vanskelig å ikke legge merke til.

Fra tid til annen er hyllene rett og slett tomme for varer vi tar for gitt at er enkle å få tak i:



Det er utsolgt for egg i butikkene – og på 17. mai risikerer vi å ikke kunne lage eggerøre.

Melkemangel gjør at Tine må importere melkepulver fra utlandet.

Det mangler norske poteter – og butikkene må kjøpe utenlands.

Det er i det hele tatt ganske frustrerende. Og det er ingen grunn til at det nødvendigvis stopper her. Neste gang kan det være en ny vare.

Ikke komplisert

Årsakene er selvsagt sammensatte, og alt kan ikke tillegges regjeringens bakstreverskhet. Men politikken bak dette er egentlig ikke så komplisert. For der alle andre varer og tjenester har beveget seg bort fra å være underlagt streng statlig kontroll – til å ta plass i et fritt marked der vi som forbrukere bestemmer – henger mange av matvarene vi spiser igjen i fortiden.

Ta egg og melk som eksempel.

På lik linje med alle andre varer kan det oppstå perioder hvor produksjonen er noe lavere enn normalen. Det spesielle med disse varene er at to av de største leverandørene, Nortura og Tine, styrer hvor mye egg og melk som kan og skal produseres. Ikke etterspørselen fra oss forbrukere.

Hvem har gitt dem den makten? Staten selv. Gjennom en ordning innført i mellomkrigstiden. Og som i likhet med andre strengt statlig regulerte markeder fra den tiden, som for lengst har gått ut på dato.

Tidligere så vi på det gamle Sovjet, som slet med matmangel på grunn av kommunistisk politikk, som et håpløst system. Nå er vi selv lett håpløse.

Etterspørsel bestemmer ikke

Konsekvensen av denne utdaterte politikken er at vi som forbrukere prioriteres ned når det oppstår mangel på helt essensielle matvarer. Makten til å styre markedet gir nemlig statens venner i Nortura og Tine mulighet til å prioritere leveranser av egg og melk til andre enn oss.

I stedet for at forbrukernes etterspørsel bestemmer, slik det fungerer for alle andre varer og tjenester i samfunnet, er det noen få hender som sitter med fordelingsmakten. Dette har til og med nylig blitt prøvet juridisk, og Nortura kan fordele slik de gjør med loven i hånd.

Høyre mener forbrukeren må stå i sentrum. Norge som et fritt og velutviklet land er kommet forbi tiden der noen få mennesker skal styre hele markeder. Derfor vil vi gjøre noe med ordningene som setter statens og noen få aktørers behov foran forbrukernes.

Der Senterpartiet og Arbeiderpartiet klamrer seg fast til kommunismens siste halmstrå, tror Høyre vi forbrukere vet best selv.